Kevin Diks Menepi Dari Latihan, Diragukan Tampil Lawan Union Berlin

Kabar tidak mengenakan muncul dari sesi latihan Borussia Moenchengladbach, Rabu (25/2), menjelang pertandingan melawan Union Berlin pada akhir pekan ini. Laman Rheincische Post melaporkan, latihan tim baru berlangsung setengah jam ketika Kevin Diks tiba-tiba membutuhkan perawatan. Bek tengah itu memegang lututnya di akhir latihan pertama, dan mengambil istirahat singkat kedua untuk perawatan beberapa menit kemudian.