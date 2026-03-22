Kessié ingin kembali ke Serie A, Juventus dan Inter siap bergerak: berapa gaji yang dia minta

Sementara di lapangan para tim sedang berupaya mengakhiri musim dengan sebaik-baiknya, di luar lapangan sudah ada pergerakan untuk meletakkan dasar-dasar bursa transfer. Terutama terkait pemainyang statusnya akanhabis kontrak: untuk para pemain yang kontraknya akan berakhir, langkah-langkah diambil lebih awal guna mengantisipasi persaingan,dan hal ini juga berlaku bagi Franck Kessié, yang kontraknya bersama Al-Ahli akan berakhir pada 30 Juni mendatang.

Pengalaman sang pemain asal Pantai Gading di Arab Saudi kini hampir berakhir dan keinginannya setelah tiga tahun ini adalah kembali ke Eropa, ke liga yang kompetitif. Dan, seperti dilaporkan Matteo Moretto,di urutan teratas daftar keinginannya adalah kembali ke Italia, tempat ia meninggalkan kenangan indah bersama Cesena, Atalanta, dan Milan.