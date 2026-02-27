Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kesepakatan batal? Direktur Atletico Madrid membantah rumor kepindahan Antoine Griezmann ke MLS meskipun ada klaim bahwa ia akan segera bergabung dengan Orlando City
Spekulasi transfer Griezmann ke MLS
Direktur olahraga Mateu Alemany telah sepenuhnya membantah spekulasi yang semakin berkembang mengenai kemungkinan kepergian Griezmann ke Amerika Serikat. Berbicara kepada media setelah undian Liga Champions baru-baru ini, Alemany dengan tegas menegaskan status sang penyerang. Dilaporkan bahwa Griezmann akan bergabung dengan Orlando sebelum jendela transfer ditutup, bahkan menyarankan bahwa pertandingan melawan Real Sociedad pada 7 Maret akan menjadi penampilan terakhirnya untuk klub ibu kota. Namun, direktur tersebut menampik kabar tentang Orlando City sebagai sekadar gosip, sambil menekankan kewajiban kontrak pemain saat ini.
Alemany dengan jelas menyatakan bahwa pemenang Piala Dunia berusia 34 tahun itu tetap menjadi bagian penting dalam rencana Diego Simeone. "Masalah itu hanyalah spekulasi. Antoine masih memiliki dua musim lagi, dia fokus pada apa yang akan datang dan performanya sangat baik," kata Alemany. Dia juga menegaskan ketergantungan klub pada pemain Prancis itu, menambahkan, "Kami memikirkan dia untuk membantu kami dalam apa yang akan datang. Sisanya hanyalah spekulasi."
- AFP
Atleti akan menghadapi Spurs di babak 16 besar Liga Champions.
Selain menanggapi keributan di bursa transfer, Alemany mengevaluasi tantangan Atletico di babak 16 besar Liga Champions. Raksasa Spanyol itu akan berhadapan dengan Tottenham dari Premier League, yang menjanjikan pertandingan knockout Eropa yang sangat dinantikan dan sengit. Alemany mengakui kesulitan yang melekat dalam menghadapi tim Inggris papan atas.
"Kami tahu bahwa kedua tim tersebut sangat rumit. Performa mereka di Eropa sangat brilian," kata direktur tersebut, memuji prestasi terbaru klub London tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus dan menghormati lawan, menyatakan, "Tim Premier League papan atas, dengan tingkat kesulitan maksimal. Kami harus fokus pada performa kami dan menghormati lawan." Alemany juga menegaskan bahwa tim harus menghadapi kompetisi dengan tuntutan maksimal ini dengan keseriusan mutlak untuk melangkah lebih jauh.
Simeone harus mengatur jadwal pertandingan.
Dengan tim yang berkompetisi di berbagai front, jadwal pertandingan yang padat telah menjadi topik pembicaraan, terutama terkait preferensi manajer Diego Simeone. Laporan menunjukkan bahwa Simeone lebih menyukai jeda yang lebih singkat antara leg-leg babak gugur untuk mempertahankan momentum dan mengelola beban fisik skuadnya secara efektif. Alemany mengungkapkan kesediaan klub untuk mendukung kebutuhan taktis staf pelatih.
"Hal ini sangat bergantung pada lawan, pada kemampuan mereka untuk melakukan rotasi di liga," jelas Alemany mengenai tantangan penjadwalan. Ia menyoroti pendekatan yang fleksibel dari manajemen, dengan mengatakan, "Ada argumen untuk semua pihak. Kami akan menerimanya, kami akan beradaptasi. Jika bos menginginkannya, biarlah demikian." Direktur olahraga tersebut menegaskan bahwa ruang direksi dan staf pelatih sepenuhnya sejalan, siap untuk duduk bersama dan mengatasi hambatan logistik apa pun untuk memastikan tim tetap kompetitif.
- AFP
Atletico Madrid focus on La Liga
Meskipun gemerlapnya laga-laga Eropa melawan Tottenham semakin mendekat, Alemany dengan cepat mengingatkan semua orang bahwa tugas domestik tidak boleh diabaikan. Atletico Madrid masih memiliki pertandingan krusial di depan mata, dimulai dengan laga La Liga melawan Oviedo pada Sabtu. Setelah itu, mereka akan menghadapi leg kedua semifinal Copa del Rey yang monumental melawan Barcelona pada Selasa. Menyeimbangkan komitmen-komitmen intensif ini saat ini menjadi prioritas utama klub saat mereka menghadapi pekan yang menentukan musim.
Alemany mengakhiri pidato medianya dengan menekankan pentingnya berjuang di semua turnamen yang tersedia. "Ini adalah pertandingan yang sangat penting, jelas, tetapi juga babak 16 besar dan liga," katanya. Menekankan ambisi klub, ia menambahkan: "Kami harus berada di tiga kompetisi. Sekarang giliran Oviedo. Kami berangkat dengan harapan tetap bertahan di ketiga kompetisi, terutama di Piala dan Liga Champions, di mana ada lebih banyak peluang."
Iklan