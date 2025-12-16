Fiorentina fall GFXGOAL
Yosua Arya dan Mark Doyle

Keruntuhan Fiorentina: Bagaimana David De Gea Dkk Berubah Dari Kandidat Scudetto Menjadi Tim Terburuk Serie A Hanya Dalam Satu Tahun

Menjelang Natal, masih ada dua tim yang belum meraih kemenangan di lima liga besar Eropa. Bahwa salah satunya adalah Wolves mungkin tidak mengejutkan. Klub Liga Primer milik Fosun International itu menjual dua pemain terbaik mereka selama musim panas dan menghamburkan hasilnya untuk pemain-pemain berkualitas rendah. Tapi, fakta bahwa Fiorentina belum memenangkan satu pun pertandingan di Serie A sungguh mengejutkan.

Bahkan jika kita mengabaikan fakta bahwa La Viola adalah salah satu dari 'The Seven Sisters' sepakbola Italia selama masa kejayaan klub, mereka finis di urutan keenam musim lalu - bahkan di atas AC Milan. Harapannya adalah Fiorentina akan lebih kompetitif di tahun kedua Raffaele Palladino di Stadio Artemio Franchi.

Namun, Palladino mengundurkan diri pada akhir musim 2024/25, penggantinya, Stefano Pioli, telah dipecat dan hasil belum membaik di bawah manajer baru Paolo Vanoli. Akibatnya, situasi di Florence menjadi sangat buruk, dengan beberapa pemain dan keluarga mereka menerima ancaman pembunuhan.

Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di Fiorentina? Dan apakah mereka memiliki harapan untuk terhindar dari degradasi ke Serie B? GOAL akan mengulas semuanya di bawah ini...

  • Udinese v Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    Dari perpanjangan kontrak hingga dipecat dalam tiga pekan

    Pada 7 Mei, Fiorentina mengungkapkan bahwa kontrak Palladino dengan klub telah diperpanjang satu tahun lagi hingga 2027. Berita itu tidak mengejutkan. Fiorentina berada di semi-final Liga Konferensi Eropa dan berpeluang lolos ke kompetisi yang sama melalui jalur Serie A.

    Namun, kurang dari tiga minggu kemudian, Palladino pergi, setelah berpisah dengan klub atas "kesepakatan bersama" - meskipun telah membawa La Viola meraih posisi liga terbaik mereka dalam sembilan tahun.

    Meskipun benar bahwa tidak semua pendukung yakin dengan pelatih berusia 41 tahun itu dan gaya sepakbolanya, perselisihan yang diduga terjadi dengan direktur olahraga Daniele Prade diyakini sebagai alasan sebenarnya atas kepergiannya yang tak terduga.

    "Saya melihat sepakbola sebagai teka-teki; semua bagian harus cocok agar berfungsi," jelas Palladino dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport pada bulan September. "Saya bangga dengan pekerjaan yang kami lakukan di Florence, tetapi kondisi untuk melangkah maju bersama sudah tidak ada lagi. Ide dan visinya terlalu berbeda."

    Meskipun ia menolak untuk membahas detailnya, sangat jelas bahwa Palladino tidak ingin pergi begitu saja. Hal itu jelas menyakitinya. Tetapi kepergiannya juga sangat memukul para pemain.

    Palladino telah membentuk ikatan yang kuat dengan timnya dan penunjukannya terbukti menjadi anugerah bagi pemain seperti Moise Kean, yang mencetak rekor tertinggi dalam kariernya dengan 25 gol di semua kompetisi sepanjang musim 2024/25, sementara mantan pemain Manchester United David de Gea juga kembali ke performa terbaiknya selama periode luar biasa di Florence yang memicu pembicaraan heboh tentang tantangan gelar juara tahun lalu.

    Akibatnya, skuad terkejut dengan perubahan keputusan dramatis Palladino. "Harus saya akui, panggilan video dan pesan dari para pemain membuat saya menangis," ujar pelatih asal Napoli itu. "Saya telah mengalami beberapa momen indah bersama mereka, dan beberapa momen yang sangat sulit, sehingga tercipta sesuatu yang istimewa. Bahkan, kami masih tetap berhubungan hingga hari ini."

