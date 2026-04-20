Kiper timnas AS, Jonathan Klinsmann, mengalami patah leher akibat benturan saat bermain untuk Cesena

Setelah insiden tabrakan tersebut, Klinsmann dibawa ke rumah sakit setempat, di mana hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengalami patah tulang belakang serta luka robek di kepala. Kiper tersebut menginap semalam di rumah sakit untuk menjalani observasi.

"Cesena FC mengumumkan bahwa, setelah tabrakan yang terjadi menjelang akhir pertandingan Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann mengalami luka memar robek di kepala dan cedera leher, setelah itu ia menginap semalam untuk observasi di Rumah Sakit "Villa Sofia - Cervello" United Hospitals di ibu kota Sisilia," kata klub dalam sebuah pernyataan.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada vertebra servikal pertama, sehingga kiper tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan konsultasi dengan spesialis bedah saraf."