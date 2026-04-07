Kiper dari klub juara terbanyak Jerman itu menjadi topik utama dalam sebuah artikel di surat kabar olahraga Spanyol, Marca, yang berjudul: "Neuer Mulai Kurang Waspada". Di sana disebutkan, antara lain, bahwa pemain berusia 40 tahun itu "berangkat ke Madrid dengan banyak tanda tanya".
"Kewaspadaannya mulai menurun": Media Spanyol meragukan kiper Bayern München, Manuel Neuer
Untuk pertandingan di Liga Champions pada Selasa malam, Neuer masuk dalam starting eleven Bayern, meskipun ia sesekali tampil kurang memuaskan sepanjang musim ini. Namun, pada leg pertama perempat final, Neuer justru menjadi pahlawan pertandingan dan berkat beberapa penyelamatan gemilang, ia pun meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Namun, tidak semuanya berjalan mulus baginya.
Saat kembali dari cedera pada akhir pekan lalu melawan SC Freiburg, ia melakukan kesalahan saat tuan rumah unggul 2-0, ketika ia gagal menepis tendangan sudut dengan baik dan bola justru jatuh tepat di depan kaki lawan, Lucas Höler. Hanya berkat penampilan kuat di akhir pertandingan, tim asal Munich itu berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan 3-2.
Neuer melakukan kesalahan dalam laga terakhir Bayern melawan Real Madrid
Dalam pertemuan langsung terakhir antara Los Blancos dan Bayern, Neuer juga menjadi sorotan. Saat itu, setelah bermain imbang 2-2 di leg pertama, FCB sempat memimpin 1-0 di leg kedua berkat penyelamatan gemilang kiper berusia 40 tahun itu, sebelum ia gagal menahan tendangan Vinicius Junior yang sebenarnya cukup lemah beberapa menit menjelang akhir pertandingan. Penyerang Real, Joselu, memanfaatkan peluang tersebut dan mencetak gol penyama kedudukan. Beberapa menit kemudian, pemain asal Spanyol itu bahkan mencetak gol penentu kemenangan.
Namun, pelatih Vincent Kompany baru-baru ini secara tegas membela kiper utamanya dan menekankan bahwa ia masih melihat Neuer berada "di level tertinggi". "Di usia 40 tahun, seseorang masih muda. Yang penting adalah semangatnya," jelas pelatih asal Belgia itu.
Pada musim ini, Neuer berulang kali absen karena cedera berkepanjangan, dan biasanya penggantinya, Jonas Urbig, menggantikan pemain berusia 40 tahun itu. Namun, Urbig sendiri baru-baru ini harus absen karena cedera kapsul yang dialaminya saat membela tim nasional Jerman.