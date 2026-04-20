Kiper timnas AS, Jonathan Klinsmann, mengalami patah leher akibat benturan saat bermain untuk Cesena
Apa yang terjadi?
Setelah insiden tabrakan tersebut, Klinsmann dibawa ke rumah sakit setempat, di mana hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengalami patah tulang belakang serta luka robek di kepala. Kiper tersebut menginap semalam di rumah sakit untuk menjalani observasi.
"Cesena FC mengumumkan bahwa, setelah tabrakan yang terjadi menjelang akhir pertandingan Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann mengalami luka memar robek di kepala dan cedera leher, setelah itu ia menginap semalam untuk observasi di Rumah Sakit "Villa Sofia - Cervello" United Hospitals di ibu kota Sisilia," kata klub dalam sebuah pernyataan.
"Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada vertebra servikal pertama, sehingga kiper tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan konsultasi dengan spesialis bedah saraf."
Apa yang dikatakan Klinsmann
Klinsmann sendiri mengunggah postingan di media sosial pada hari Senin untuk menjelaskan seputar cedera yang dialaminya.
"Sayangnya, musim saya berakhir pada hari Sabtu," tulisnya. "Selama pertandingan, saya mengalami patah tulang belakang yang akan membuat saya absen untuk sementara waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di lapangan dan di rumah sakit di Palermo ini, para penggemar Cesena dan Palermo atas ucapan selamat yang hangat, dan tentu saja teman-teman serta keluarga saya yang telah mendukung saya selama beberapa hari terakhir.
"Semoga sukses untuk para pemain dalam perjuangan playoff kami dan saya akan segera bertemu kalian semua."
Kerugian besar
Cedera ini datang pada saat yang sangat tidak tepat bagi Klinsmann, yang tentunya harus menempuh proses pemulihan yang panjang.
Di level tim nasional, Klinsmann sempat memiliki peluang tipis untuk masuk dalam skuad Piala Dunia setelah dipanggil ke pemusatan latihan pada musim gugur. Namun, ia tidak masuk dalam skuad pemusatan latihan bulan Maret, karena Mauricio Pochettino dan stafnya memanggil Matt Freese, Matt Turner, Patrick Schulte, dan Chris Brady, sementara Roman Celentano terpaksa mundur dari pemusatan latihan akibat cedera.
Bagi Cesena, Klinsmann juga memiliki beberapa pertandingan penting di depan mata saat klub tersebut berjuang untuk mendapatkan tempat di Serie A. Menjelang tiga minggu terakhir musim ini, Cesena saat ini berjuang untuk mendapatkan tempat di babak playoff promosi. Klub tersebut saat ini berada di peringkat kedelapan liga, memegang posisi playoff terakhir, dengan Carrarese dan Avellino sama-sama tertinggal satu poin.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Cesena akan kembali beraksi pada Sabtu ini saat mereka menghadapi Sampdoria yang berada di peringkat ke-14. Setelah itu, mereka akan menjalani pertandingan krusial melawan Carrarese pada 1 Mei, sebelum menutup musim dengan pertandingan melawan Padova pada 8 Mei.