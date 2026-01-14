Kesempatan Kedua Buat Raheem Sterling! Liam Rosenior Siapkan Rencana Untuk 'Bomb Squad' Chelsea

Liam Rosenior sedang menyelesaikan sejumlah tugas yang tertunda sejak menggantikan Enzo Maresca, dan telah mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan kedua pemain yang diasingkan tersebut.

Ia berkata: "Saya akan berbicara dengan mereka. Kita sudah di bulan Januari, seperti yang Anda ketahui. Raheem memiliki karier yang luar biasa. Saya sangat menghormatinya. Axel adalah seseorang yang sangat saya sukai sebagai pemain sejak lama."

"Sejujurnya, saya harus berbicara dengan mereka. Saya harus berbicara dengan klub. Saya benar-benar jujur. Saya benar-benar harus menyelesaikan daftar prioritas. Saya akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan."

Sterling dikabarkan menarik minat dari klub Serie A Napoli, sementara Roma dan Lyon telah menanyakan tentang Disasi. Namun, Chelsea tidak dapat menyetujui peminjaman pemain asing lainnya, karena saat ini ada enam pemain yang dipinjamkan ke luar negeri, dan mereka harus membatalkan salah satunya untuk memungkinkan pemain lain pindah dengan kontrak jangka pendek.