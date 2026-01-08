Getty Images Sport
Kesempatan Terakhir Xabi Alonso?! Piala Super Spanyol Jadi Pertarungan Hidup-Mati Karier Sang Manajer Di Real Madrid
- Getty Images Sport
Real Madrid bersiap hadapi Atletico Madrid
Xabi Alonso sudah berada di bawah tekanan besar untuk membalikkan keadaan Real Madrid setelah awal yang sulit di Santiago Bernabeu. Meskipun Los Blancos dengan mudah menang 5-1 atas Real Betis di pertandingan pertama mereka di tahun 2026, penurunan performa yang dikombinasikan dengan performa gemilang Barcelona membuat Madrid mengakhiri tahun dengan selisih empat poin dari rival mereka.
Madrid akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat ketika mereka berhadapan dengan Atletico di Jeddah untuk laga semi-final Piala Super Spanyol. Los Colchoneros memberikan kekalahan liga pertama Real Madrid musim ini ketika kedua tim berduel di Wanda Metropolitano pada bulan September lalu.
Gol dari Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Julian Alvarez - dua kali - dan Antoine Griezmann membuat Atletico menang 5-2 atas anak asuh Alonso dan dia akan berupaya untuk tidak gagal lagi kali ini demi mendapatkan trofi pertama di musim ini.
Pentingnya Piala Super Spanyol
Sejak perubahan format Piala Super Spanyol pada tahun 2020, pentingnya kompetisi ini meningkat secara signifikan. Real Madrid berada di atas Barcelona di klasemen pada pertengahan musim lalu, tetapi kalah di final Piala Super Spanyol 2025 dengan skor 5-2 dari Blaugrana.
Barcelona akhirnya mengalahkan Real Madrid untuk meraih gelar juara, sementara mereka juga merebut Copa Del Rey untuk meraih treble domestik selama musim debut Hansi Flick di Camp Nou. Carlo Ancelotti akhirnya selamat dari kekalahan telak di final Piala Super Spanyol, meskipun pelatih asal Italia itu meninggalkan Los Blancos di akhir musim.
Namun, Alonso tidak akan memiliki kelonggaran yang sama seperti Ancelotti, karena pelatih asal Spanyol tersebut sudah menghadapi seruan pemecatan meskipun baru menggantikan Don Carlo pada musim panas lalu.
Dan menjelang pertemuan melawan Atletico, Alonso menyatakan bahwa tim Real Madrid-nya perlu "siap secara mental" saat mereka bersiap untuk pertandingan di Jeddah.
- Getty Images
"Ini trofi penting"
Berbicara menjelang pertandingan, Alonso mengatakan: "Ini adalah semi-final dan kita harus siap secara mental, bersaing, dan memperhatikan detailnya."
"Atletico selalu menjadi lawan yang menuntut, tetapi kami memiliki alasan untuk memainkan pertandingan ini dengan banyak energi dan keinginan. Ini adalah trofi pertama musim ini dan itulah mengapa ini yang terpenting."
Pelatih berusia 44 tahun itu melanjutkan: "Kami ingin tampil lebih baik daripada di pertandingan liga, tetapi kami tidak boleh melupakan hal-hal yang kurang pada hari itu dan yang jelas bagi kami. Kami tidak ingin membuat kesalahan yang sama dan menunjukkan pertandingan yang lebih baik daripada yang kami mainkan."
"Saya yakin bahwa ini akan menjadi sesuatu yang lain, berbeda, dan tim akan menunjukkan sisi yang berbeda, level yang berbeda, dan akan menjadi pertandingan yang sengit. Pelajaran positif dapat dipetik dari semua kekalahan dan ada hal-hal yang tidak ingin kami ulangi dari pertandingan itu dan akan kami simpan untuk diri kami sendiri. Kita tidak boleh melupakan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik."
Mbappe bisa tampil di final
Alonso juga telah mengkonfirmasi bahwa Kylian Mbappe akan absen dalam pertandingan melawan Atletico. Penyerang asal Prancis itu mengalami cedera lutut baru-baru ini, dan meskipun Los Blancos berharap Mbappe bisa bermain dalam Derbi Madrid, Alonso telah mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut tetap berada di Madrid untuk memulihkan kebugarannya.
"Keputusan telah dibuat dan kami berharap dia bisa kembali secepat mungkin. Kami telah terburu-buru, tetapi pertandingan ini terlalu cepat. Yang ada di pikiran kami sekarang adalah semi-final besok dan untuk bisa menang dan bermain di final pada hari Minggu," kata Alonso.
Meskipun Mbappe absen dalam pertandingan melawan tim asuhan Diego Simeone, tim medis Real Madrid bekerja tanpa lelah untuk membantu rehabilitasi sang penyerang. Dan jika dia dinyatakan fit, maka ada kemungkinan Mbappe akan kembali untuk final melawan Barcelona,
asalkan Madrid mengalahkan Atletico di King Abdullah Sports City.
Gonzalo Garcia, yang mencetak hat-trick melawan Real Betis pada akhir pekan lalu, diharapkan memimpin serangan di saat Mbappe absen.
Iklan