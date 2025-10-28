Kevin Diks Akhirnnya Cicipi Kemenangan Setelah Dua Bulan

Borussia Moenchengladbach akhirnya merasakan kemenangan setelah mengalahkan Karlsruher 3-1 dalam pertandingan putaran kedua DFB Pokal di Stadion Borussia Park, Rabu (29/10) dini hari WIB.

Bek timnas Indonesia Kevin Diks tetap menjadi andalan di barisan belakang Gladbach. Pemain berusia 29 tahun ini dimainkan hingga pertandingan berakhir. Diks memperlihatkan performa solid, meski dia sempat kehilangan fokus saat Fabian Schleusener mencetak gol.

Gladbach menampilkan performa lebih baik dibandingkan tamunya, dan berhasil membuka keunggulan saat laga baru berjalan tiga menit melalui Shuto Machino. Nico Elvedi kemudian menggandakannya pada menit ke-52.

Schleusener sempat memperkecil selisih gol di menit ke-59, sebelum akhirnya Haris Tabakovic memastikan kemenangan Gladbach menjelang pertandingan berakhir.