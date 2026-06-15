Kembalinya Franck Kessie ke Italia tampaknya mungkin terjadi. Gelandang asal Pantai Gading ini, yang akan genap berusia 30 tahun pada bulan Desember, berpotensi kembali bermain di Serie A, liga yang ia tinggalkan pada tahun 2022 untuk bergabung dengan Barcelona. Keputusan akhir akan diambil setelah Piala Dunia, yang diawali dengan gemilang oleh tim Gajah dengan mengalahkan Ekuador berkat gol Diallo, namun kemungkinan ia akan meninggalkan Al Ahli cukup besar. Pihak yang bersangkutan, di tengah-tengah stadion di Philadelphia, berbicara kepada Sportitalia tentang masa depannya: "Apakah kembaliku ke Italia mungkin? Tentu saja, tentu saja. Saya bisa bermain di mana saja, bursa transfer sedang terbuka. Saya bisa bermain di Italia, tapi juga di luar Italia. Bahkan di Arab Saudi. Saat ini saya hanya fokus pada Piala Dunia."