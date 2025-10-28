Borussia Moenchengladbach
Kevin Diks Akhirnnya Cicipi Kemenangan Setelah Dua Bulan
Gladbach belum terbendung di ajang piala
Borussia Moenchengladbach akhirnya merasakan kemenangan setelah mengalahkan Karlsruher 3-1 dalam pertandingan putaran kedua DFB Pokal di Stadion Borussia Park, Rabu (29/10) dini hari WIB.
Bek timnas Indonesia Kevin Diks tetap menjadi andalan di barisan belakang Gladbach. Pemain berusia 29 tahun ini dimainkan hingga pertandingan berakhir. Diks memperlihatkan performa solid, meski dia sempat kehilangan fokus saat Fabian Schleusener mencetak gol.
Gladbach menampilkan performa lebih baik dibandingkan tamunya, dan berhasil membuka keunggulan saat laga baru berjalan tiga menit melalui Shuto Machino. Nico Elvedi kemudian menggandakannya pada menit ke-52.
Schleusener sempat memperkecil selisih gol di menit ke-59, sebelum akhirnya Haris Tabakovic memastikan kemenangan Gladbach menjelang pertandingan berakhir.
Kemenangan pertama di kandang setelah tujuh bulan
Gladbach mendapatkan hasil mengecewakan di Bundesliga pada musim ini, karena mereka belum pernah meraih kemenangan. Terakhir kali Gladbach merasakan kemenangan adalah saat menundukkan Delmenhorst 3-2 pada 17 Agustus di putaran pertama DFB Pokal. Ini juga menjadi kemenangan pertama Gladbach di Borussia Park setelah mereka menantikannya selama tujuh bulan. Terakhir kali Gladbach menang dalam laga kandangnya saat menaklukkan RB Leipzig 1-0 pada 29 Maret.
Menjadi modal bagus saat kembali ke Bundesliga
Diks dan Gladbach bakal menjadikan kemenangan ini sebagai momen kebangkitan ketika mereka mengalihkan fokus ke Bundesliga. Gladbach dijadwalkan menjalani pertandingan tandang ke Hamburg untuk menghadapi tuan rumah St Pauli di Stadion Millerntor, Sabtu (1/11) malam WIB.
Susunan pemain
Gladbach: Nicolas; Diks, Sander, Elvedi, Netz; Reitz, Engelhardt, Honorat, Stoger, Machino; Tabakovic.
Karlsruher: Bernat; Kobald, Rapp, Beifus; Pinto Pedrosa, A. Muller, Herold, Egloff, Wanitzek; P. Forster, Schleusener.
