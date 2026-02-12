(C)Getty Images
Klub baru Raheem Sterling terungkap! Pemain internasional Inggris bergabung dengan legenda Man Utd di klub raksasa Belanda
Ke mana Sterling pergi?
Mantan pemain internasional Inggris, Raheem Sterling, telah bergabung dengan Feyenoord dalam langkah mengejutkan, seperti yang dikonfirmasi oleh klub Belanda tersebut. Mantan bintang Arsenal dan Chelsea ini berencana untuk membangun kembali kariernya yang terhenti dalam beberapa tahun terakhir. Sterling dilepas oleh Chelsea pada awal tahun ini, dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memungkinkan winger tersebut mencari klub baru.
Pernyataan singkat mereka saat kepergiannya berbunyi: "Raheem Sterling hari ini meninggalkan Chelsea Football Club atas kesepakatan bersama, mengakhiri tiga setengah musim sebagai pemain kami, setelah bergabung pada musim panas 2022 saat ia didatangkan dari Manchester City.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Raheem atas kontribusinya selama menjadi pemain Chelsea dan mendoakan yang terbaik untuk tahap selanjutnya dalam kariernya."
- Getty Images Sport
Kehancuran yang dahsyat sejak dia menandatangani
Ditandatangani oleh Thomas Tuchel, manajer Inggris saat ini, ia mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan pemain bintang tersebut pada tahun 2022. Secara total, ia bermain 81 kali untuk klub, mencetak 19 gol, dan memberikan 15 assist.
Tuchel mengatakan saat kedatangannya: "Ini adalah prioritas utama dan kami sangat antusias dan sangat senang bahwa kami berhasil mewujudkannya. Ia merupakan peningkatan besar bagi skuad kami dan tepat sesuai dengan apa yang kami cari dalam hal usia, pengalaman, dan gaya bermain.
"Saat ini, ketika pemain datang dalam situasi di mana mereka hanya memiliki satu tahun tersisa di kontrak mereka, selalu ada ruang untuk negosiasi dan kemungkinan. Kami mengambil kesempatan itu. Kami berhasil meyakinkannya dengan cepat. Dia setuju, dia melakukan segala yang diperlukan, dan kami memberikan yang terbaik untuk mewujudkannya. Ini adalah kesesuaian yang sempurna.
"Dia memberikan kami banyak fleksibilitas, mobilitas, dan opsi serangan di lini depan."
Kesepakatan jangka pendek Sterling
Pemain asal Inggris tersebut telah menandatangani kontrak jangka pendek hingga akhir musim di tim Van Persie. Klub saat ini berada di posisi kedua di klasemen liga, namun gelar juara liga tampaknya masih jauh; mereka tertinggal 17 poin dari PSV Eindhoven di puncak klasemen.
Van Persie memang pernah bermain melawan Sterling selama kariernya, tetapi mereka tidak pernah bermain bersama. Ajax juga dikabarkan tertarik, tetapi Feyenoord berhasil mendapatkan tanda tangannya.
- AFP
Apa selanjutnya?
Feyenoord akan bertanding melawan Go Ahead Eagles akhir pekan ini, yang berpotensi menjadi debut Sterling. Ia telah bermain untuk empat klub terbesar di Premier League - Chelsea, Arsenal, Liverpool, dan Manchester City - dan kini siap untuk membangun kembali kariernya di Belanda.
Van Persie menjelaskan pengaruh Pep Guardiola, manajer City, terhadap metodenya, kepada Guardian: “Saya makan siang dengannya, ada beberapa botol air di meja dan dia menggeser-gesernya, sambil berkata: ‘Dia bergerak ke sini dan ke kanan. Dia harus pergi, dia harus berkomitmen, dia harus keluar.’” Dan dia menggerakkan kakinya seperti ini... Dia berbicara tentang koneksi di lapangan. Saya datang cukup lelah setelah hari yang panjang, tapi saya merasa bersemangat. Menonton sesi latihan, dia fokus pada Kevin De Bruyne, tajam seperti pisau. Itu memberi saya energi. Dan teman saya, yang lebih mengenal dia, berkata kepada saya setelahnya: ‘Ini satu-satunya cara jika Anda ingin menjadi pelatih di level ini.’ Dan saya berpikir: ‘Bagaimana saya bisa memberi semua orang, dari petugas kebersihan hingga direktur, perasaan bahwa mereka memiliki dampak yang begitu penting bagi klub, bahwa kita melakukannya bersama-sama?’”
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan