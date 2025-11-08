Getty Images Sport
Kevin Diks Cetak Gol Perdana Di Bundesliga, Borussia Moenchengladbach Petik Kemenangan Beruntun
Diks tidak membuang peluang dari titik putih
Borussia Moenchengladbach mulai keluar dari hasil buruk setelah mencatat kemenangan 3-1 atas FC Koln di Borussia-Park, Minggu (9/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Bundesliga.
Ini menjadi laga spesial bagi Diks. Bek timnas Indonesia itu mencetak gol perdananya di Bundesliga setelah melalui sepuluh pertandingan kompetisi kasta tertinggi di Jerman tersebut.
Diks mencatatkan namanya di papan skor selepas ditunjuk menjadi algojo penalti pada menit ke-61. Hadiah penalti diberikan wasit menyusul pelanggaran handball Denis Huseinbasic. Gol Diks ini menggandakan keunggulan Gladbach yang sudah memimpin lewat gol Philipp Sander menjelang babak pertama usai.
Haris Tabakovic menebus kesalahan dengan membawa Gladbach unggul 3-0 pada menit ke-64. Tabakovic sebelumnya mempunyai peluang emas untuk membuka keunggulan di babak pertama, tetapi eksekusi penaltinya berhasil diblok kiper. Sementara Koln hanya bisa memperkecil kekalahan lewat gol Luca Waldschmidt di injury time.
Gladbach makin menjauhi zona merah
Itu menjadi kemenangan kedua Gladbach di Bundesliga musim ini setelah sebelumnya menggasak St Pauli 4-0. Der Fohlen makin menjauhi zona merah, dan kini menduduki peringkat 12 klasemen sementara usai mengumpulkan sembilan poin. Sedangkan Koln yang memiliki 14 poin turun ke peringkat sembilan.
Diks memanfaatkan jeda internasional untuk istirahat
Diks kini mempunyai kesempatan untuk beristirahat setelah menjalani laga padat bersama Gladbach dan timnas senior, karena PSSI tidak mengagendakan pertandingan uji coba skuad Garuda di jeda internasional. Diks dan Gladbach memiliki peluang untuk melanjutkan torehan positif mereka kala bertandang ke Voith-Arena untuk menghadapi juru kunci Heidenheim pada 22 November malam WIB.
Susunan pemain
Gladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Ullrich; Engelhardt, Reitz, Honorat, Neuhaus; Tabakovic.
Koln: Schwabe; Schmied, Martel, Ozkacar; Kaminski, Johannesson, Huseinbasic, Lund, Kainz; Bulter, El Mala.
