Real Madrid CF v Real Betis Balompie - La Liga EA Sports

Kesepakatan dari Brasil yang membuat Real Madrid ngiler

Real Madrid berencana memperkuat lini pertahanannya dengan merekrut pemain Brasil yang menjanjikan pada bursa transfer musim panas mendatang.

Situs Fichajes melaporkan bahwa Real Madrid mengincar pemain Brasil Natan, bek Real Betis.

Natan berusia 25 tahun dan terikat kontrak dengan Real Betis hingga musim panas 2030.

Natan tidak luput dari perhatian Real Madrid, yang berupaya memperkuat lini pertahanannya dengan pemain yang tangguh dan mampu berkembang.

Pihak Real Madrid meyakini bahwa mendatangkan Natan akan menjadi tambahan yang kuat baik dalam jangka pendek maupun panjang, berkat usianya, level permainannya saat ini, dan potensi masa depannya.

    Natan memberikan ketangguhan bagi pertahanan Real Betis

    Natan sedang menjalani masa-masa terbaik dalam kariernya, di mana ia menunjukkan ketangguhan, kekuatan, dan kepercayaan diri di lini pertahanan Real Betis.

    Kemampuannya dalam membaca permainan, keunggulan dalam duel udara, dan keandalan dalam duel satu lawan satu, menjadikannya salah satu bek terkemuka di Liga Spanyol.

    Selain itu, penampilan Natan sangat menentukan bagi Real Betis dalam persaingan memperebutkan posisi kualifikasi Liga Champions, di mana tim ini menduduki peringkat kelima di La Liga dengan 45 poin.

    Salah satu keunggulan utama Natan adalah harga yang diperkirakan, di mana Real Betis diperkirakan akan melepasnya dengan harga 40 juta euro, jumlah yang wajar bagi klub-klub besar di pasar saat ini, terutama mengingat level sang pemain.

