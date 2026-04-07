Dalam pertemuan langsung terakhir antara Los Blancos dan Bayern, Neuer juga menjadi sorotan. Saat itu, setelah bermain imbang 2-2 di leg pertama, FCB sempat memimpin 1-0 di leg kedua berkat penyelamatan gemilang kiper berusia 40 tahun itu, sebelum ia gagal menahan tendangan Vinicius Junior yang sebenarnya cukup lemah beberapa menit menjelang akhir pertandingan. Penyerang Real, Joselu, memanfaatkan peluang tersebut dan mencetak gol penyama kedudukan. Beberapa menit kemudian, pemain asal Spanyol itu bahkan mencetak gol penentu kemenangan.

Namun, pelatih Vincent Kompany baru-baru ini secara tegas membela kiper utamanya dan menekankan bahwa ia masih melihat Neuer berada "di level tertinggi". "Di usia 40 tahun, seseorang masih muda. Yang penting adalah semangatnya," jelas pelatih asal Belgia itu.

Pada musim ini, Neuer berulang kali absen karena cedera berkepanjangan, dan biasanya penggantinya, Jonas Urbig, menggantikan pemain berusia 40 tahun itu. Namun, Urbig sendiri baru-baru ini harus absen karena cedera kapsul yang dialaminya saat membela tim nasional Jerman.