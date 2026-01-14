Getty Images Sport
Kesempatan Kedua Buat Raheem Sterling! Liam Rosenior Siapkan Rencana Untuk 'Bomb Squad' Chelsea
Masa suram Sterling
Sterling bergabung dengan Chelsea pada musim 2023/24, dengan The Blues membayar £47,5 juta dari Manchester City. Namun, ia perlahan-lahan tergeser posisinya di London barat dan dipinjamkan ke Arsenal untuk musim 2024/25. Sterling belum bermain satu pertandingan pun musim ini dan BBC melaporkan bahwa ia saat ini berlatih terpisah dari tim utama, pada waktu dan di gedung yang berbeda, bersama Disasi. Bek tengah itu belum bermain untuk klub di liga sejak 20 Januari 2025.
Rencana Rosenior
Liam Rosenior sedang menyelesaikan sejumlah tugas yang tertunda sejak menggantikan Enzo Maresca, dan telah mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan kedua pemain yang diasingkan tersebut.
Ia berkata: "Saya akan berbicara dengan mereka. Kita sudah di bulan Januari, seperti yang Anda ketahui. Raheem memiliki karier yang luar biasa. Saya sangat menghormatinya. Axel adalah seseorang yang sangat saya sukai sebagai pemain sejak lama."
"Sejujurnya, saya harus berbicara dengan mereka. Saya harus berbicara dengan klub. Saya benar-benar jujur. Saya benar-benar harus menyelesaikan daftar prioritas. Saya akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan."
Sterling dikabarkan menarik minat dari klub Serie A Napoli, sementara Roma dan Lyon telah menanyakan tentang Disasi. Namun, Chelsea tidak dapat menyetujui peminjaman pemain asing lainnya, karena saat ini ada enam pemain yang dipinjamkan ke luar negeri, dan mereka harus membatalkan salah satunya untuk memungkinkan pemain lain pindah dengan kontrak jangka pendek.
Apakah Chelsea akan belanja pemain lagi?
Chelsea mendatangkan sembilan pemain untuk tim utama di musim panas, seperti Joao Pedro, Jamie Gittens, dan Estevao Willian, dengan fokus khusus pada penguatan lini serang. Hal itu membuat Sterling semakin terpinggirkan dan, ketika ditanya tentang potensi perekrutan pemain baru di bulan Januari, Rosenior tidak fokus pada kemungkinan pengeluaran besar-besaran lagi.
Ia menambahkan: "Percakapan pertama yang saya lakukan dengan para petinggi klub adalah saya ingin menilai pemain-pemain terpenting, yaitu mereka yang sudah ada di sini. Biasanya Anda akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan jika Anda memberi kesempatan kepada orang-orang."
"Saya mendapatkan beberapa kejutan yang sangat, sangat menyenangkan dalam pertandingan melawan Charlton. Ya, kita berada di bulan Januari, dan ya, kita ingin klub ini sesukses mungkin dalam jangka pendek."
"Tapi saya juga berpikir terkadang jawabannya ada di dalam gedung dan bukan di luar. Jadi saya akan mengambil keputusan tentang itu bersama para pemain. Mungkin nanti di akhir pekan setelah saya bertemu semua orang."
Chelsea telah menyepakati sejumlah kesepakatan untuk pemain baru menjelang musim depan, termasuk striker Strasbourg Emanuel Emegha, pemain Sporting CP Geovany Quenda, dan bek kiri Corinthians Denner Evangelista. Mereka juga telah merekrut Dastan Satapayev dari tim Kazakhstan Kairat.
Apa selanjutnya?
Chelsea akan menghadapi Arsenal di leg pertama semi-final Piala Liga, Kamis (15/1) dini hari WIB, sebelum pertandingan Liga Primer melawan Brentford. The Blues saat ini berada di posisi kedelapan klasemen, empat poin di belakang empat besar.
Rosenior telah menegaskan bahwa dialah orang yang akan mengambil keputusan besar di Stamford Bridge, dan mengatakan kepada wartawan: “Saya rasa tidak mungkin untuk berada di posisi ini tanpa menjadi diri sendiri. Orang akan langsung tahu jika Anda tidak mengambil keputusan sendiri. Saya akan mengambil keputusan di klub ini. Itulah mengapa saya didatangkan. Saya mengerti. Saya tahu apa yang dikatakan di media."
“Tetapi tidak mungkin Anda bisa sukses sebagai manajer jika Anda tidak mengambil keputusan sendiri. Hal yang hebat bagi saya adalah saya telah berpengalaman bekerja dalam sistem ini. Para pemain di Strasbourg sangat mendukung saya. Kami telah meraih kesuksesan besar di klub itu. Saya berniat untuk bekerja dengan cara yang sama persis di sini.”
