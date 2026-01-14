Kevin Diks Main Penuh, Borussia Moenchengladbach Tutup Paruh Musim Dengan Kekalahan Telak

Borussia Moenchengladbach menutup paruh musim dengan hasil mengecewakan setelah menelan kekalahan telak dari tuan rumah TSG Hoffenheim 5-1 di Stadion PreZero Arena, Kamis (15/1) dini hari WIB.

Hoffenheim yang lebih bugar dibandingkan Gladbach, karena pertandingan melawan Werder Bremen akhir pekan kemarin ditunda akibat cuaca buruk, sudah membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui penalti Andrej Kramaric, dan Tim Lemperle menggandakannya selang dua menit kemudian. Kramaric selanjutnya mencetak hat-trick di injury time di babak pertama untuk membawa Hoffenheim unggul 4-0.

Gladbach memperbaiki performa di babak kedua. Kevin Diks yang dimainkan sebagai starter sempat melepaskan umpan silang pada menit ke-55, tetapi Haris Tabakovic tak bisa memaksimalkannya dengan baik.

Shuto Machino akhirnya memecahkan kebuntuan Gladbach, sehingga memperkecil ketertinggalan di menit ke-69. Namun Max Moerstedt memastikan kemenangan tuan rumah menjadi 5-1 pada menit ke-77.