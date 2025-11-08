Kevin Diks Cetak Gol Perdana Di Bundesliga, Borussia Moenchengladbach Petik Kemenangan Beruntun

Borussia Moenchengladbach mulai keluar dari hasil buruk setelah mencatat kemenangan 3-1 atas FC Koln di Borussia-Park, Minggu (9/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Bundesliga.

Ini menjadi laga spesial bagi Diks. Bek timnas Indonesia itu mencetak gol perdananya di Bundesliga setelah melalui sepuluh pertandingan kompetisi kasta tertinggi di Jerman tersebut.

Diks mencatatkan namanya di papan skor selepas ditunjuk menjadi algojo penalti pada menit ke-61. Hadiah penalti diberikan wasit menyusul pelanggaran handball Denis Huseinbasic. Gol Diks ini menggandakan keunggulan Gladbach yang sudah memimpin lewat gol Philipp Sander menjelang babak pertama usai.

Haris Tabakovic menebus kesalahan dengan membawa Gladbach unggul 3-0 pada menit ke-64. Tabakovic sebelumnya mempunyai peluang emas untuk membuka keunggulan di babak pertama, tetapi eksekusi penaltinya berhasil diblok kiper. Sementara Koln hanya bisa memperkecil kekalahan lewat gol Luca Waldschmidt di injury time.