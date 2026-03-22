grafica kessie al ahli 2025 16.9

Kessié ingin kembali ke Serie A, Juventus dan Inter siap bergerak: berapa gaji yang dia minta

Pemain asal Pantai Gading itu ingin kembali bermain di Serie A setelah tiga tahun di Arab Saudi.

Sementara di lapangan para tim sedang berupaya mengakhiri musim dengan sebaik-baiknya, di luar lapangan sudah ada pergerakan untuk meletakkan dasar-dasar bursa transfer. Terutama terkait pemainyang statusnya akanhabis kontrak: untuk para pemain yang kontraknya akan berakhir, langkah-langkah diambil lebih awal guna mengantisipasi persaingan,dan hal ini juga berlaku bagi Franck Kessié, yang kontraknya bersama Al-Ahli akan berakhir pada 30 Juni mendatang.

Pengalaman sang pemain asal Pantai Gading di Arab Saudi kini hampir berakhir dan keinginannya setelah tiga tahun ini adalah kembali ke Eropa, ke liga yang kompetitif. Dan, seperti dilaporkan Matteo Moretto,di urutan teratas daftar keinginannya adalah kembali ke Italia, tempat ia meninggalkan kenangan indah bersama Cesena, Atalanta, dan Milan.

  • PRIORITAS UNTUK ITALIA

    Ini adalah masa-masa penting bagi Kessié, yang harus menentukan masa depannya. Keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut pilihan hidupnya dan terkait dengan daya saing tim barunya. Di usia 30 tahun, pemain asal Pantai Gading ini masih ingin bermain di liga yang menantang setelah tiga tahun di Arab Saudi, dan ia memprioritaskan kembalinya ke Eropa, khususnya ke Italia.

  • DI DAFTAR JUVENTUS

    Kessié sudah cukup lama masuk dalam daftar incaran Juventus. Pemain asal Pantai Gading ini menjadi salah satu target potensial untuk bursa transfer Juni, yang akan didatangkan secara gratis guna memperkuat lini tengah. Juventus, yang pada Januari lalu telah bertemu dengan agen sang pemain, terus memantau situasinya, meskipun mereka bukan satu-satunya pihak yang telah menjalin kontak dengan pihak sang pemain.

    Ada klub-klub besar lain yang juga tertarik, menyadari bahwa pemain kelahiran 1996 ini masih mampu bersaing di Serie A dan, berkat kemampuan fisik dan teknisnya, dapat menjadi faktor penentu.

  • INTER JUGA MEMIKIRKANNYA

    Bukan rahasia lagi bahwa Kessié juga masuk dalam daftar incaran Inter. Ide ini sudah muncul sejak musim panas 2025 dan Nerazzurri masih mempertimbangkan untuk mendatangkan gelandang bertubuh kekar ke dalam skuad mereka. Dalam hal ini, pencarian mereka tidak berhenti pada Manu Koné, yang harganya diminta Roma sebesar 40 juta euro pada musim panas lalu.

    Kessié akan menjadi peluang transfer gratis dan Inter telah beberapa kali, di masa lalu, berbicara dengan pihak pemain bahkan sebelum kepindahannya dari Milan ke Barcelona. Nerazzurri memantau situasi ini, menyadari kemampuan fisik dan teknis gelandang tersebut, namun juga menyadari bahwa untuk mewujudkan transfer ini, perlu dipastikan apakah ada ruang gerak, terutama secara finansial, untuk melanjutkan pembicaraan.

  • PERMINTAAN DARI KESSIE

    Namun, perlu dipahami siapa yang mampu menawarkan gaji yang diinginkan Kessié. Di Al-Ahli,ia meraih 14 juta euro per tahun selama tiga musim terakhir: angka yang jauh di luar kisaran pasar di Eropa, terutama di Italia. Ia bersedia menurunkan tuntutannya dan menyadari bahwa ia harus menyesuaikan ekspektasi finansialnya, namun ia tidak ingin gajinya turun di bawah 5 juta euro per musim.

    Gaji tersebut tetaplah besar, namun masih terjangkau bagi klub-klub besar di liga Italia.