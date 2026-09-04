Real Madrid meraup 210 juta euro dari penjualan para pemain jebolan Valdebebas, dengan tetap mempertahankan sebagian hak mereka dalam banyak kasus serta opsi untuk membeli mereka kembali.

Barcelona pun bergerak cepat menerapkan formula ini, dengan meraih 40 juta euro dari penjualan para pemain akademi La Masia yang tidak diandalkan pelatih Hans Flick dalam waktu dekat.

Surat kabar "Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa Real Madrid melakukan 4 perekrutan musim panas ini dengan biaya transfer, yang mereka bayar sebesar 225 juta euro tetap, dengan kemungkinan jumlahnya bertambah melalui berbagai variabel.

Namun yang menarik, klub ibu kota Spanyol itu membiayai hampir seluruh pengeluaran ini, sekitar 210 juta euro, melalui penjualan para pemain lulusan akademinya yang tidak diandalkan dalam jangka menengah.

Sudah sejak beberapa waktu, Los Merengues tak lagi mampu menemukan tempat di skuad mereka untuk proyek-proyek sepak bola besar yang lahir di akademinya, tetapi mereka menutupi absennya hasil dari sisi olahraga di "La Fabrica" melalui transaksi penjualan bernilai jutaan.

Dalam sebagian besar kasus, klub ibu kota Spanyol itu mempertahankan opsi untuk membeli kembali para pemain, hak prioritas dalam penjualan di masa depan, di samping mempertahankan separuh hak federasi mereka.

Praktik ini juga mulai dijajaki oleh Barcelona, meski dalam skala yang lebih kecil, karena klub Catalan itu memperoleh sekitar 45 juta euro dari penjualan para pemain lulusan akademinya yang tidak masuk dalam rencana Flick.

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