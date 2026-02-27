Kesepakatan batal? Direktur Atletico Madrid membantah rumor kepindahan Antoine Griezmann ke MLS meskipun ada klaim bahwa ia akan segera bergabung dengan Orlando City

Direktur olahraga Mateu Alemany telah sepenuhnya membantah spekulasi yang semakin berkembang mengenai kemungkinan kepergian Griezmann ke Amerika Serikat. Berbicara kepada media setelah undian Liga Champions baru-baru ini, Alemany dengan tegas menegaskan status sang penyerang. Dilaporkan bahwa Griezmann akan bergabung dengan Orlando sebelum jendela transfer ditutup, bahkan menyarankan bahwa pertandingan melawan Real Sociedad pada 7 Maret akan menjadi penampilan terakhirnya untuk klub ibu kota. Namun, direktur tersebut menampik kabar tentang Orlando City sebagai sekadar gosip, sambil menekankan kewajiban kontrak pemain saat ini.

Alemany dengan jelas menyatakan bahwa pemenang Piala Dunia berusia 34 tahun itu tetap menjadi bagian penting dalam rencana Diego Simeone. "Masalah itu hanyalah spekulasi. Antoine masih memiliki dua musim lagi, dia fokus pada apa yang akan datang dan performanya sangat baik," kata Alemany. Dia juga menegaskan ketergantungan klub pada pemain Prancis itu, menambahkan, "Kami memikirkan dia untuk membantu kami dalam apa yang akan datang. Sisanya hanyalah spekulasi."