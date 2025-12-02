Kesulitan Bersaing Di Bawah Asuhan Xabi Alonso, Rodrygo Masuk Daftar Jual Real Madrid!

Menurut Mario Cortegana dari The Athletic, Los Blancos akan mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk Rodrygo, baik di bulan Januari atau akhir musim mendatang. Tetapi, Madrid tidak akan melepasnya dengan harga murah, dengan nilai pasarnya saat ini berada di angka €80 juta.

Dengan keinginannya untuk mendapat menit bermain reguler dan tampil di Piala Dunia mendatang, besar kemungkinan Rodrygo akan menjajaki kemungkinan untuk hengkang, baik dengan status pinjaman atau secara permanen pada bursa transfer Januari.