Getty Images Sport
Kisah transfer Mohamed Salah ke Arab Saudi dimulai! Bintang Liverpool sedang dalam pembicaraan dengan klub raksasa Liga Pro mengenai transfer musim panas setelah perubahan sikap.
Salah tetap masuk dalam daftar transfer musim panas meskipun baru saja menandatangani kontrak baru.
Salah bisa dibilang menjadi pemain kunci Liverpool saat mereka meraih gelar Premier League di musim debut Arne Slot sebagai manajer di Anfield. Pemain internasional Mesir itu mencetak 29 gol di kasta tertinggi Inggris musim lalu - jumlah terbanyak sejak musim pertamanya di Merseyside pada 2017-18 - ditambah 18 assist, namun performanya jauh lebih menurun musim ini.
Setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada April, Salah hanya mencetak empat gol di Premier League musim ini, namun hal itu tidak mengurangi minat dari Arab Saudi. Foot Mercato melaporkan bahwa negosiasi antara Salah dan Al-Ittihad telah dimulai, dan ada lebih banyak optimisme tahun ini bahwa kesepakatan akan tercapai dibandingkan 12 bulan lalu. Pemain berusia 33 tahun ini kini diyakini lebih terbuka untuk pindah ke Timur Tengah, di mana ia kemungkinan besar akan menjadi bintang terbesar di liga tersebut meskipun ada pemain seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
- Getty Images Sport
Al-Ittihad terpuruk setelah kehilangan Benzema dan Kante.
Al-Ittihad, salah satu dari empat klub yang dimiliki langsung oleh PIF, mengalami pertahanan gelar yang mengejutkan tahun ini. Juara bertahan saat ini berada di peringkat ketujuh, tertinggal 16 poin dari pemimpin klasemen Al-Hilal setelah 20 pertandingan dimainkan. Klub ini juga mengalami kerugian besar selama jendela transfer Januari, dengan dua pemain kunci mereka pindah ke klub lain.
Penyerang bintang Karim Benzema berhasil pindah ke Al-Hilal dan kini berupaya meraih gelar juara Pro League kedua secara berturut-turut, sementara gelandang N'Golo Kante kembali ke Eropa untuk bermain bersama Fenerbahce di Turki. Skuad Al-Ittihad kini kekurangan pemain, dengan Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar, dan pendatang baru Youssef En-Nesyri menjadi nama-nama yang paling dikenal.
Berita tentang minat Al-Ittihad tidak mengejutkan, mengingat mereka dilaporkan telah mengidentifikasi Salah sebagai pengganti ideal untuk Benzema pekan lalu.
Salah kembali ke tim Liverpool setelah drama di tengah musim.
Kondisi performa Salah yang buruk di awal musim membuat manajer Slot mencoretnya dari susunan pemain inti reguler. Setelah tiga pertandingan duduk di bangku cadangan, Salah melontarkan kritik tajam kepada Liverpool pada Desember, mengklaim bahwa dia telah "dikorbankan", mengatakan hubungannya dengan Slot telah rusak, dan bahwa dia dituduh secara tidak adil atas hasil yang tidak konsisten dari The Reds.
Penyerang tersebut meninggalkan tim untuk mengikuti Piala Afrika tak lama setelah itu, namun telah kembali diintegrasikan ke dalam tim reguler Slot dalam beberapa pekan terakhir, termasuk dalam starting XI dalam lima pertandingan sejak kembali dari tugas internasional. Ia mencetak satu gol dalam periode tersebut, saat Liverpool menghancurkan Qarabag dengan skor 6-0 di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Reds terlibat dalam persaingan krusial untuk lolos ke Liga Champions.
Meskipun masa depan Salah pasti akan menjadi topik yang banyak dibahas antara sekarang dan akhir musim, Slot dan sisa skuad Liverpool harus tetap fokus pada persaingan yang semakin ketat dan menegangkan untuk lolos ke Liga Champions.
The Reds telah terlempar dari empat besar setelah hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan Premier League - rentetan yang dimulai dengan empat hasil imbang berturut-turut sebelum kekalahan dari Bournemouth dan Manchester City - dan kini tertinggal lima poin dari Manchester United, yang saat ini menempati posisi keempat. Selisih tersebut bisa melebar menjadi delapan poin jika United mengalahkan West Ham United pada Selasa sebelum Liverpool bertandang ke Sunderland pada Kamis malam.
Slot sudah kehilangan pemain seperti Alexander Isak, Joe Gomez, Jeremie Frimpong, dan Conor Bradley karena cedera, dan juga harus menghadapi hukuman larangan bermain satu pertandingan bagi Dominik Szoboszlai setelah pemain Hungaria itu diusir dari lapangan pada menit-menit akhir kekalahan dari City pada Minggu.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan