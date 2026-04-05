Kesepakatan dari Brasil yang membuat Real Madrid ngiler

Real Madrid berencana memperkuat lini pertahanannya dengan merekrut pemain Brasil yang menjanjikan pada bursa transfer musim panas mendatang.

Situs Fichajes melaporkan bahwa Real Madrid mengincar pemain Brasil Natan, bek Real Betis.

Natan berusia 25 tahun dan terikat kontrak dengan Real Betis hingga musim panas 2030.

Natan tidak luput dari perhatian Real Madrid, yang berupaya memperkuat lini pertahanannya dengan pemain yang tangguh dan mampu berkembang.

Pihak Real Madrid meyakini bahwa mendatangkan Natan akan menjadi tambahan yang kuat baik dalam jangka pendek maupun panjang, berkat usianya, level permainannya saat ini, dan potensi masa depannya.