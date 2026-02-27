Getty Images Sport
Klub-klub Premier League mengetahui harga yang diminta Real Betis untuk winger andalannya, sementara Barcelona menanti keuntungan besar dari transfer
Elit Inggris mulai kehilangan akal sehatnya.
Abde semakin menjadi pemain kunci yang banyak diharapkan saat ia pertama kali menembus skuad utama di Camp Nou. Winger ini telah mencetak sembilan gol dalam 26 penampilannya musim ini, sekaligus memberikan enam assist untuk Real Betis. Peningkatan performa ini telah menjadikannya titik fokus serangan Verdiblanco, membuktikan bahwa ia mampu mengadaptasi gaya bermainnya menjadi hasil konkret di area final. Laporan dari Inggris menyarankan ia bisa menjadi salah satu nama terbesar di jendela transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sport, klub-klub elit Inggris mulai "terpesona" oleh penampilan pemain Maroko ini.
Raksasa Liga Premier memburu bintang Maroko
Newcastle dilaporkan memimpin perburuan, meskipun mereka menghadapi persaingan ketat dari Aston Villa, West Ham, dan Everton. Klub Tyneside tersebut dikabarkan paling maju dalam proses pemantauan mereka, melihat Abde sebagai profil ideal untuk menambah dinamika di area sayap mereka menjelang jendela transfer musim panas yang krusial.
Minat tidak terbatas pada Britania Raya, karena raksasa Serie A Napoli tetap menjadi pesaing utama di level Eropa untuk mendapatkan tanda tangannya. Para analis percaya bahwa meskipun Abde masih perlu memperbaiki ketidakkonsistenan kecil dalam umpan akhir dan mempertahankan fokus sepanjang 90 menit penuh, ia kini secara fisik dan teknis siap untuk pindah ke liga yang lebih menuntut. Penampilannya yang menonjol di Piala Afrika hanya semakin memperkuat reputasinya yang sedang naik daun.
Real Betis mengajukan tuntutan mereka.
Meskipun staf teknis Real Betis enggan kehilangan pilar utama dalam susunan starting XI mereka, jajaran manajemen klub realistis terhadap situasi ini. Tim Andalusia dilaporkan menolak beberapa tawaran selama jendela transfer Januari untuk mempertahankan tujuan olahraga mereka, namun musim panas menghadirkan realitas yang berbeda. Pembicaraan internal menunjukkan bahwa hampir mustahil untuk menolak tawaran ekonomi yang signifikan untuk pemain tersebut.
Harga yang beredar di Inggris saat ini sekitar €40 juta. Selain itu, perpindahan potensial tersebut kemungkinan akan membuat Abde mendapatkan gaji tahunan sekitar €5 juta hingga €6 juta, angka yang sulit bagi Betis untuk menandingi. Dengan menyadari 'batu permata' yang mereka miliki, klub ini sedang mempersiapkan diri untuk memaksimalkan keuntungan dari talenta yang semakin menjadi salah satu aset paling berharga di La Liga.
Barcelona siap mendapat dorongan finansial
Pihak yang paling tertarik dalam saga yang sedang berkembang ini adalah Barcelona. Raksasa Catalan tersebut masih memegang klausul penjualan sebesar 20 persen untuk mantan pemainnya. Persentase ini baru-baru ini disesuaikan sebagai bagian dari negosiasi yang mengakibatkan peminjaman Vitor Roque ke Betis dibatalkan di tengah musim, namun tetap menjadi alat tawar-menawar yang signifikan bagi klub yang masih berjuang dalam lanskap keuangan yang rumit.
Jika ada klub Premier League yang memenuhi harga permintaan €40 juta, Barcelona akan mendapatkan suntikan dana sebesar €8 juta secara langsung. Bagi klub yang terus berusaha menyeimbangkan anggaran dan mematuhi peraturan batas gaji ketat La Liga, kebangkitan Abde mewakili keuntungan transfer yang tak terduga namun disambut baik. Seiring mendekatnya musim panas, semua mata akan tertuju pada Benito Villamarin untuk melihat klub Premier League mana yang akan menyerah terlebih dahulu.
