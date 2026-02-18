Getty Images Sport
Kevin De Bruyne segera kembali! Bintang Napoli terbang kembali ke Italia saat masa rehabilitasi cedera yang panjang memasuki tahap akhir
Perjalanan panjang dari Antwerp kembali ke Serie A
Perjalanan kembali bagi mantan pemain Manchester City ini jauh dari kata mudah. Sudah 116 hari sejak musim De Bruyne terhenti secara mendadak pada 25 Oktober. Dalam pertandingan krusial melawan Inter, gelandang tersebut mengalami cedera serius pada otot biceps femoris di paha kanannya saat mengeksekusi penalti pada menit pertama. Pemandangan De Bruyne menangis menjadi pukulan telak bagi Partenopei. Mengikuti saran para ahli, ia menjalani operasi di Antwerp pada 29 Oktober dan telah menghabiskan beberapa bulan terakhir di klinik khusus di Belgia.
Menurut Corriere dello Sport, ia dijadwalkan kembali ke Italia akhir pekan ini dan akan bertemu rekan setimnya saat mereka kembali berlatih pada Senin. Namun, masih belum jelas kapan ia dapat bergabung kembali dengan grup, apalagi kembali ke skuad pertandingan.
Dalam kebetulan nasib, rehabilitasi De Bruyne bertepatan dengan rehabilitasi rekan setimnya di tim nasional, Romelu Lukaku. Sementara Lukaku telah berhasil kembali ke skuad pertandingan Conte, perjalanan De Bruyne memerlukan intervensi bedah. Meskipun pendekatan pemulihan mereka berbeda, kedua pemain memiliki fokus yang sama: memulihkan kebugaran puncak untuk memimpin Napoli dalam persaingan Serie A dan memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Bagi De Bruyne, yang akan berusia 35 tahun pada Juni, musim panas ini mewakili kesempatan terakhirnya untuk meraih kejayaan global.
Potongan terakhir yang dibutuhkan Conte untuk persaingan Liga Champions
Meskipun Lukaku sudah kembali ke lapangan, ia masih mencari kondisi fisik terbaiknya. De Bruyne menghadapi tantangan serupa. Pemain Belgia ini absen selama hampir empat bulan, dan meskipun kembalinya dia ke ruang ganti memberikan dorongan psikologis yang instan, klub tetap berhati-hati. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus Lukaku, kesabaran adalah kunci. Namun, begitu De Bruyne kembali menemukan ritme dan kekuatannya, dia akan menjadi senjata kelas dunia bagi Conte saat Napoli memasuki fase krusial musim ini dan berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions yang menguntungkan.
Lanskap di Napoli telah berubah secara signifikan selama absennya De Bruyne. Saat ia terakhir kali tersedia, klub tersebut bersaing di semua front. Sejak itu, mereka memenangkan Supercoppa di Arab Saudi tetapi juga melihat komitmen Eropa mereka berakhir, meninggalkan mereka untuk fokus sepenuhnya pada urusan domestik. Namun, pertahanan gelar Serie A mereka juga hancur, karena mereka tertinggal 11 poin dari Inter setelah 25 pertandingan.
Dorongan akhir untuk Eropa dan Piala Dunia
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, tujuan De Bruyne tetap jelas. Ia ingin mengakhiri musim ini dengan kuat untuk memastikan Napoli kembali ke jajaran elit Eropa. Saat berbicara sebelumnya tentang pemulihannya, De Bruyne mengatakan: "Saya akan menjalani pemindaian CT, saya harap bisa kembali segera." Optimisme ini kini diwujudkan seiring ia mendekati kembalinya ke latihan penuh. Pemain Belgia ini tahu bahwa ia memiliki waktu yang sangat terbatas untuk membuktikan kebugarannya kepada selektor tim nasional sebelum turnamen musim panas di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Kembalinya De Bruyne tidak bisa lebih tepat waktunya bagi Napoli yang baru saja menghadapi beberapa cedera, termasuk cedera serius pada Amir Rrahmani. Conte sering menekankan pentingnya kepemimpinan dan kualitas teknis di lini tengah, dan De Bruyne menyediakan keduanya dengan melimpah. Seiring pemulihan memasuki tahap akhir, diharapkan gelandang ini akan secara bertahap diintegrasikan kembali ke skuad utama untuk memberikan sentuhan magis tambahan di area final.
Memburu matahari terbenam yang indah di Naples
Cerita musim De Bruyne adalah kisah ketahanan. Di usia hampir 35 tahun, banyak yang meragukan apakah ia bisa kembali ke intensitas yang dibutuhkan untuk sistem pressing tinggi Conte, tetapi kerja kerasnya di Antwerp menunjukkan bahwa ia siap untuk satu penampilan terakhir. Dengan persaingan Scudetto dan kualifikasi Eropa yang masih belum pasti, De Bruyne yang bugar dan dalam performa terbaiknya bisa menjadi penentu kemenangan. Bintang pengatur serangan ini hampir kembali ke kota, dan bagi para pendukung Napoli, kedatangannya tak bisa lebih dinantikan lagi saat mereka mengejar akhir musim yang sukses dari kampanye yang rumit.
