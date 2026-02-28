Getty Images Sport
Kesepakatan baru untuk Harry Maguire? Bek Manchester United mungkin tidak akan menjadi agen bebas setelah Michael Carrick memberikan petunjuk tentang perpanjangan kontrak
Pentingnya Maguire di bawah asuhan Carrick
Amorim dibebaskan dari tugasnya di United setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds bulan lalu. Pelatih tim U18 Darren Fletcher mengambil alih untuk pertandingan imbang 2-2 melawan Burnley dan kekalahan 2-1 di putaran ketiga Piala FA melawan Brighton sebelum Carrick dikonfirmasi sebagai pelatih kepala United hingga akhir musim.
Dan Carrick telah memimpin peningkatan performa yang signifikan sejak kembalinya ke bangku cadangan Old Trafford. United tak terkalahkan dalam enam pertandingan di bawah asuhan manajer Boro, dengan lima kemenangan dan satu imbang, termasuk kemenangan atas Manchester City dan Arsenal.
Maguire juga kembali bermain secara reguler di tim utama setelah kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah Amorim. Mantan pemain Hull City dan Leicester ini telah tampil sebagai starter dalam keenam pertandingan di bawah Carrick, bermain penuh 90 menit dalam lima di antaranya, dan bermain dengan performa terbaiknya di bawah pelatih berusia 44 tahun tersebut.
Carrick ditanya tentang Maguire dan masa depannya menjelang pertandingan United melawan Crystal Palace pada Minggu, dengan mantan pemain tersebut mengakui "masih banyak yang bisa diharapkan" dari bek tengah bertubuh jangkung tersebut.
"Ada lagi yang akan datang" dari Maguire
Ketika ditanya tentang Maguire pada Jumat, Carrick mengatakan: "Harry adalah sosok yang mengesankan. Dia telah memiliki karier yang luar biasa sejauh ini dan semoga masih banyak hal hebat yang akan datang. Menurut saya, apa yang dia lakukan di sini, perjalanan, dan pengalaman yang dia dapatkan sejak dia bergabung di sini dan juga bersama timnas Inggris, menunjukkan dengan jelas siapa dia sebenarnya.
"Dalam skuad, ada keseimbangan yang dibutuhkan. Anda ingin potensi dan kegembiraan dari pemain muda, tetapi Anda juga membutuhkan titik optimal di tengah dengan pemain yang berada di puncak karier dan pengalaman yang sangat berharga.
"Sulit untuk menilai seberapa berharganya hal itu. Harry telah mendapatkan banyak pengalaman dengan klub ini. Kepergian Casemiro adalah hal lain, dan kita harus memahami artinya."
Ketika ditanya apakah Maguire lebih baik dari sebelumnya, Carrick mengatakan: "Ada argumen untuk itu. Saat Anda masih muda dan segalanya masih baru, Anda tak kenal takut dan belum banyak luka. Saat Anda mencapai usia puncak, Anda merasa baik dan segalanya ada, tapi Anda sudah mengalami naik turun.
"Saat Anda mendekati masa-masa akhir, pengalaman seharusnya membuat Anda menjadi pemain yang lebih baik, dan kita telah melihatnya dari penampilan Harry belakangan ini.
"Itulah mengapa pengalaman penting. Saya merasakannya saat masih bermain, usia 31 atau 32 adalah masa terbaik saya berada di titik optimal secara fisik untuk melakukannya, tetapi menggunakan pengalaman untuk mengetahui apa yang akan datang."
Martinez mungkin akan kembali untuk pertandingan melawan Palace.
Maguire telah tampil gemilang bersama Lisandro Martinez di jantung pertahanan United, meskipun pemain Argentina itu absen dalam kemenangan 1-0 atas Everton karena cedera. "Licha jauh lebih dekat daripada Patrick. Semoga hanya butuh beberapa hari, tidak akan terlalu lama. Kami akan mengevaluasi kondisinya dalam satu atau dua hari ke depan, dan melihat bagaimana perkembangannya," kata Carrick tentang Martinez pekan ini.
Carrick juga memberikan pembaruan tentang Mason Mount dan Matthijs de Ligt menjelang pertandingan melawan Crystal Palace pada Minggu, mengatakan: "Mason semakin dekat. Dia sudah berlatih di lapangan dan semakin dekat, dia ingin berlatih dan terlibat dalam tim dalam waktu dekat.
"Dia semakin dekat. Dia hanya perlu bersabar, dan dia pemain penting jadi kami merawatnya, memastikan dia siap untuk akhir musim yang besar. Kabar baiknya, dia semakin dekat.
"Matthijs, dia mengalami masalah punggung, yang progresnya sedikit lebih lambat. Ini adalah sesuatu yang kami kerjakan dan dia sedang menuju ke arah yang benar. Dia berada di jalur yang tepat, tapi, seperti yang saya katakan, dia sedikit lebih tertinggal.
"Ini salah satu hal yang mengecewakan, tapi sayangnya itu bagian dari sepak bola, jadi kami akan membawanya kembali saat kami bisa.
"Ini hanya sifat dari cedera dan masalah di punggungnya. Ini sulit untuk ditentukan, terutama dari segi waktu. Dia pasti membaik, jadi itu hal yang baik dan kami hanya fokus pada itu. Tidak banyak yang bisa saya berikan pada tahap ini."
Bersatu dalam persaingan untuk finis di empat besar
United dapat mengambil langkah besar menuju finis di Liga Champions dengan kemenangan atas Crystal Palace pada Minggu sore. Tim asuhan Carrick saat ini berada di peringkat keempat menjelang pertandingan akhir pekan ini, unggul tiga poin dari Chelsea dan Liverpool yang berada di peringkat kelima dan keenam, masing-masing.
The Blues akan bertandang ke London untuk menghadapi Arsenal pada Minggu malam, sementara The Reds akan menjamu West Ham di Anfield pada Sabtu sore dalam upaya untuk meraih empat kemenangan dari lima pertandingan liga terakhir mereka.
