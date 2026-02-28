Kesepakatan baru untuk Harry Maguire? Bek Manchester United mungkin tidak akan menjadi agen bebas setelah Michael Carrick memberikan petunjuk tentang perpanjangan kontrak

Ketika ditanya tentang Maguire pada Jumat, Carrick mengatakan: "Harry adalah sosok yang mengesankan. Dia telah memiliki karier yang luar biasa sejauh ini dan semoga masih banyak hal hebat yang akan datang. Menurut saya, apa yang dia lakukan di sini, perjalanan, dan pengalaman yang dia dapatkan sejak dia bergabung di sini dan juga bersama timnas Inggris, menunjukkan dengan jelas siapa dia sebenarnya.

"Dalam skuad, ada keseimbangan yang dibutuhkan. Anda ingin potensi dan kegembiraan dari pemain muda, tetapi Anda juga membutuhkan titik optimal di tengah dengan pemain yang berada di puncak karier dan pengalaman yang sangat berharga.

"Sulit untuk menilai seberapa berharganya hal itu. Harry telah mendapatkan banyak pengalaman dengan klub ini. Kepergian Casemiro adalah hal lain, dan kita harus memahami artinya."

Ketika ditanya apakah Maguire lebih baik dari sebelumnya, Carrick mengatakan: "Ada argumen untuk itu. Saat Anda masih muda dan segalanya masih baru, Anda tak kenal takut dan belum banyak luka. Saat Anda mencapai usia puncak, Anda merasa baik dan segalanya ada, tapi Anda sudah mengalami naik turun.

"Saat Anda mendekati masa-masa akhir, pengalaman seharusnya membuat Anda menjadi pemain yang lebih baik, dan kita telah melihatnya dari penampilan Harry belakangan ini.

"Itulah mengapa pengalaman penting. Saya merasakannya saat masih bermain, usia 31 atau 32 adalah masa terbaik saya berada di titik optimal secara fisik untuk melakukannya, tetapi menggunakan pengalaman untuk mengetahui apa yang akan datang."