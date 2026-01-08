Getty Images Sport
"Klub Banyak Utang!" - Quique Setien Ungkap Kasus Tunggakan Gaji Barcelona
Jalan panjang Setien
Hubungan Quique Setien yang penuh gejolak dengan Barcelona secara resmi berakhir di lapangan pada Agustus 2020, tetapi pemutusan hubungan kerja secara finansial baru-baru ini diselesaikan. Berbicara kepada program radio Spanyol El Larguero di jaringan Cadena SER, pelatih asal Cantabria itu mengkonfirmasi bahwa babak mengenai gajinya akhirnya ditutup, meskipun setelah penundaan yang menyoroti masalah likuiditas serius yang telah melanda klub dalam beberapa waktu terakhir.
Setelah dipecat, Setien dilaporkan memulai proses hukum untuk mendapatkan kembali uang yang terutang kepadanya, bergabung dengan daftar kreditor yang menunjukkan gambaran suram tentang kesehatan ekonomi klub. Namun, sang manajer bersikeras bahwa ia tidak memiliki keluhan lebih lanjut mengenai utang spesifik tersebut.
"Barca membutuhkan waktu tiga atau empat tahun untuk membayar saya," ucap Setien. "Semuanya sudah beres. Mereka telah memenuhi semua pembayaran yang mereka utangkan kepada saya dan mereka tidak berutang apa pun kepada saya."
Masa jabatan yang ditandai oleh kekacauan dan cedera
Masa Setien di bangku pelatih Camp Nou singkat, penuh gejolak dan pada akhirnya hancur oleh keadaan yang sebagian besar di luar kendalinya. Ia diangkat pada Januari 2020, ditugaskan untuk menggantikan Ernesto Valverde di tengah musim. Mandatnya adalah untuk mengembalikan "DNA" klub dan gaya permainan yang menarik, tetapi ia memasuki ruang ganti yang terlihat memburuk dan struktur klub yang runtuh dari dalam.
Masa jabatannya hanya berlangsung tujuh bulan, berakhir tiba-tiba pada Agustus 2020. Selama periode itu, ia memimpin 25 pertandingan, mengamankan 16 kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan. Meskipun ia membawa tim finis di posisi kedua La Liga, menyerahkan gelar kepada Real Madrid setelah lockdown, masa kepemimpinannya hampir secara eksklusif diingat karena akhir yang bencana: kekalahan bersejarah 8-2
dari Bayern Munich di perempat-final Liga Champions di Lisbon.
Ia mewarisi skuad yang tidak hanya menua tetapi juga porak-poranda akibat perjuangan panjang Barcelona dengan cedera. Luis Suarez menjalani operasi lutut beberapa hari sebelum penunjukan Setien, membuatnya absen selama berbulan-bulan, sementara Ousmane Dembele mengalami cedera hamstring tak lama kemudian, membuat dia dan klub terpaksa melakukan perekrutan darurat dengan mendatangkan Martin Braithwaite. Masalah kebugaran ini, dikombinasikan dengan penurunan sistemik tingkat fisik tim, membuat Setien rentan ketika menghadapi mesin pressing intensif Bayern Munich.
Konflik hukum baru dengan Villarreal
Meskipun utang Barcelona telah dilunasi, Setien juga mengungkapkan perselisihan keuangan baru yang mengejutkan, kali ini melibatkan Villarreal. Pelatih tersebut menukangi Tim Kapal Selam Kuning dari Oktober 2022 hingga pemecatannya pada September 2023, tetapi ia mengklaim klub tersebut belum membayar apa yang menjadi haknya berdasarkan kontrak.
"Sekarang saya menunggu Villarreal, karena saya belum menerima apa pun dan sudah hampir tiga tahun," klaim Setien. "Masalah ini sedang dalam proses pengadilan. Kami telah menunggu selama satu setengah tahun untuk putusan agar mereka dapat menagih apa yang mereka utangkan kepada saya."
Setien menyatakan keterkejutannya bahwa institusi La Liga yang mapan akan melakukan bisnis dengan cara seperti itu.
"Anda tidak mengharapkan hal-hal seperti ini terjadi di tim sebesar ini," katanya.
Tidak menyesal atas pekerjaan 'impian'
Terlepas dari gaji yang belum dibayar, kekalahan telak di Liga Champions dan ancaman hukum yang akhirnya dihadapi, Setien tetap menyatakan bahwa ia tidak menyesali keputusannya untuk pindah ke Catalan. Pelatih veteran itu mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran menggiurkan dari Mesir untuk mengambil pekerjaan di Barcelona,
sebuah keputusan yang didorong oleh romantisme sepakbola daripada keuangan.
"Saya tidak menyesal telah pergi ke Barca daripada ke Mesir," jelasnya.
Namun, melihat kembali dari sudut pandangnya saat ini, setelah baru-baru ini menghabiskan waktu bersama klub Liga Super Tiongkok Beijing Guoan, ia mengakui adanya rasa rindu akan waktu yang berbeda. Ia menyinggung lingkungan saat ini di Barcelona,
yang sangat kontras dengan suasana buruk tahun 2020.
"Memang benar bahwa saya ingin keadaannya berbeda, misalnya saat Barca berada di masa sekarang. Dengan pemain muda, anak-anak yang bersemangat, dengan antusiasme dan suasana yang baik. Sayangnya, situasinya sangat berbeda," katanya.
Ironisnya, "atmosfer baik" yang membuat Setien iri justru saat ini dikelola oleh Hansi Flick - orang yang sama yang membawa Bayern ke kekalahan telak 8-2 yang terkenal itu. Alih-alih menyimpan rasa iri, Setien justru memberikan pujian tinggi atas dampak pelatih asal Jerman itu terhadap skuad saat ini.
"Para pemain adalah protagonisnya. Menurut saya, pengaruh Flick sangat besar," kata Setien.
Ia kemudian menganalisis keberanian taktis yang ditanamkan Flick pada para lulusan La Masia saat ini, mengakui sifat berisiko tinggi dari lini pertahanan mereka.
"Ia adalah orang yang sangat menuntut dan skuad telah menerima proposal yang dibawanya. Meskipun terkadang tampak seperti ide bunuh diri, hal itu memberikan lebih banyak manfaat bagi Barca daripada kerugiannya. Ia sedang membangun tim muda yang akan berkembang seiring waktu. Menurut saya, ini adalah tim yang sangat solid dan saya menyukainya."
