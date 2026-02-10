Kisah transfer Mohamed Salah ke Arab Saudi dimulai! Bintang Liverpool sedang dalam pembicaraan dengan klub raksasa Liga Pro mengenai transfer musim panas setelah perubahan sikap.

Salah bisa dibilang menjadi pemain kunci Liverpool saat mereka meraih gelar Premier League di musim debut Arne Slot sebagai manajer di Anfield. Pemain internasional Mesir itu mencetak 29 gol di kasta tertinggi Inggris musim lalu - jumlah terbanyak sejak musim pertamanya di Merseyside pada 2017-18 - ditambah 18 assist, namun performanya jauh lebih menurun musim ini.

Setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada April, Salah hanya mencetak empat gol di Premier League musim ini, namun hal itu tidak mengurangi minat dari Arab Saudi. Foot Mercato melaporkan bahwa negosiasi antara Salah dan Al-Ittihad telah dimulai, dan ada lebih banyak optimisme tahun ini bahwa kesepakatan akan tercapai dibandingkan 12 bulan lalu. Pemain berusia 33 tahun ini kini diyakini lebih terbuka untuk pindah ke Timur Tengah, di mana ia kemungkinan besar akan menjadi bintang terbesar di liga tersebut meskipun ada pemain seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.