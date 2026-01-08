Kesempatan Terakhir Xabi Alonso?! Piala Super Spanyol Jadi Pertarungan Hidup-Mati Karier Sang Manajer Di Real Madrid

Xabi Alonso sudah berada di bawah tekanan besar untuk membalikkan keadaan Real Madrid setelah awal yang sulit di Santiago Bernabeu. Meskipun Los Blancos dengan mudah menang 5-1 atas Real Betis di pertandingan pertama mereka di tahun 2026, penurunan performa yang dikombinasikan dengan performa gemilang Barcelona membuat Madrid mengakhiri tahun dengan selisih empat poin dari rival mereka.

Madrid akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat ketika mereka berhadapan dengan Atletico di Jeddah untuk laga semi-final Piala Super Spanyol. Los Colchoneros memberikan kekalahan liga pertama Real Madrid musim ini ketika kedua tim berduel di Wanda Metropolitano pada bulan September lalu.

Gol dari Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Julian Alvarez - dua kali - dan Antoine Griezmann membuat Atletico menang 5-2 atas anak asuh Alonso dan dia akan berupaya untuk tidak gagal lagi kali ini demi mendapatkan trofi pertama di musim ini.