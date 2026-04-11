Goal.com
Live
FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan dari Aljazair menarik perhatian Al Ahly Mesir

Transfers
Al Ahly SC vs Smouha SC
Al Ahly SC
Smouha SC
Premier League
Mesir
Maroko
Aljazair
Tunisia

Al-Mard Al-Ahmar merencanakan masa depan

Al-Ahly Mesir berupaya memperkuat skuadnya secara signifikan selama bursa transfer musim panas mendatang, sebagai bagian dari rencananya untuk merebut kembali dominasi domestik dan bersaing di level kontinental dengan kekuatan penuh.

Tim utama sepak bola Al Ahly akan menjalani pertandingan penting hari ini, Sabtu, melawan Smouha di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua fase penentuan di Liga Utama Mesir.

Al-Ahly memasuki pertandingan ini dengan ambisi meraih kemenangan dan menebus hasil imbang yang mengecewakan pada putaran pertama melawan Ceramica Cleopatra dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang tidak memenuhi harapan para pendukungnya.

Al-Ahly saat ini berada di posisi ketiga klasemen liga dengan 40 poin, sementara Smouha berada di posisi keenam dengan 31 poin, yang semakin menambah pentingnya pertandingan ini dalam perebutan posisi teratas.

  • Bakat asal Aljazair yang mencuri perhatian

    Di sisi lain, nama seorang talenta muda Aljazair muncul dengan kuat dalam radar Al-Ahly, setelah bintang muda Abdelrahman Zawi memimpin timnas Aljazair U-17 lolos ke putaran final Piala Afrika, usai menempati posisi kedua dalam turnamen Konfederasi Afrika Utara yang baru-baru ini digelar di kota Benghazi, Libya.

    Zawi tampil gemilang dalam pertandingan penentuan melawan timnas Mesir, di mana ia mencetak gol kemenangan dengan cara yang luar biasa, memberikan tiket lolos bagi tim muda Al-Khader ke turnamen kontinental yang akan digelar di Maroko pada musim panas mendatang.

    Pemain muda ini mencuri perhatian selama turnamen tersebut, menjadi salah satu bintang utamanya, yang membuatnya menjadi sorotan sejumlah pemandu bakat dari klub-klub besar yang mengikuti turnamen tersebut dengan cermat.

  • Impian menjadi pemain profesional mengikuti jejak Saeed

    Sebuah sumber mengungkapkan kepada situs “Maghreb Foot” bahwa Zawi berhasil menarik perhatian para pemandu bakat Al Ahly Mesir, yang langsung mendekatinya setelah pertandingan antara Aljazair dan Mesir berakhir, berkat penampilannya yang luar biasa serta gol tunggal yang dicetaknya dalam laga tersebut.

    Pemain muda ini menunjukkan antusiasmenya untuk menjalani pengalaman profesional pertamanya dalam kariernya, melalui Al Ahly, dengan harapan dapat mengikuti jejak bintang Aljazair Amir Saoud, yang memulai kariernya lebih awal di klub tersebut sebelum menjalani pengalaman sukses di beberapa klub Arab.

    Zawi bermimpi untuk memulai karier sepak bolanya dengan kuat, meskipun saat ini ia bermain untuk klub Mouloudia El Makhadma, salah satu klub divisi bawah di Aljazair. Namun, penampilannya yang cemerlang baru-baru ini membuatnya menjadi sorotan banyak klub, terutama setelah pujian yang diterimanya dari pelatih tim nasional Aljazair, Amin Djimouz.

  • Ambisi besar dan tantangan berskala benua

    Pemain tersebut berbicara tentang ambisinya di masa depan, sambil menegaskan: “Tujuan saya adalah tampil gemilang di putaran final Piala Afrika mendatang, dan mengapa tidak, merebut gelar juara kontinental. Namun yang terpenting adalah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kategori ini, karena kami memiliki skuad yang kuat dan kompak”.

    Hasil undian turnamen menempatkan timnas Aljazair di Grup D, bersama timnas Senegal, Afrika Selatan, dan Ghana, dalam grup yang kuat dan penuh tantangan.

    Mengenai rahasia penampilannya yang gemilang di turnamen Benghazi, Zawi mengatakan: “Apa yang saya raih ini berkat tim pelatih dan rekan-rekan saya. Dalam gol saya melawan timnas Mesir, saya mengikuti instruksi pelatih, dan alhamdulillah saya berkontribusi dalam memastikan lolos ke Piala Afrika.”

Premier League
Smouha SC crest
Smouha SC
SMO
Ceramica Cleopatra crest
Ceramica Cleopatra
CMC
Premier League
Pyramids FC crest
Pyramids FC
PYR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL