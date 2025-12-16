Keruntuhan Fiorentina: Bagaimana David De Gea Dkk Berubah Dari Kandidat Scudetto Menjadi Tim Terburuk Serie A Hanya Dalam Satu Tahun

Selain kabar mengecewakan bahwa pekerjaan renovasi Stadion Artemio Franchi tidak akan selesai sepenuhnya hingga tahun 2029, Amanda Ferreira, istri bek sayap Fiorentina Dodo, memposting tangkapan layar beberapa pelecehan mengerikan yang dialami dirinya dan suaminya setelah kekalahan dari Sassuolo. Ini bukan insiden satu-satunya. Beberapa pemain lain juga menjadi sasaran, mendorong Fiorentina untuk mengambil tindakan.
"Klub segera menghubungi para pemainnya dan pihak berwenang untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang diperlukan diambil untuk melindungi keselamatan para pemain kami, staf, orang-orang terkasih mereka, dan keluarga yang terlibat," demikian bunyi pernyataan yang dirilis pada hari Minggu.
"ACF Fiorentina, dalam rangka mengucapkan terima kasih kepada banyak penggemar yang telah menunjukkan kasih sayang dan dukungan setelah kejadian memalukan ini, menegaskan kembali bahwa tidak akan pernah ada tempat untuk intimidasi, kebencian, atau kekerasan di klub ini."
Namun, situasi di Florence justru semakin suram setelah mereka menelan kekalahan 2-1 di hadapan pendukung mereka sendiri dari Verona, yang juga berada di zona degradasi. Kekalahan itu membuat mereka gagal memenangkan 15 pertandingan Serie A berturut-turut (6 seri, 9 kalah) dalam satu musim untuk ketiga kalinya dalam sejarah klub, setelah 21 kali antara November 1937 dan April 1938, dan 17 kali antara Desember 1970 dan April 1971.
Kekalahan ini semakin meningkatkan tekanan pada presiden klub Commisso. Bahkan ada laporan bahwa dia mempertimbangkan untuk menjual klub, tetapi dalam surat terbuka kepada para penggemar yang diterbitkan minggu ini, ia menegaskan dalam sebuah wawancara dengan La Nazione bahwa ia tidak berniat untuk meninggalkan Fiorentina - dan terutama tidak pada saat yang sangat genting ini.
"Semua perusahaan mengalami masa-masa sulit," kata Commisso. "Namun, pandangan jauh ke depan dari mereka yang memimpin terletak pada pembelajaran dari saat-saat sulit sehingga kita bisa keluar lebih kuat. Saya tidak pernah menyerah dalam bisnis saya, dan saya tentu tidak akan mulai sekarang."
"Kita berada dalam situasi sulit dan kita harus keluar dari situ dengan cara apa pun. Kita tidak boleh membiarkan Fiorentina terdegradasi. Semua orang harus merasa bertanggung jawab, klub, para pemain, semua orang yang bekerja di sekitar tim. Tetapi kita membutuhkan semua orang: terutama para penggemar kita. Saya merindukan kalian. Tetaplah dekat dengan tim."
Vanoli, Dzeko, dan seluruh skuad Fiorentina berharap permohonan terbaru ini tidak akan diabaikan - Fiorentina benar-benar membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan saat ini.