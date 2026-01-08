"Klub Banyak Utang!" - Quique Setien Ungkap Kasus Tunggakan Gaji Barcelona

Hubungan Quique Setien yang penuh gejolak dengan Barcelona secara resmi berakhir di lapangan pada Agustus 2020, tetapi pemutusan hubungan kerja secara finansial baru-baru ini diselesaikan. Berbicara kepada program radio Spanyol El Larguero di jaringan Cadena SER, pelatih asal Cantabria itu mengkonfirmasi bahwa babak mengenai gajinya akhirnya ditutup, meskipun setelah penundaan yang menyoroti masalah likuiditas serius yang telah melanda klub dalam beberapa waktu terakhir.

Setelah dipecat, Setien dilaporkan memulai proses hukum untuk mendapatkan kembali uang yang terutang kepadanya, bergabung dengan daftar kreditor yang menunjukkan gambaran suram tentang kesehatan ekonomi klub. Namun, sang manajer bersikeras bahwa ia tidak memiliki keluhan lebih lanjut mengenai utang spesifik tersebut.

"Barca membutuhkan waktu tiga atau empat tahun untuk membayar saya," ucap Setien. "Semuanya sudah beres. Mereka telah memenuhi semua pembayaran yang mereka utangkan kepada saya dan mereka tidak berutang apa pun kepada saya."