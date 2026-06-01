Klub-klub Liga Premier berebut bintang Celtic di tengah minat AC Milan

Engels tampaknya akan meninggalkan Parkhead seiring dengan mulai bermunculannya minat dari klub-klub besar Eropa terhadap talenta asal Belgia ini. Setelah memainkan peran penting dalam kesuksesan Celtic di liga dan piala, penampilan pemain berusia 22 tahun ini telah membuatnya menjadi incaran klub-klub yang ingin memperkuat lini tengah mereka pada musim panas ini.

Gelandang ini baru-baru ini melakukan langkah signifikan di luar lapangan dengan beralih ke agensi DWMA. Perubahan ini dipandang sebagai sinyal niat yang jelas, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Engels ingin mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya setelah penampilan suksesnya di Liga Utama Skotlandia.