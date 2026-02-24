Getty Images
"Kita tidak bisa mengabaikannya!" - Rekaman audio VAR yang menyebabkan gol Manchester City yang kontroversial dibatalkan di Liverpool terungkap
Manchester City menang di Anfield meskipun gol mereka dianulir.
City berhasil melakukan comeback yang menegangkan untuk mengalahkan Liverpool di Anfield awal bulan ini. Szoboszlai membuka skor dengan tendangan bebas khasnya dari jarak jauh, tetapi Bernardo Silva menyamakan kedudukan sebelum Haaland mencetak penalti di menit tambahan untuk memberikan tiga poin penuh bagi tim Guardiola.
Sepertinya tim tamu akan mencetak gol ketiga saat Cherki menggulirkan bola ke gawang kosong, dengan kiper Liverpool Alisson terperangkap setelah naik untuk tendangan bebas. Szoboszlai dan Haaland berebut bola, tetapi keduanya terjatuh saat bola meluncur melewati garis gawang.
Meskipun banyak penggemar mengira gol tersebut akan disahkan, wasit malah memeriksa rekaman dan memutuskan untuk menganulirnya, dengan Szoboszlai mendapat kartu merah.
Rekaman audio antara wasit dan VAR telah dirilis.
Alasan di balik pembatalan gol dan pengusiran Szoboszlai kini terungkap dalam episode terbaru Match Officials Mic'd Up.
Selama insiden tersebut, VAR John Brooks mengatakan: "Ada pelanggaran jelas terhadap bek, jadi kita tidak bisa mengabaikannya... Ada pelanggaran jelas terhadap Erling Haaland di sini, yang berarti dia tidak bisa mencapai bola, oke?"
Pawson menanggapi: "Ya, itu adalah tarikan balik. Itu yang saya gunakan untuk keuntungan, ya."
Brooks menjawab: "Tapi kita tidak bisa menerapkan keuntungan dan mengabaikan ini karena ada pelanggaran jelas pada bek [Szoboszlai] di sana."
Pawson lalu berkata, "Ah, saya tidak melihat itu," sebelum membatalkan gol dan mengusir Szoboszlai.
Bos PGMOL menjelaskan keputusan yang kontroversial.
Berbicara dalam program Match Officials Mic'd Up, Kepala Wasit PGMO Howard Webb mengatakan: "Saya sering mendengar orang mengatakan, 'Bisakah Anda mengabaikan dua pemain itu dan membiarkan gol tersebut?'
"Untuk menjadi wasit di level Premier League, Anda perlu memiliki insting permainan dan pemahaman, dan kami berusaha menerapkan akal sehat sejauh mungkin, tetapi ada batasnya.
"Bola masuk ke gawang karena Erling Haaland menarik Szoboszlai, sehingga dia tidak bisa membersihkan bola, jadi kami tidak bisa mengesahkan gol tersebut karena alasan itu.
"Wasit mencoba menerapkan keuntungan saat Szoboszlai awalnya menarik Haaland dan dia menunggu untuk melihat apa yang terjadi dan jika bola langsung masuk ke gawang - itu adalah keuntungan yang baik dan kami mengizinkan gol tersebut.
"Tapi bola hanya masuk ke gawang karena Haaland jelas melakukan pelanggaran terhadap Szoboszlai. Kita tidak bisa mengabaikan itu; kita tidak bisa hanya memberikan keuntungan karena keuntungan itu hanya terjadi karena tindakan Haaland, jadi kita harus kembali ke pelanggaran awal, yaitu Szoboszlai menarik Haaland.
"Itu terjadi di luar area penalti, menghalangi peluang mencetak gol yang jelas, jadi tendangan bebas diberikan dan Szoboszlai diusir.
"Dia mengajukan protes atas pelanggaran Haaland. Dia benar dalam mengajukan protes karena itu adalah pelanggaran, tetapi sayangnya baginya, dia telah melakukan pelanggaran awal yang harus dihukum, dan kita berakhir di tempat yang jelas benar melalui penggunaan VAR."
Manchester City masih tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Premier League, Arsenal.
Kemenangan di Merseyside merupakan bagian dari lima kemenangan beruntun yang diraih City dalam upaya mereka untuk mengakhiri musim dengan kuat. Ada peluang untuk meraih trofi di keempat kompetisi yang masih mereka ikuti, namun persaingan gelar Premier League tetap berlangsung sengit setelah hasil pertandingan akhir pekan lalu. Pemuncak klasemen Arsenal dengan mudah mengalahkan rival sekota Tottenham Hotspur sehari setelah City mengalahkan Newcastle United, dengan selisih poin antara kedua tim kini menjadi lima poin.
Namun, City memiliki satu pertandingan lebih banyak dibandingkan Arsenal, artinya akhir musim ini dipersiapkan dengan sempurna untuk menghadirkan banyak drama sebelum pekan terakhir, dengan kedua tim masih akan bertanding satu sama lain di final Carabao Cup dan untuk kedua kalinya di Premier League.
