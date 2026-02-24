AFP
Diterjemahkan oleh
Klub-klub Argentina sepakat untuk melakukan aksi mogok sebagai protes terhadap 'penganiayaan hukum' terhadap Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA), Claudio Tapia
Presiden AFA di bawah tekanan
Keputusan untuk menghentikan semua aktivitas diambil dengan cepat setelah seorang hakim memanggil Tapia untuk bersaksi pada 5 Maret sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana jaminan sosial. Kasus ini, yang telah memperburuk ketegangan antara federasi sepak bola dan otoritas pemerintah, dipicu oleh pengaduan resmi dari Badan Pengendalian dan Pendapatan Bea Cukai (ARCA). Pemimpin-pemimpin sepak bola di negara tersebut bereaksi dengan marah terhadap perkembangan ini, menganggap intervensi hukum sebagai serangan terhadap badan pengurus olahraga tersebut, seperti dilaporkan oleh ESPN.
- AFP
Organisasi-organisasi bersatu untuk melakukan aksi mogok secara serentak.
Komite Eksekutif Liga Profesional tidak ragu untuk menunjukkan kesatuan sikap dalam pertemuan krusial untuk membahas krisis. Sebagai bentuk solidaritas terhadap Tapia, yang telah memimpin era dominasi tim nasional di kancah internasional, komite memutuskan secara bulat untuk menangguhkan semua pertandingan divisi pertama dan pertandingan liga lainnya yang dijadwalkan pada awal Maret. Penangguhan ini bertujuan untuk mengirim pesan yang jelas kepada pihak yudisial dan otoritas pajak mengenai perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap kepemimpinan AFA.
AFA mengonfirmasi rincian protes tersebut setelah keputusan komite eksekutif. Dalam komunikasi resmi, badan pengurus menyatakan pemogokan akan dilakukan "sebagai protes terhadap pengaduan yang diajukan oleh ARCA." Langkah tak terdahulu ini berarti stadion-stadion di Argentina akan tetap kosong selama periode yang ditentukan, meninggalkan para penggemar dan stasiun televisi dalam ketidakpastian sementara drama hukum seputar "Chiqui" Tapia terus berlanjut di pengadilan Buenos Aires.
Tuduhan keuangan di balik larangan perjalanan
Tekanan hukum terhadap Tapia mencapai titik didih pada Jumat lalu ketika Hakim Diego Amarante mengambil langkah signifikan dengan mengeluarkan larangan bepergian terhadap ketua federasi. Penyelidikan berfokus pada dugaan tidak dibayarkannya iuran jaminan sosial sebesar 19 miliar peso (sekitar $13 juta) selama periode 2024 dan 2025. Larangan bepergian ini disertai dengan panggilan untuk empat pejabat tinggi lainnya untuk hadir dan memberikan keterangan, sementara pengadilan berusaha mengungkap dugaan ketidakberesan keuangan.
Tapia bukanlah satu-satunya tokoh penting dalam sepak bola Argentina yang menjadi sasaran penyelidikan. Pengadilan juga memanggil bendahara AFA Pablo Toviggino, sekretaris jenderal Cristian Malaspina, direktur jenderal Gustavo Lorenzo, dan mantan presiden Racing Club Víctor Blanco. Para tokoh ini, yang memegang posisi kunci selama periode yang diselidiki, kini menjadi pusat kasus yang secara efektif membekukan lapisan atas hierarki sepak bola Argentina.
- Getty Images Sport
AFA membantah adanya utang saat ketegangan semakin memuncak.
Meskipun seriusnya tuduhan yang diajukan oleh otoritas pajak, AFA tetap membantah tuduhan tersebut dan menantang dasar-dasar pengaduan. Menurut otoritas pajak, federasi tersebut diduga gagal menyetorkan jumlah yang dipotong dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo, yang mengakibatkan pemberitahuan tentang utang yang signifikan. Namun, AFA mengeluarkan bantahan tegas dalam siaran pers pada Senin, menyatakan: "Asosiasi Sepak Bola Argentina tidak memiliki utang yang belum dibayar terkait kewajiban pajak yang menjadi dasar pengaduan yang diajukan oleh ARCA, dan yang menjadi dasar keputusan pengadilan untuk memanggil pejabat entitas ini untuk memberikan keterangan penyelidikan.
"Pembayaran sukarela atas kewajiban pajak ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, hal ini menjadi dasar argumen yang telah diajukan di pengadilan yang menangani kasus ini, dan hingga saat ini masih menunggu putusan dari Pengadilan Banding.
"ARCA bermaksud untuk menganggap bahwa kewajiban-kewajiban ini, yang belum jatuh tempo dan bahkan tidak dapat dikumpulkan, menjadi dasar untuk kemungkinan pelanggaran pidana pajak, bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
"Sesuai dengan rapat Komite Eksekutif Liga Profesional yang diadakan hari ini, para direktur, dengan keputusan bulat dari semua yang hadir, meminta penundaan pertandingan pekan ke-9 LPF, yang berlangsung dari Kamis, 5 Maret hingga Minggu, 8 Maret, serta sisa kategori sepak bola kami; sebagai penolakan terhadap pengaduan yang diajukan oleh ARCA terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina."
Iklan