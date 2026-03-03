Getty Images Sport
Klub-klub Premier League mengusulkan batasan atas biaya kompensasi untuk merekrut bintang akademi dari klub-klub EFL
Liga Premier mengusulkan pembatasan biaya perekrutan pemain muda.
Menurut laporan The Guardian, klub-klub Premier League telah secara resmi mengajukan proposal kepada EFL untuk membatasi biaya kompensasi yang dibayarkan saat merekrut prospek akademi muda. Liga utama ini bertujuan untuk modernisasi kerangka kerja keuangan dan membatasi biaya yang terus meningkat terkait dengan perekrutan talenta remaja paling menjanjikan dari tim-tim divisi bawah. Perubahan potensial ini menunjukkan keinginan kuat di kalangan klub elit untuk stabilitas keuangan di pasar domestik yang semakin kompetitif.
Saat ini, transfer pemain muda antar akademi bergantung pada struktur kompleks yang melibatkan kompensasi pelatihan tetap, bonus berdasarkan penampilan, dan klausul penjualan kembali. Ketika klub pembeli dan penjual gagal mencapai kesepakatan, sengketa diserahkan ke Komite Kompensasi Sepak Bola Profesional, sebuah badan independen yang menentukan harga yang adil. Namun, klub-klub papan atas kini secara aktif mendorong penggantian sistem terbuka ini dengan batas maksimum yang ketat.
Dampak Brexit mendorong permintaan tenaga kerja lokal.
Waktu pengajuan proposal baru ini, menurut banyak pihak, erat kaitannya dengan perubahan lanskap perekrutan sepak bola pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tahun 2020. Sejak Brexit, regulasi FIFA dan FA telah membuat klub-klub Inggris kesulitan untuk merekrut pemain di bawah usia 18 tahun dari benua Eropa. Pemain muda Eropa kini tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan dari badan pengatur yang berwenang.
Akibatnya, fokus perekrutan klub-klub papan atas yang paling kaya telah beralih secara signifikan ke pasar domestik, menyebabkan nilai intrinsik talenta lokal melonjak tajam. Dengan memperkenalkan batas biaya yang ketat, eksekutif Liga Premier berharap dapat kembali mengendalikan anggaran pengembangan muda mereka dalam jangka panjang, sementara kritikus dengan keras memperingatkan hal ini dapat sangat merugikan klub-klub komunitas yang lebih kecil.
Klub-klub EFL akan membahas implikasi keuangan.
Usulan kontroversial ini tiba di meja para petinggi EFL pada saat yang kritis bagi keberlanjutan finansial sepak bola Inggris. Perwakilan dari klub-klub EFL dijadwalkan untuk berkumpul pada Rabu untuk membahas secara mendalam masalah ini sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai strategi pengembangan pemain muda. Diketahui bahwa usulan batas gaji ini tidak akan diajukan untuk pemungutan suara formal pada tahap awal ini.
Alih-alih, sesi Rabu akan berfungsi sebagai forum penting bagi pemilik klub divisi bawah yang khawatir aset akademi terbaik mereka bisa direbut dengan harga murah. Batas gaji yang diusulkan akan berlaku dua arah, mempengaruhi klub Premier League ketika pemain muda mereka yang dilepas turun ke divisi bawah. Namun, klub-klub elitlah yang akan paling diuntungkan dari penetapan batas atas yang definitif untuk biaya kompensasi ini.
Perombakan besar-besaran pada piramida sepak bola
Di luar perdebatan sengit mengenai kompensasi akademi, EFL sedang aktif menghadapi periode perubahan struktural yang besar-besaran. Pada Kamis, klub-klub diharapkan akan voting mengenai perluasan radikal playoff Championship, yang berpotensi memperluas turnamen pasca-musim yang menguntungkan untuk mencakup enam tim. Proposal ini telah disetujui oleh dewan FA dan diperkirakan akan mendapatkan suara mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk secara resmi diperkenalkan.
Format playoff baru ini akan menambahkan babak perempat final tunggal, mempertemukan tim peringkat kelima melawan peringkat kedelapan, dan tim peringkat keenam melawan peringkat ketujuh, untuk menentukan siapa yang lolos ke babak semifinal dua leg melawan tim peringkat ketiga dan keempat. Selain itu, pembicaraan sedang berlangsung mengenai penerapan aturan rasio biaya skuad baru, yang membatasi pengeluaran pemain hingga 85% dari pendapatan. Baik Premier League maupun EFL menolak berkomentar mengenai negosiasi ini.
