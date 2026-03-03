Getty Images Sport
Kevin De Bruyne akhirnya kembali berlatih bersama Napoli setelah absen selama 128 hari akibat cedera
Maestro Belgia kembali bergabung dengan grup.
Penantian panjang para pendukung Partenopei akhirnya berakhir, karena De Bruyne kembali beraksi di lapangan Castel Volturno pada Senin, seperti dilaporkan Football Italia. Setelah 128 hari yang melelahkan di pinggir lapangan, maestro Belgia itu terlihat kembali berlatih bersama tim penuh, menandai tonggak penting dalam pemulihannya dari cedera parah yang hampir menggagalkan debutnya di Italia. Mantan bintang Manchester City itu tampak bersemangat, dengan senyum lebar saat bergabung kembali dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan intensif di bawah pengawasan staf medis.
Ini adalah pemandangan yang menyegarkan bagi para penggemar yang telah merindukan denyut kreatif tim sejak akhir Oktober. Perjalanan De Bruyne untuk pulih dari cedera jauh dari kata mudah, melibatkan bulan-bulan rehabilitasi khusus jauh dari sorotan Serie A. Gelandang serang berusia 34 tahun ini belum tampil dalam pertandingan kompetitif sejak mengalami robekan otot pahayang serius dalam laga krusial melawan Inter pada 25 Oktober 2025.
Ironisnya, cedera tersebut terjadi tepat saat ia sedang mengeksekusi penalti, sebuah aksi khasnya yang berakhir dengan rasa sakit fisik yang mendadak. Keparahan kerusakan otot tersebut begitu parah hingga para ahli medis memutuskan bahwa operasi adalah satu-satunya jalan untuk pemulihan penuh. Hal ini memaksa gelandang tersebut untuk menghabiskan bulan-bulan jauh dari lapangan, dengan sebagian besar masa rehabilitasinya dihabiskan di Belgia, negaranya, untuk dekat dengan keluarga dan ahli medis yang dipercaya.
Detak jantung kreatif kembali pulih
Setelah kembali ke Italia pekan lalu bersama keluarganya, De Bruyne akhirnya merasakan rumput di bawah sepatunya untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat bulan. Ini adalah kali pertama ia kembali berlatih bersama rekan-rekannya di tim utama sejak operasi, dan suasana di lapangan latihan terasa lebih ceria dengan kehadirannya.
Membuktikan bahwa semangatnya setinggi tingkat kebugarannya, De Bruyne menggunakan media sosial untuk merayakan kembalinya dia bersama jutaan pengikutnya. Dengan mengunggah foto dirinya tertawa dan berlatih selama sesi, dia menegaskan bahwa hari-hari suram di gym dan meja perawatan kini telah tertinggal jauh di belakang. Penggemar Napoli merespons dengan ribuan pesan yang merayakan kabar tersebut. Pemain internasional Belgia ini telah mencetak empat gol dan memberikan dua assist dalam 11 pertandingan kompetitif sebelum cedera.
Sebuah kemenangan mental dan fisik
Tim medis telah sangat berhati-hati dalam proses reintegrasi De Bruyne, mengingat usianya dan sifat operasi hamstring yang dijalani. Namun, penampilannya dalam sesi latihan kontak penuh pada Senin menunjukkan bahwa kekuatan dan elastisitas ototnya telah kembali ke level optimal. Ia ikut serta dalam sebagian besar latihan taktik dan permainan kecil, tanpa menunjukkan tanda-tanda ragu saat menendang bola atau mempercepat laju ke ruang kosong.
Alih-alih terburu-buru kembali dan berisiko mengalami kambuhnya robekan otot, De Bruyne mengikuti protokol ketat yang dirancang untuk memastikan ia dapat menahan tuntutan fisik sepak bola Italia. Kesabarannya tampaknya membuahkan hasil, karena ia terlihat tajam dan siap secara fisik selama manuver taktis tim.
Potensi kemenangan melawan Torino
Laporan dari dalam kamp menunjukkan bahwa data fisiknya begitu menjanjikan sehingga ia mungkin akan dimasukkan ke dalam skuad secara cepat untuk pertandingan Serie A melawan Torino pada Jumat ini. Mengingat absennya selama 128 hari, manajer Antonio Conte dan staf medis kemungkinan akan memilih untuk memperkenalkannya secara bertahap ke dalam pertandingan kompetitif guna menghindari kemunduran. Namun, jika ia berhasil masuk skuad, Stadion Diego Armando Maradona pasti akan memberinya sambutan layaknya seorang pahlawan yang kembali.
