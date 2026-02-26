AFP
Kevin Diks Menepi Dari Latihan, Diragukan Tampil Lawan Union Berlin
Diks menepi dari latihan setelah berjalan setengah jam
Kabar tidak mengenakan muncul dari sesi latihan Borussia Moenchengladbach, Rabu (25/2), menjelang pertandingan melawan Union Berlin pada akhir pekan ini. Laman Rheincische Post melaporkan, latihan tim baru berlangsung setengah jam ketika Kevin Diks tiba-tiba membutuhkan perawatan. Bek tengah itu memegang lututnya di akhir latihan pertama, dan mengambil istirahat singkat kedua untuk perawatan beberapa menit kemudian.
Kapten timnas Indonesia itu belum lama pulih dari cedera kepala
Diks sebelumnya sempat menderita cedera kepala, dan terpaksa harus absen melawan VfB Stuttgart dan Werder Bremen. Penggawa timnas Indonesia ini kembali tampil penuh ketika Gladbach bermain imbang melawan Bayer Leverkusen, lalu absen lagi akibat akumulasi kartu kuning di laga berikutnya melawan Eintracht Frankfurt. Saat dikalahkan Freiburg 2-1, Diks dimainkan selama 86 menit.
Diragukan bermain penuh melawan Union Berlin
Wakil kapten menghilang dari sesi latihan
Terlepas dari situasi Diks, tanda tanya besar justru ditujukan kepada Rocco Reitz. Di tengah fokus tim tertuju pada upaya menaikkan posisi di klasemen, wakil kapten itu justru menghilang dari sesi latihan. The Foals sangat ingin menemukan konsistensi, tetapi masalah kebugaran beberapa pemain kunci dapat mengganggu ritme mereka.
