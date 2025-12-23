KEVIN DIKS GLADBACH Getty Images
Donny Afroni

Kevin Diks Menilai Performa Setengah Musim Di Bundesliga

Kevin Diks meyakini Borussia Moenchengladbach bisa jauh lebih baik selepas libur musim dingin setelah mengawali Bundesliga 2025/26 dengan tidak bagus.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Menjalani musim pertama bersama Gladbach di Bundesliga

    Kevin Diks memperkuat Borussia Moenchengladbach pada musim 2025/26 dengan jumlah 18 penampilan di semua kompetisi, tiga diantaranya di DFB Pokal, serta waktu bermain mencapai 1.464 menit. Bek timnas Indonesia itu menilai performanya hingga paruh musim ini bersama Gladbach, dan mengakui Bundesliga bukan kompetisi yang mudah dijalani. Sempat kesulitan di awal musim, Diks kini menjadi baggian penting di sektor pertahanan Gladbach.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-BAYERN MUNICHAFP

    Cedera pramusim mengganggu proses Diks beradaptasi

    Diks meninggalkan klub Denmark FC Coppenhagen pada akhir 2024/25 setelah menandatangani kontrak dengan Gladbach pada bursa musim dingin 2025. Perjalanan Diks di klub Jerman tersebut tidak berjalan mulus, karena dia sempat dihantam cedera saat pramusim, sehingga sedikit banyak menganggu proses adaptasinya di tim. Ditambah Gladbach mengawali musim dengan buruk dengan torehan tiga imbang dan lima kekalahan secara berturut-turut. Gladbach belakangan mulai memperoleh kemenangan yang membuat mereka meninggalkan zona merah.

  • Kevin Diks - Borussia MonchengladbachBorussia Monchengladbach

    Bek timnas senior ini mengakui mengawali musim dengan buruk

    “Awalnya sulit, pertandingan-pertandingannya menantang. Sejak keadaan tim membaik dan hasil mulai berdatangan, semuanya berjalan lebih baik,” kata Diks dikutip laman Rheinische Post.

    “Banyak pengalaman yang luar biasa: stadion yang lebih besar, pemain yang lebih baik. Saya datang ke Bundesliga untuk bersaing melawan mereka.”

  • Kevin Diks - Borussia Monchengladbach vs Eintracht Frankfurt 28092025Borussia Monchengladbach

    Diks menegaskan Gladbach jauh lebih siap selepas jeda

    Sayangnya, Diks menutup 2025 dengan dua kekalahan, yakni dari VfL Wolfsburg dan Borussia Dortmund. Namun bertanding melawan Dortmund bukan yang pertama bagi Diks, karena dia pernah bentrok dengan klub tersebut di Liga Champions ketika masih memperkuat Coppenhagen. Saat itu, Copenhaggen menelan kekalahan 3-0.

    “Intinya kami seharusnya bisa mendapatkan sesuatu dari pertandingan di Dortmund. Tidak baik kalah dua pertandingan berturut-turut, tetapi kami sudah mengalami beberapa situasi sulit musim ini. Kami akan siap lagi setelah jeda musim dingin,” tegas Diks.

