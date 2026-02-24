Klub-klub Argentina sepakat untuk melakukan aksi mogok sebagai protes terhadap 'penganiayaan hukum' terhadap Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA), Claudio Tapia

Meskipun seriusnya tuduhan yang diajukan oleh otoritas pajak, AFA tetap membantah tuduhan tersebut dan menantang dasar-dasar pengaduan. Menurut otoritas pajak, federasi tersebut diduga gagal menyetorkan jumlah yang dipotong dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo, yang mengakibatkan pemberitahuan tentang utang yang signifikan. Namun, AFA mengeluarkan bantahan tegas dalam siaran pers pada Senin, menyatakan: "Asosiasi Sepak Bola Argentina tidak memiliki utang yang belum dibayar terkait kewajiban pajak yang menjadi dasar pengaduan yang diajukan oleh ARCA, dan yang menjadi dasar keputusan pengadilan untuk memanggil pejabat entitas ini untuk memberikan keterangan penyelidikan.

"Pembayaran sukarela atas kewajiban pajak ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, hal ini menjadi dasar argumen yang telah diajukan di pengadilan yang menangani kasus ini, dan hingga saat ini masih menunggu putusan dari Pengadilan Banding.

"ARCA bermaksud untuk menganggap bahwa kewajiban-kewajiban ini, yang belum jatuh tempo dan bahkan tidak dapat dikumpulkan, menjadi dasar untuk kemungkinan pelanggaran pidana pajak, bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

"Sesuai dengan rapat Komite Eksekutif Liga Profesional yang diadakan hari ini, para direktur, dengan keputusan bulat dari semua yang hadir, meminta penundaan pertandingan pekan ke-9 LPF, yang berlangsung dari Kamis, 5 Maret hingga Minggu, 8 Maret, serta sisa kategori sepak bola kami; sebagai penolakan terhadap pengaduan yang diajukan oleh ARCA terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina."