Klub-klub Premier League mengusulkan batasan atas biaya kompensasi untuk merekrut bintang akademi dari klub-klub EFL

Menurut laporan The Guardian, klub-klub Premier League telah secara resmi mengajukan proposal kepada EFL untuk membatasi biaya kompensasi yang dibayarkan saat merekrut prospek akademi muda. Liga utama ini bertujuan untuk modernisasi kerangka kerja keuangan dan membatasi biaya yang terus meningkat terkait dengan perekrutan talenta remaja paling menjanjikan dari tim-tim divisi bawah. Perubahan potensial ini menunjukkan keinginan kuat di kalangan klub elit untuk stabilitas keuangan di pasar domestik yang semakin kompetitif.

Saat ini, transfer pemain muda antar akademi bergantung pada struktur kompleks yang melibatkan kompensasi pelatihan tetap, bonus berdasarkan penampilan, dan klausul penjualan kembali. Ketika klub pembeli dan penjual gagal mencapai kesepakatan, sengketa diserahkan ke Komite Kompensasi Sepak Bola Profesional, sebuah badan independen yang menentukan harga yang adil. Namun, klub-klub papan atas kini secara aktif mendorong penggantian sistem terbuka ini dengan batas maksimum yang ketat.