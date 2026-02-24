"Kita tidak bisa mengabaikannya!" - Rekaman audio VAR yang menyebabkan gol Manchester City yang kontroversial dibatalkan di Liverpool terungkap

Berbicara dalam program Match Officials Mic'd Up, Kepala Wasit PGMO Howard Webb mengatakan: "Saya sering mendengar orang mengatakan, 'Bisakah Anda mengabaikan dua pemain itu dan membiarkan gol tersebut?'

"Untuk menjadi wasit di level Premier League, Anda perlu memiliki insting permainan dan pemahaman, dan kami berusaha menerapkan akal sehat sejauh mungkin, tetapi ada batasnya.

"Bola masuk ke gawang karena Erling Haaland menarik Szoboszlai, sehingga dia tidak bisa membersihkan bola, jadi kami tidak bisa mengesahkan gol tersebut karena alasan itu.

"Wasit mencoba menerapkan keuntungan saat Szoboszlai awalnya menarik Haaland dan dia menunggu untuk melihat apa yang terjadi dan jika bola langsung masuk ke gawang - itu adalah keuntungan yang baik dan kami mengizinkan gol tersebut.

"Tapi bola hanya masuk ke gawang karena Haaland jelas melakukan pelanggaran terhadap Szoboszlai. Kita tidak bisa mengabaikan itu; kita tidak bisa hanya memberikan keuntungan karena keuntungan itu hanya terjadi karena tindakan Haaland, jadi kita harus kembali ke pelanggaran awal, yaitu Szoboszlai menarik Haaland.

"Itu terjadi di luar area penalti, menghalangi peluang mencetak gol yang jelas, jadi tendangan bebas diberikan dan Szoboszlai diusir.

"Dia mengajukan protes atas pelanggaran Haaland. Dia benar dalam mengajukan protes karena itu adalah pelanggaran, tetapi sayangnya baginya, dia telah melakukan pelanggaran awal yang harus dihukum, dan kita berakhir di tempat yang jelas benar melalui penggunaan VAR."