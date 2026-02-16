Kiper Manchester City, James Trafford, membuat pengakuan jujur tentang transfer Gianluigi Donnarumma dan membuka kemungkinan kepergiannya pada musim panas

Trafford, yang memulai karirnya di akademi Manchester City, kembali ke lingkungan yang familiar pada musim panas 2025 setelah kesepakatan senilai £27 juta ($37 juta) tercapai dengan Burnley. Ia kembali ke Manchester sebagai pemenang Kejuaraan Eropa U21 dan dengan ambisi untuk menjadi pemain tim nasional senior.

Guardiola memulai musim dengan Trafford sebagai kiper utama, tetapi mengejutkan banyak orang - termasuk beberapa rekan setimnya - ketika merekrut pemenang Euro 2020, Donnarumma, saat pintu keluar terbuka bagi kiper Italia yang tinggi itu di Paris Saint-Germain.

Donnarumma didatangkan dengan biaya £26 juta ($35 juta) dan langsung menjadi kiper utama City. Hal ini membuat Trafford harus puas dengan peran cadangan, tanpa tampil di Premier League sejak 31 Agustus. Ia kini menjadi kiper cadangan City di ajang piala, dengan 11 penampilan di semua kompetisi.