  • "Pergi dari sini!"

    Pada saat wawancara Palladino, sudah jelas bahwa Pioli tidak memiliki hubungan yang baik dengan para pemain, dengan Fiorentina hanya meraih dua poin dari empat pertandingan pertamanya sebagai manajer.

    Kompetisi Eropa memberikan sedikit kelegaan, dengan La Viola memenangkan dua pertandingan pertama mereka di Liga Konferensi, melawan Sigma Olomouc dan Rapid Wien, tetapi mereka terus berjuang keras di Serie A.

    Sebagian besar kemarahan penggemar terfokus pada Daniele Prade daripada Pioli dan sistemnya yang selalu berubah, dengan stiker ditempel di dalam dan sekitar Artemio Franchi yang menampilkan gambar wajah direktur olahraga di tubuh seekor babi, disertai dengan kata 'Vattene' (Pergi).

    Para ultras klub juga sudah lama menginginkannya pergi, karena mereka melihatnya sebagai "simbol kegagalan olahraga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun".

    Marah karena penjualan pemain top (yang paling menyakitkan ke rival yang dibenci, Juventus), perubahan logo yang kontroversial, dan dugaan kurangnya keterlibatan dengan pendukung setia klub, Curva Fiesole sebenarnya telah menyerukan agar Prade mengikuti jejak Palladino keluar dari klub pada bulan Juni lalu.

    "Prade: Semua jalan menuju Roma... Ambil satu dan enyahlah!" bunyi salah satu spanduk yang digantung di luar pusat latihan klub.

  • ACF Fiorentina v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Prade & Pioli harus bertanggung jawab

    Dalam pembelaan Prade, ia berulang kali menegaskan bahwa dialah - bukan Pioli - yang bertanggung jawab atas awal musim Serie A terburuk Fiorentina dalam lebih dari 50 tahun, terutama karena pemain-pemain yang relatif mahal seperti Roberto Piccoli sama sekali tidak memberikan hasil yang diharapkan.

    "Jika ada seseorang yang dapat mengeluarkan kami dari situasi ini, itu adalah Stefano Pioli," kata Prade kepada DAZN setelah kekalahan 2-1 di AC Milan pada 19 Oktober. "Sisanya adalah kesalahan saya, protes dari para penggemar ditujukan kepada saya, dan itu karena klub menyerahkan strategi kepada saya."

    "Ada juga elemen lain yang tidak membantu: stadion kami sedang dalam pembangunan dan kami tidak dapat menampung semua penggemar kami di sana, sementara kami memiliki tiga turnamen yang harus dimainkan. Saya merasa kasihan kepada para penggemar, kepada Presiden (Rocco Commisso), dan pelatih. Jika ada seseorang yang harus dipecat atau mengundurkan diri, itu adalah saya."

    Oleh karena itu, ada suasana tak terhindarkan dalam keputusan Prade untuk mundur pada 1 November - sehari sebelum pertandingan penting melawan sesama tim yang berjuang menghindari degradasi Lecce. Namun, kepergiannya tidak meredakan ketegangan di Artemio Franchi. Sebaliknya, ketegangan malah meningkat setelah kekalahan 1-0 yang menyebabkan klub melakukan boikot media sebelum akhirnya Pioli dipecat dua hari kemudian, dengan Fiorentina berada di dasar klasemen liga setelah hanya mampu mendapatkan empat poin.

    Meskipun ada laporan awal bahwa La Viola mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali Palladino - yang tidak dibantah oleh direktur Alessandro Ferrari - mereka akhirnya beralih ke mantan pelatih Torino Paolo Vanoli untuk mencoba menyelamatkan musim mereka.

    "Saya bangga bisa kembali ke Florence," kata mantan pemain internasional Italia itu. "Kota tempat saya pernah bermain dan tahu apa artinya menang di sini." Sayangnya bagi Fiorentina, dia tampaknya telah lupa bagaimana caranya menang di sana - setidaknya di Serie A.

