Klub-klub Liga Premier berebut bintang Celtic di tengah minat AC Milan
Klub-klub besar Eropa mengincar Engels
Engels tampaknya akan meninggalkan Parkhead seiring dengan mulai bermunculannya minat dari klub-klub besar Eropa terhadap talenta asal Belgia ini. Setelah memainkan peran penting dalam kesuksesan Celtic di liga dan piala, penampilan pemain berusia 22 tahun ini telah membuatnya menjadi incaran klub-klub yang ingin memperkuat lini tengah mereka pada musim panas ini.
Gelandang ini baru-baru ini melakukan langkah signifikan di luar lapangan dengan beralih ke agensi DWMA. Perubahan ini dipandang sebagai sinyal niat yang jelas, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Engels ingin mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya setelah penampilan suksesnya di Liga Utama Skotlandia.
Minat dari AC Milan dan Liga Premier
Menurut jurnalis transfer Sacha Tavolieri, AC Milan telah menyampaikan ketertarikannya kepada perwakilan baru sang pemain. Meskipun tawaran resmi belum diajukan ke Celtic, klub Italia tersebut terus memantau perkembangan situasi sambil berupaya memperbarui skuad mereka menjelang musim mendatang.
Namun, persaingan tidak hanya terjadi di Italia, karena beberapa klub Liga Premier juga memantau pemain Belgia yang dijuluki "Red Devil" ini. Nottingham Forest dikenal sebagai pengagumnya, setelah tiga tawaran mereka ditolak selama jendela transfer Januari, termasuk tawaran terakhir senilai sekitar £25 juta.
Diharapkan klub-klub Inggris akan kembali ke meja perundingan sekarang setelah jendela transfer musim panas telah dibuka.
Celtic berada dalam posisi tawar yang kuat
Meskipun daftar peminatnya terus bertambah, Celtic berada dalam posisi yang menguntungkan terkait negosiasi apa pun yang mungkin terjadi. Engels saat ini terikat kontrak di Parkhead hingga tahun 2028, yang berarti juara Skotlandia tersebut tidak berada di bawah tekanan finansial untuk melepas salah satu aset terbaik mereka.
Setelah kedatangannya dan kemunculannya sebagai bintang, The Hoops kemungkinan akan meminta biaya transfer yang signifikan bahkan untuk sekadar mempertimbangkan penjualan. Pihak manajemen klub telah menunjukkan di masa lalu bahwa mereka bersedia menahan diri untuk mendapatkan nilai pasar tertinggi ketika pemain terbaik mereka menarik minat dari liga-liga terkaya di dunia.
Apa yang akan terjadi di masa depan bagi sang playmaker
Pakar transfer Tavolieri telah secara terbuka membahas status sang pemain, dengan menyatakan bahwa pemain asal Belgia tersebut baru-baru ini bergabung dengan agensi sepak bola DWMA dan berencana untuk melanjutkan kariernya di Celtic.
Seiring berjalannya bursa transfer musim panas, Celtic harus memutuskan apakah akan menjual pemain muda tersebut atau membangun ambisi Liga Champions mereka di sekitarnya. Dengan target-target gelandang yang sudah diidentifikasi oleh tim perekrutan, beberapa minggu ke depan bisa menentukan apakah Engels tetap menjadi jantung lini tengah The Hoops atau justru menjadi ekspor bernilai besar terbaru klub.