Kevin De Bruyne akhirnya kembali berlatih bersama Napoli setelah absen selama 128 hari akibat cedera

Penantian panjang para pendukung Partenopei akhirnya berakhir, karena De Bruyne kembali beraksi di lapangan Castel Volturno pada Senin, seperti dilaporkan Football Italia. Setelah 128 hari yang melelahkan di pinggir lapangan, maestro Belgia itu terlihat kembali berlatih bersama tim penuh, menandai tonggak penting dalam pemulihannya dari cedera parah yang hampir menggagalkan debutnya di Italia. Mantan bintang Manchester City itu tampak bersemangat, dengan senyum lebar saat bergabung kembali dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan intensif di bawah pengawasan staf medis.

Ini adalah pemandangan yang menyegarkan bagi para penggemar yang telah merindukan denyut kreatif tim sejak akhir Oktober. Perjalanan De Bruyne untuk pulih dari cedera jauh dari kata mudah, melibatkan bulan-bulan rehabilitasi khusus jauh dari sorotan Serie A. Gelandang serang berusia 34 tahun ini belum tampil dalam pertandingan kompetitif sejak mengalami robekan otot pahayang serius dalam laga krusial melawan Inter pada 25 Oktober 2025.

Ironisnya, cedera tersebut terjadi tepat saat ia sedang mengeksekusi penalti, sebuah aksi khasnya yang berakhir dengan rasa sakit fisik yang mendadak. Keparahan kerusakan otot tersebut begitu parah hingga para ahli medis memutuskan bahwa operasi adalah satu-satunya jalan untuk pemulihan penuh. Hal ini memaksa gelandang tersebut untuk menghabiskan bulan-bulan jauh dari lapangan, dengan sebagian besar masa rehabilitasinya dihabiskan di Belgia, negaranya, untuk dekat dengan keluarga dan ahli medis yang dipercaya.