  • Dzeko mengkritik kurangnya dukungan dari para penggemar

    Vanoli telah menjadi pelatih Fiorentina pertama sejak Ottavio Bianchi 23 tahun lalu yang gagal memenangkan satu pun dari empat pertandingan liga pertama mereka. Sebenarnya, semuanya dimulai dengan cukup baik, dengan dua hasil imbang berturut-turut saat menghadapi Genoa dan Juve. Tetapi, setelah kekalahan telak 1-0 dari AEK Athens di Liga Konferensi Eropa, striker veteran Edin Dzeko mengkritik suasana negatif di dalam Artemio Franchi.

    "Anda bisa mengatakan bahwa kami buruk, bahwa kami tidak pantas mengenakan seragam ini, itu tidak masalah," kata pemain asal Bosnia yang didatangkan pada musim panas lalu itu kepada Sky Sport Italia. "Namun, jika kami bermain di kandang, maka kami membutuhkan dukungan penggemar, bukan mencemooh setiap kali umpan kami salah sasaran."

    "Kita harus keluar dari situasi ini bersama-sama, ini tidak benar. Jika Anda perlu mencemooh, lakukan setelah peluit akhir, tetapi selama pertandingan kami membutuhkan dukungan Anda. Memang benar, kami tidak bermain bagus, tetapi kami tetap membutuhkan bantuan Anda."

    "Kami sepertinya tidak bisa melakukan dua atau tiga operan beruntun, dan itu tidak normal untuk tim seperti kami. Saat seorang pemain melakukan kesalahan, ejekan mulai berdatangan, sehingga lain kali dia akan merasa cemas dan mungkin tidak berani mengambil risiko mengoper, atau dia tidak ingin bola berada di kakinya. Semuanya menjadi lebih sulit."

    "Kami membutuhkan lebih banyak dukungan dari tribun. Saya mengerti situasinya sulit saat ini, dan kondisi stadion agak aneh (bagian-bagian tertentu dari Artemio Franchi masih ditutup karena renovasi yang sedang berlangsung), tetapi kami harus mendapatkan lebih banyak dukungan saat bermain di kandang. Jika tidak, energi negatif akan terus meningkat."

    Permohonan Dzeko yang penuh semangat itu membuat beberapa pendukung kesal, yang berujung sang striker mengambil megafon setelah kekalahan 2-0 dari Atalanta tiga hari kemudian untuk berbicara kepada pendukung di New Balance Arena di Bergamo.

  • ACF Fiorentina v FC Dynamo Kyiv - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    "Saat ini kami membutuhkan pria sejati"

    Seruan Dzeko tampaknya membuahkan hasil yang diinginkan karena sekitar 4.000 penggemar Fiorentina melakukan perjalanan ke Reggio Emilia pada akhir pekan berikutnya untuk pertandingan melawan Sassuolo. Namun, yang mereka saksikan adalah salah satu penampilan terburuk tim sejauh musim ini.

    "Kami harus meminta maaf kepada penggemar kami," kata Vanoli kepada wartawan setelah kekalahan pekan lalu. "Dalam situasi seperti ini, kami membutuhkan pria sejati saat ini, bukan hanya pemain. Pertandingan ini seperti lambang dari masalah kami. Tidak ada lagi alasan, kami butuh keberanian."

    "Ini bukan tentang sistem atau hal lain; "Ini tentang setiap pemain bekerja untuk rekan satu timnya, dan sejujurnya saya belum melihat itu di sini sejak saya tiba."

    Kekacauan total yang melanda klub paling jelas terlihat dari keadaan aneh seputar penalti yang membuka skor Fiorentina di Mapei Stadium, di mana Vanoli mengklaim bahwa Albert Gudmundsson telah melewatkan kesempatan untuk mengambil tendangan penalti (klaim yang kemudian dibantah oleh pemain Islandia itu di media sosial yang kemudian dihapus) sebelum Rolando Mandragora berselisih dengan Moise Kean tentang siapa yang seharusnya maju mengambil penalti.

