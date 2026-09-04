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Florentino Perez Joan LaportaAFP

Diterjemahkan oleh

Keuntungan jutaan, Barcelona mengikuti langkah Real Madrid

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LaLiga
Real Madrid
Barcelona
G. Garcia
H. Fort
Spanyol

Barcelona meniru resep Real Madrid: keuntungan besar dari penjualan lulusan akademi

Real Madrid meraup 210 juta euro dari penjualan para pemain jebolan Valdebebas, dengan tetap mempertahankan sebagian hak mereka dalam banyak kasus serta opsi untuk membeli mereka kembali.

Barcelona pun bergerak cepat menerapkan formula ini, dengan meraih 40 juta euro dari penjualan para pemain akademi La Masia yang tidak diandalkan pelatih Hans Flick dalam waktu dekat.

Surat kabar "Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa Real Madrid melakukan 4 perekrutan musim panas ini dengan biaya transfer, yang mereka bayar sebesar 225 juta euro tetap, dengan kemungkinan jumlahnya bertambah melalui berbagai variabel.

Namun yang menarik, klub ibu kota Spanyol itu membiayai hampir seluruh pengeluaran ini, sekitar 210 juta euro, melalui penjualan para pemain lulusan akademinya yang tidak diandalkan dalam jangka menengah.

Sudah sejak beberapa waktu, Los Merengues tak lagi mampu menemukan tempat di skuad mereka untuk proyek-proyek sepak bola besar yang lahir di akademinya, tetapi mereka menutupi absennya hasil dari sisi olahraga di "La Fabrica" melalui transaksi penjualan bernilai jutaan.

Dalam sebagian besar kasus, klub ibu kota Spanyol itu mempertahankan opsi untuk membeli kembali para pemain, hak prioritas dalam penjualan di masa depan, di samping mempertahankan separuh hak federasi mereka.

Praktik ini juga mulai dijajaki oleh Barcelona, meski dalam skala yang lebih kecil, karena klub Catalan itu memperoleh sekitar 45 juta euro dari penjualan para pemain lulusan akademinya yang tidak masuk dalam rencana Flick.

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  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Perolehan Real Madrid

    Dari 13 pemain lulusan akademi yang penjualannya menghasilkan uang bagi Real Madrid, tanpa memperhitungkan Fran Garcia, hanya Gonzalo Garcia seorang, dengan nilai 40 juta euro, yang berasal dari tim utama. 

    Gonzalo Garcia pindah ke Fulham yang dilatih oleh pelatih Alvaro Arbeloa, klub yang sama yang dituju oleh Cesar Palacios dengan nilai 10 juta euro, dan Manuel Angel Moran, dengan nilai 4 juta.

    Adapun Jacobo Ortega (10 juta euro), Victor Valdepenas (8 juta), dan Fran Gonzalez (3 juta), mereka adalah tiga pemain lainnya yang musim lalu bermain di kategori kelompok umur Real Madrid, sebelum meninggalkan Los Blancos musim panas ini.

    Sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus lain, Los Blancos bernegosiasi untuk tetap memegang kendali atas masa depan seluruh pemain ini dalam jangka menengah, baik agar mereka kembali ke Bernabeu melalui klausul pembelian kembali, maupun agar mereka mendatangkan pemasukan bagi klub di masa depan jika kelak mereka pindah dari klub baru mereka.

    Adapun jalur terakhir inilah yang sesungguhnya telah menghasilkan keuntungan terbesar bagi Real Madrid musim panas ini, yaitu ada Victor Munoz (20,5 juta euro), Mario Gila (15 juta), Alex Jimenez (12,5 juta), Alvaro Rodriguez (12,5 juta), Chema Andres (11,5 juta), dan Mario Martin (3 juta). Mereka tak lagi menjadi bagian dari Los Blancos, tetapi mereka turut menambah pundi-pundi klub setelah klub-klub yang sebelumnya membeli 50% hak federasi mereka menjual mereka, dan sebagian pemain ini bahkan tidak pernah memainkan satu pertandingan pun bersama tim utama Real Madrid.

    Kasus Nico Paz, dengan nilai 60 juta euro, layak disebutkan secara terpisah. Real Madrid menjual separuh hak pemain itu kepada klub Como tahun lalu, kemudian musim panas ini menjual sisa 50% dalam sebuah kesepakatan yang rumit, dengan menjamin adanya opsi untuk membeli kembali pemain tersebut seharga 80 juta euro.

    Keinginan pemain internasional Argentina itu untuk melanjutkan di bawah kepemimpinan pelatih Cesc Fabregas adalah yang mendorong terwujudnya kesepakatan paling menguntungkan bagi Real Madrid musim panas ini.

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  • Udinese v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

    Rekor Barcelona

    Di sisi lain, Barcelona meraup 44,5 juta euro dari penjualan 8 pemain jebolan akademinya, tanpa menghitung jumlah kecil yang nyaris bersifat simbolis yang diterima klub sebagai imbalan atas hak pembinaan pemain seperti Cucurella atau Nico Gonzalez, dan juga tanpa menghitung 11 juta euro yang dibayarkan Monaco untuk Ansu Fati, mengingat pemain tersebut sudah mapan di jajaran elite sepak bola dunia sejak lebih dari lima tahun lalu.

    Marc Casado dan Alejandro Balde sebenarnya bisa menambah pemasukan klub, tetapi yang pertama akhirnya pergi dengan status pinjaman, sementara sang bek masih berada dalam skuad tim.

    Seperti yang dilakukan Real Madrid, klub Katalan itu juga memilih pada musim panas ini untuk menjual 50% hak sebagian jebolan akademinya, dengan tetap mempertahankan opsi prioritas untuk membeli kembali.

    Tommy Marquez pergi dengan nilai 11 juta euro, Hector Fort seharga 8,5 juta, Jofre Torrents seharga 6 juta, Guille Fernandez seharga 4 juta, Toni Fernandez seharga 4 juta, dan Alvaro Cortes seharga 3,4 juta, meninggalkan Barcelona pada musim panas ini dengan skema tersebut.

    Ini merupakan skema yang sama yang digunakan klub dengan Jan Virgili senilai 4,5 juta euro setahun lalu, yang kini kembali mendatangkan pemasukan baru bagi klub setelah pemain tersebut berpindah dari Real Mallorca ke Club Brugge.

    Adapun kasus terakhir adalah Inaki Pena, senilai 3 juta euro, sebuah kasus yang berbeda karena usia pemain yang mencapai 27 tahun, dan karena ia telah mengakhiri keterikatannya dengan Barcelona secara permanen, sebab klub tidak mempertahankan opsi prioritas apa pun atas haknya.

    Dengan demikian, total yang diperoleh Barcelona mencapai sekitar 44,5 juta euro, jumlah yang mendekati pemasukan yang mereka dapatkan dari penjualan Ferran Torres, dan lebih dari dua kali lipat dari yang mereka bayarkan untuk merekrut Karim Adeyemi.

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