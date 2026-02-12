Klub baru Raheem Sterling terungkap! Pemain internasional Inggris bergabung dengan legenda Man Utd di klub raksasa Belanda

Mantan pemain internasional Inggris, Raheem Sterling, telah bergabung dengan Feyenoord dalam langkah mengejutkan, seperti yang dikonfirmasi oleh klub Belanda tersebut. Mantan bintang Arsenal dan Chelsea ini berencana untuk membangun kembali kariernya yang terhenti dalam beberapa tahun terakhir. Sterling dilepas oleh Chelsea pada awal tahun ini, dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memungkinkan winger tersebut mencari klub baru.

Pernyataan singkat mereka saat kepergiannya berbunyi: "Raheem Sterling hari ini meninggalkan Chelsea Football Club atas kesepakatan bersama, mengakhiri tiga setengah musim sebagai pemain kami, setelah bergabung pada musim panas 2022 saat ia didatangkan dari Manchester City.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Raheem atas kontribusinya selama menjadi pemain Chelsea dan mendoakan yang terbaik untuk tahap selanjutnya dalam kariernya."