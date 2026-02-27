Klub-klub Premier League mengetahui harga yang diminta Real Betis untuk winger andalannya, sementara Barcelona menanti keuntungan besar dari transfer

Newcastle dilaporkan memimpin perburuan, meskipun mereka menghadapi persaingan ketat dari Aston Villa, West Ham, dan Everton. Klub Tyneside tersebut dikabarkan paling maju dalam proses pemantauan mereka, melihat Abde sebagai profil ideal untuk menambah dinamika di area sayap mereka menjelang jendela transfer musim panas yang krusial.

Minat tidak terbatas pada Britania Raya, karena raksasa Serie A Napoli tetap menjadi pesaing utama di level Eropa untuk mendapatkan tanda tangannya. Para analis percaya bahwa meskipun Abde masih perlu memperbaiki ketidakkonsistenan kecil dalam umpan akhir dan mempertahankan fokus sepanjang 90 menit penuh, ia kini secara fisik dan teknis siap untuk pindah ke liga yang lebih menuntut. Penampilannya yang menonjol di Piala Afrika hanya semakin memperkuat reputasinya yang sedang naik daun.