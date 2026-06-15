Kembalinya Franck Kessie ke Italia tampaknya mungkin terjadi. Gelandang asal Pantai Gading ini, yang akan genap berusia 30 tahun pada bulan Desember, berpotensi kembali bermain di Serie A, liga yang ia tinggalkan pada tahun 2022 untuk bergabung dengan Barcelona. Keputusan akhir akan diambil setelah Piala Dunia, yang diawali dengan gemilang oleh tim Gajah dengan mengalahkan Ekuador berkat gol Diallo, namun kemungkinan ia akan meninggalkan Al Ahli cukup besar. Pihak yang bersangkutan, di tengah-tengah stadion di Philadelphia, berbicara kepada Sportitalia tentang masa depannya: "Apakah kembaliku ke Italia mungkin? Tentu saja, tentu saja. Saya bisa bermain di mana saja, bursa transfer sedang terbuka. Saya bisa bermain di Italia, tapi juga di luar Italia. Bahkan di Arab Saudi. Saat ini saya hanya fokus pada Piala Dunia."
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Kessie dan spekulasi tentang Juventus: "Kembali ke Italia? Saya bisa pergi ke mana saja"
PERMINTAAN KEPADA JUVENTUS
Kontraknya dengan Al Ahli akan berakhir pada 30 Juni, dan untuk saat ini Kessie telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub Saudi tersebut, senilai total 24 juta euro. Ia ingin melihat apa yang ditawarkan pasar, tawaran-tawaran apa saja yang ada, terutama dari segi olahraga. Di Amerika, ia membuktikan bahwa ia masih mampu berkontribusi di lini tengah, yang menunjukkan bahwa ia masih cocok untuk sepak bola Eropa. Agennya telah berbicara dengan Juventus, meminta kontrak setidaknya dua tahun, dengan gaji bersih 6 juta euro per musim. Juventus untuk saat ini masih menunda keputusan, fakta bahwa ia berstatus bebas transfer membuatnya menarik, begitu pula dukungan dari Luciano Spalletti, namun aspek finansial tetap menjadi faktor penting.
DARI COMOLLI HINGGA CARNEVALI
Seperti dilaporkan Tuttosport,Kessie adalah pemain yang menjanjikan, secara statistik: ia unggul dalam data fisik dan performa di lapangan, terutama dalam hal kemampuan mengolah bola. Contohnya, umpan-umpan di sepertiga akhir lapangan, sentuhan bola di area lawan, serta jarak yang ditempuh melalui serangkaian umpan tersebut. Comolli sebelumnya menangani kasusnya, namun berkasnya kemungkinan akan diserahkan kepada Carnevali. Tentu saja profilnya sedang dipertimbangkan oleh pihak Continassa, namun untuk saat ini dia belum menjadi opsi utama.
PENGALAMAN DI ARAB SAUDI
Bergabung dengan Al-Ahli pada tahun 2023, Kessie dengan cepat menjadi pilar klub asal Arab Saudi tersebut. Ia telah mencetak 26 gol dan 15 assist dalam lebih dari 100 penampilan, dengan pencapaian puncaknya pada April lalu saat memenangkan Liga Champions Asia. Di usia 29 tahun, ia masih berada di puncak kariernya dan tidak mengalami masalah fisik yang berarti selama berkarier di Arab Saudi. Pada tahun 2024, ia memenangkan Piala Afrika bersama Pantai Gading, di mana ia bermimpi menjadi pemain kunci di Piala Dunia. Kemarin, ia bermain penuh dalam pertandingan melawan Ekuador.