Kevin Diks Main Penuh, Borussia Moenchengladbach Tutup Paruh Musim Dengan Kekalahan Telak
Gladbach jadi lumbung gol di babak pertama
Borussia Moenchengladbach menutup paruh musim dengan hasil mengecewakan setelah menelan kekalahan telak dari tuan rumah TSG Hoffenheim 5-1 di Stadion PreZero Arena, Kamis (15/1) dini hari WIB.
Hoffenheim yang lebih bugar dibandingkan Gladbach, karena pertandingan melawan Werder Bremen akhir pekan kemarin ditunda akibat cuaca buruk, sudah membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui penalti Andrej Kramaric, dan Tim Lemperle menggandakannya selang dua menit kemudian. Kramaric selanjutnya mencetak hat-trick di injury time di babak pertama untuk membawa Hoffenheim unggul 4-0.
Gladbach memperbaiki performa di babak kedua. Kevin Diks yang dimainkan sebagai starter sempat melepaskan umpan silang pada menit ke-55, tetapi Haris Tabakovic tak bisa memaksimalkannya dengan baik.
Shuto Machino akhirnya memecahkan kebuntuan Gladbach, sehingga memperkecil ketertinggalan di menit ke-69. Namun Max Moerstedt memastikan kemenangan tuan rumah menjadi 5-1 pada menit ke-77.
Menelan kekalahan kedelapan di putaran pertama
Hasil itu membuat Gladbach gagal melanjutkan hasil positif seperti ketika menggasak Augsburg 4-0 akhir pekan kemarin. Ini menjadi kekalahan kedelapan yang diperoleh Gladbach pada putaran pertama Bundesliga. Mereka berada di peringkat kesepuluh klasemen sementara dengan 19 poin. Sebaliknya, Hoffenheim naik ke posisi lima usai mengoleksi 30 poin.
Tak cukup waktu recovery bagi Glladbach
Diks dan Gladbach tidak mempunyai waktu banyak untuk mengembalikan kebugaran supaya bisa kembali ke jalur kemenangan. Mereka kembali akan melakukan laga tandang, dan kali ini bertamu ke markas Hamburg di Volksparkstadion, Sabtu (17/1) malam WIB.
Susunan pemain
Hoffenheim: Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Bernardo Fernandes da Silva Junior, Ozan Kabak, Robin Hranac, Wouter Burger, Alexander Prass, Leon Avdullahu, Andrej Kramaric, Tim Lemperle, Fisnik Asllani.
Gladbach: Moritz Nicolas; Nico Elvedi, Kevin Diks, Philipp Sander, Joe Scally, Yannik Engelhardt, Jens Castrop, Lukas Ullrich, Rocco Reitz, Haris Tabakovic, Franck Honorat.
