Kesulitan Bersaing Di Bawah Asuhan Xabi Alonso, Rodrygo Masuk Daftar Jual Real Madrid!
Rodrygo kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Xabi
Sejak Xabi Alonso mengambil alih Real Madrid pada musim panas lalu, situasi Rodrygo di Santiago Bernabeu terus menjadi perdebatan. Dari total 15 pertandingan yang ia mainkan di semua kompetisi musim ini, pemain internasional Brasil tersebut baru empat kali tampil sebagai starter dan gagal mencetak satu gol pun. Kini jelang pergantian tahun masa depannya semakin diperdebatkan, dengan Rodrygo berambisi untuk bisa mendapat tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026.
Madrid terbuka untuk jual Rodrygo
Menurut Mario Cortegana dari The Athletic, Los Blancos akan mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk Rodrygo, baik di bulan Januari atau akhir musim mendatang. Tetapi, Madrid tidak akan melepasnya dengan harga murah, dengan nilai pasarnya saat ini berada di angka €80 juta.
Dengan keinginannya untuk mendapat menit bermain reguler dan tampil di Piala Dunia mendatang, besar kemungkinan Rodrygo akan menjajaki kemungkinan untuk hengkang, baik dengan status pinjaman atau secara permanen pada bursa transfer Januari.
Madrid juga pertimbangkan melepas dua pemain lain
Tak hanya Rodrygo, situasi serupa juga dihadapi oleh Dani Ceballos dan Fran Garcia. Dengan Ferland Mendy yang pulih dari cederanya, posisi Garcia bisa tergeser menjadi pilihan ketiga di bek kiri - sementara opsi utama tetap menjadi milik Alvaro Carreras.
Garcia telah bermain selama 356 menit musim ini, sementara Ceballos telah bermain selama 493 menit. Ceballos sempat mempertimbangkan untuk kembali ke Real Betis, tetapi Madrid belum mendapatkan tawaran yang cukup untuk mengizinkannya pergi.
Los Blancos sebenarnya bersedia meminjamkannya ke Marseille pada bulan Agustus lalu, tetapi Ceballos membatalkan kesepakatan tersebut. Keduanya, seperti Rodrygo, akan diizinkan pergi dengan biaya yang sesuai.
Madrid berusaha untuk bangkit jelang pergantian tahun
Setelah gagal menang di tiga pertandingan terakhir di La Liga, Madrid akan berusaha untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan ketika bertandang ke markas Athletic Bilbao di San Mames, Kamis (4/12) dini hari WIB. Setelah itu, mereka bakal menghadapi Celta Vigo dan Manchester City di Liga Champions pekan depan.
