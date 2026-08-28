Awal musim yang apik bagi Real Madrid di Liga, dengan kemenangan atas Espanyol dan Real Sociedad, menyorotkan trio Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior, yang tampil begitu memukau di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho.

Mbappe bersinar saat Los Blancos menang 4-1 atas Sociedad dengan mencetak hat-trick, sementara winger asal Brasil itu menyumbang satu gol dan satu assist, dan gelandang asal Inggris tersebut memberikan penampilan terbaiknya bersama Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir setelah menyumbang dua umpan matang.

Ketiga pemain itu menuai pujian dari Mourinho, yang tampaknya telah menemukan formula yang tepat untuk menciptakan harmoni di antara trio serang di dalam lapangan.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa pemain anyar Yan Diomande dirugikan oleh kilau trio Mbappe, Bellingham, dan Vinicius, yang menguasai judul-judul surat kabar dan pemberitaan.

Diomande tiba di Real Madrid dengan menyandang gelar sebagai transfer termahal dalam sejarah Los Merengues, senilai 125 juta euro, tetapi hal itu tidak memberinya tempat istimewa di dalam skuad tim.

Meski pemain berusia 19 tahun itu dipandang sebagai perekrutan yang menjadi taruhan untuk masa depan sekaligus masa kini, Diomande untuk saat ini justru berada di belakang Vinicius dan Arda Guler, dua pemain yang mengisi posisi sayap dalam skema 4-2-3-1 yang diterapkan Mourinho dalam dua pertandingan resmi pertama musim ini.