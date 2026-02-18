Kevin De Bruyne segera kembali! Bintang Napoli terbang kembali ke Italia saat masa rehabilitasi cedera yang panjang memasuki tahap akhir

Perjalanan kembali bagi mantan pemain Manchester City ini jauh dari kata mudah. Sudah 116 hari sejak musim De Bruyne terhenti secara mendadak pada 25 Oktober. Dalam pertandingan krusial melawan Inter, gelandang tersebut mengalami cedera serius pada otot biceps femoris di paha kanannya saat mengeksekusi penalti pada menit pertama. Pemandangan De Bruyne menangis menjadi pukulan telak bagi Partenopei. Mengikuti saran para ahli, ia menjalani operasi di Antwerp pada 29 Oktober dan telah menghabiskan beberapa bulan terakhir di klinik khusus di Belgia.

Menurut Corriere dello Sport, ia dijadwalkan kembali ke Italia akhir pekan ini dan akan bertemu rekan setimnya saat mereka kembali berlatih pada Senin. Namun, masih belum jelas kapan ia dapat bergabung kembali dengan grup, apalagi kembali ke skuad pertandingan.

Dalam kebetulan nasib, rehabilitasi De Bruyne bertepatan dengan rehabilitasi rekan setimnya di tim nasional, Romelu Lukaku. Sementara Lukaku telah berhasil kembali ke skuad pertandingan Conte, perjalanan De Bruyne memerlukan intervensi bedah. Meskipun pendekatan pemulihan mereka berbeda, kedua pemain memiliki fokus yang sama: memulihkan kebugaran puncak untuk memimpin Napoli dalam persaingan Serie A dan memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Bagi De Bruyne, yang akan berusia 35 tahun pada Juni, musim panas ini mewakili kesempatan terakhirnya untuk meraih kejayaan global.