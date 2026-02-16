Getty/GOAL
Kiper Manchester City, James Trafford, membuat pengakuan jujur tentang transfer Gianluigi Donnarumma dan membuka kemungkinan kepergiannya pada musim panas
Trafford kembali bergabung dengan Manchester City dengan harapan menjadi yang terbaik.
Trafford, yang memulai karirnya di akademi Manchester City, kembali ke lingkungan yang familiar pada musim panas 2025 setelah kesepakatan senilai £27 juta ($37 juta) tercapai dengan Burnley. Ia kembali ke Manchester sebagai pemenang Kejuaraan Eropa U21 dan dengan ambisi untuk menjadi pemain tim nasional senior.
Guardiola memulai musim dengan Trafford sebagai kiper utama, tetapi mengejutkan banyak orang - termasuk beberapa rekan setimnya - ketika merekrut pemenang Euro 2020, Donnarumma, saat pintu keluar terbuka bagi kiper Italia yang tinggi itu di Paris Saint-Germain.
Donnarumma didatangkan dengan biaya £26 juta ($35 juta) dan langsung menjadi kiper utama City. Hal ini membuat Trafford harus puas dengan peran cadangan, tanpa tampil di Premier League sejak 31 Agustus. Ia kini menjadi kiper cadangan City di ajang piala, dengan 11 penampilan di semua kompetisi.
Transfer Donnarumma datang sebagai kejutan.
Trafford mengakui bahwa dia tidak diberi tahu tentang minat City terhadap Donnarumma, padahal dia sudah siap untuk mendapatkan posisi starter di Etihad. Dia mengatakan: “Saya tidak mengharapkan situasi ini terjadi, tapi itu terjadi, jadi mari kita lanjutkan. Itu sudah terjadi, jadi saya bekerja sangat keras setiap hari dan melihat apa yang terjadi, memberikan yang terbaik.”
Trafford menegaskan bahwa dia tidak pernah dijanjikan posisi kiper utama di City, tapi dia mengharapkan untuk berada di urutan terdepan. Dia menambahkan: “Tidak, itu bukan masalahnya, tapi rencana itu tidak terjadi. Itu sudah terjadi. Ini sepak bola, itulah kenyataannya, kamu harus terus bekerja keras setiap hari dan saat pertandingan datang, bermain sekeras mungkin. Ini hanya pengalaman lain yang menambah karier saya dan ya, ini telah menjadi pembelajaran yang baik.”
Apakah Trafford akan pindah lagi musim panas ini?
Guardiola mengatakan tentang Trafford, yang diberi kesempatan langka untuk tampil sebagai starter dalam kemenangan City 2-0 di putaran keempat Piala FA melawan tetangga mereka Salford: “Dia sangat dapat diandalkan. Kiper yang fantastis.”
Pujian itu tidak akan cukup untuk meyakinkan Trafford bahwa dia harus tetap tinggal jika tawaran menggiurkan diajukan pada jendela transfer berikutnya. Dia menambahkan saat ditanya tentang masa depan: “Mari kita ambil satu hari demi satu hari dan berusaha sekeras mungkin, dan apa pun yang terjadi, terjadi. Saya jelas memiliki kontrak, jadi tidak tahu apa yang akan terjadi musim depan. Saya hanya tahu bahwa saya akan mengambilnya sehari demi sehari dan berusaha untuk meningkatkan diri.”
Kemajuan impresif City di berbagai front musim ini membantu menjaga Trafford tetap terlibat. Mereka telah mencapai putaran kelima Piala FA, babak 16 besar Liga Champions, final Piala Carabao, dan masih dalam perburuan gelar Premier League lainnya.
Skuad Inggris: Apakah Will Trafford akan masuk dalam daftar pemain untuk Piala Dunia?
Donnarumma kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama dalam kompetisi level atas dan pada fase krusial dalam upaya meraih gelar Eropa. Kesempatan bermain secara reguler bagi Trafford mungkin akan semakin terbatas seiring berjalannya musim, yang akan membuatnya semakin sulit untuk menarik perhatian manajer Inggris, Thomas Tuchel.
Namun, ia belum mendapat indikasi bahwa Timnas Inggris berencana mencari opsi cadangan di belakang kiper utama Jordan Pickford.
Menanggapi klaimnya untuk tempat di Piala Dunia, Trafford mengatakan: “Saya belum berbicara dengan mereka [tentang] apakah itu cukup, tapi saya bermain sebaik mungkin dan berlatih setiap hari dengan sangat keras, dan itu semua tergantung pada saya. Tentu saja semua orang tahu apa yang terjadi dengan saya, jadi saya hanya perlu, setiap kali bermain, bermain sebaik mungkin.”
Inggris akan kembali bertanding saat menghadapi Uruguay dan Jepang pada akhir Maret. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi laga terakhir sebelum Tuchel menentukan skuad Piala Dunia-nya, artinya Trafford perlu mendapatkan persetujuan untuk memiliki peluang mendapatkan tempat di pesawat menuju Amerika Utara.
