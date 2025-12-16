Keruntuhan Fiorentina: Bagaimana David De Gea Dkk Berubah Dari Kandidat Scudetto Menjadi Tim Terburuk Serie A Hanya Dalam Satu Tahun

Pada 7 Mei, Fiorentina mengungkapkan bahwa kontrak Palladino dengan klub telah diperpanjang satu tahun lagi hingga 2027. Berita itu tidak mengejutkan. Fiorentina berada di semi-final Liga Konferensi Eropa dan berpeluang lolos ke kompetisi yang sama melalui jalur Serie A.

Namun, kurang dari tiga minggu kemudian, Palladino pergi, setelah berpisah dengan klub atas "kesepakatan bersama" - meskipun telah membawa La Viola meraih posisi liga terbaik mereka dalam sembilan tahun.

Meskipun benar bahwa tidak semua pendukung yakin dengan pelatih berusia 41 tahun itu dan gaya sepakbolanya, perselisihan yang diduga terjadi dengan direktur olahraga Daniele Prade diyakini sebagai alasan sebenarnya atas kepergiannya yang tak terduga.

"Saya melihat sepakbola sebagai teka-teki; semua bagian harus cocok agar berfungsi," jelas Palladino dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport pada bulan September. "Saya bangga dengan pekerjaan yang kami lakukan di Florence, tetapi kondisi untuk melangkah maju bersama sudah tidak ada lagi. Ide dan visinya terlalu berbeda."

Meskipun ia menolak untuk membahas detailnya, sangat jelas bahwa Palladino tidak ingin pergi begitu saja. Hal itu jelas menyakitinya. Tetapi kepergiannya juga sangat memukul para pemain.

Palladino telah membentuk ikatan yang kuat dengan timnya dan penunjukannya terbukti menjadi anugerah bagi pemain seperti Moise Kean, yang mencetak rekor tertinggi dalam kariernya dengan 25 gol di semua kompetisi sepanjang musim 2024/25, sementara mantan pemain Manchester United David de Gea juga kembali ke performa terbaiknya selama periode luar biasa di Florence yang memicu pembicaraan heboh tentang tantangan gelar juara tahun lalu.

Akibatnya, skuad terkejut dengan perubahan keputusan dramatis Palladino. "Harus saya akui, panggilan video dan pesan dari para pemain membuat saya menangis," ujar pelatih asal Napoli itu. "Saya telah mengalami beberapa momen indah bersama mereka, dan beberapa momen yang sangat sulit, sehingga tercipta sesuatu yang istimewa. Bahkan, kami masih tetap berhubungan hingga hari ini."