    "Cukup sudah!" kata Vanoli setelah pertandingan. "Kita harus bermain untuk satu sama lain di lapangan, memahami bahwa setiap bola bisa menentukan, baik dalam serangan maupun pertahanan. Saya masih belum menemukan kunci untuk masuk ke dalam pikiran para pemain ini."

    "Bukan Paolo Vanoli yang harus melakukan perubahan, tetapi para pemain. Fokus saya sekarang adalah menemukan solusi, menemukan pemain-pemain yang dapat berjuang untuk klub ini."

    Kabar baik bagi Vanoli, para pemainnya menunjukkan kekompakan yang luar biasa dalam pertandingan Liga Konferensi Eropa melawan Dynamo Kyiv, dengan Kean dan Gudmundsson sama-sama mencetak gol dalam kemenangan 2-1 yang meningkatkan moral, dan kemenangan ini benar-benar datang di waktu yang tepat.

  • Empoli v Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    "Kita tidak bisa membiarkan Fiorentina terdegradasi"

    Selain kabar mengecewakan bahwa pekerjaan renovasi Stadion Artemio Franchi tidak akan selesai sepenuhnya hingga tahun 2029, Amanda Ferreira, istri bek sayap Fiorentina Dodo, memposting tangkapan layar beberapa pelecehan mengerikan yang dialami dirinya dan suaminya setelah kekalahan dari Sassuolo. Ini bukan insiden satu-satunya. Beberapa pemain lain juga menjadi sasaran, mendorong Fiorentina untuk mengambil tindakan.

    "Klub segera menghubungi para pemainnya dan pihak berwenang untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang diperlukan diambil untuk melindungi keselamatan para pemain kami, staf, orang-orang terkasih mereka, dan keluarga yang terlibat," demikian bunyi pernyataan yang dirilis pada hari Minggu.

    "ACF Fiorentina, dalam rangka mengucapkan terima kasih kepada banyak penggemar yang telah menunjukkan kasih sayang dan dukungan setelah kejadian memalukan ini, menegaskan kembali bahwa tidak akan pernah ada tempat untuk intimidasi, kebencian, atau kekerasan di klub ini."

    Namun, situasi di Florence justru semakin suram setelah mereka menelan kekalahan 2-1 di hadapan pendukung mereka sendiri dari Verona, yang juga berada di zona degradasi. Kekalahan itu membuat mereka gagal memenangkan 15 pertandingan Serie A berturut-turut (6 seri, 9 kalah) dalam satu musim untuk ketiga kalinya dalam sejarah klub, setelah 21 kali antara November 1937 dan April 1938, dan 17 kali antara Desember 1970 dan April 1971.

    Kekalahan ini semakin meningkatkan tekanan pada presiden klub Commisso. Bahkan ada laporan bahwa dia mempertimbangkan untuk menjual klub, tetapi dalam surat terbuka kepada para penggemar yang diterbitkan minggu ini, ia menegaskan dalam sebuah wawancara dengan La Nazione bahwa ia tidak berniat untuk meninggalkan Fiorentina - dan terutama tidak pada saat yang sangat genting ini.

    "Semua perusahaan mengalami masa-masa sulit," kata Commisso. "Namun, pandangan jauh ke depan dari mereka yang memimpin terletak pada pembelajaran dari saat-saat sulit sehingga kita bisa keluar lebih kuat. Saya tidak pernah menyerah dalam bisnis saya, dan saya tentu tidak akan mulai sekarang."

    "Kita berada dalam situasi sulit dan kita harus keluar dari situ dengan cara apa pun. Kita tidak boleh membiarkan Fiorentina terdegradasi. Semua orang harus merasa bertanggung jawab, klub, para pemain, semua orang yang bekerja di sekitar tim. Tetapi kita membutuhkan semua orang: terutama para penggemar kita. Saya merindukan kalian. Tetaplah dekat dengan tim."

    Vanoli, Dzeko, dan seluruh skuad Fiorentina berharap permohonan terbaru ini tidak akan diabaikan - Fiorentina benar-benar membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan saat ini.

