Keriuhan seputar Vinicius Junior! Bintang Real Madrid tampaknya terancam sanksi di Piala Dunia

Dalam pertandingan pembuka tim nasional Brasil melawan Maroko (1-1), Vinicius Junior dilaporkan menolak wawancara wajib di jeda babak pertama. "FIFA akan menghukummu," kata seorang wartawan kepadanya, dan Vinicius dilaporkan menjawab, "Kami akan membayar denda itu, tapi kami tidak akan memberikan wawancara."
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Namun, kapten Marquinhos tampaknya tidak menerima informasi tersebut dari rekan setimnya dan, melalui wawancara di jeda babak pertama, memicu perdebatan di ZDF mengenai kemungkinan adanya percakapan singkat dengan para pemain di antara kedua babak.
"Kami akan mencoba melanjutkan permainan seperti ini di babak kedua. Hasil yang bisa kami jadikan landasan. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya," kata bek tengah PSG tersebut. Menanggapi hal itu, pembawa acara ZDF Jochen Breyer bertanya kepada para pakar di studio mengenai pendapat mereka terhadap wawancara tersebut.
Hampir bersamaan, para juara dunia Per Mertesacker dan Christoph Kramer memberikan penilaian yang serupa. "Bencana," kata Kramer. Mertesacker menimpali: "Sulit!"
Kramer menjelaskan: "Jadi, menurutku itu tidak bisa. Itu benar-benar tidak bisa! Kamu sudah menjadi sorotan. Dan kamu mengambil tiga menit dari setiap pemain, lalu kamu harus masuk ke slot tertentu. Kamu mengambil tiga menit dari Marquinhos di babak yang sangat penting. Dan hasilnya pun tidak ada yang berarti. Apa yang ingin kamu katakan di situ?"
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Vinicius Junior mencetak gol indah untuk menyamakan kedudukan melawan Maroko
Sebelum menolak wawancara di babak pertama, Vinicius telah mencetak gol indah yang menyamakan kedudukan dan sekaligus menjadi skor akhir saat melawan Maroko. Gol pembuka untuk Maroko dicetak oleh Ismael Saibari. Pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan akan segera bergabung dengan FC Bayern.
Namun, setelah pertandingan, setidaknya bagi Vinicius, terjadi kejadian aneh lainnya. Dalam konferensi pers, seorang jurnalis mengajukan pertanyaan kepadanya dalam bahasa Inggris, Vinicius meminta agar pertanyaan tersebut diajukan dalam bahasa Spanyol, namun hal ini ditolak oleh seorang pejabat FIFA dengan alasan terjemahan yang tersedia. Insiden serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada Frenkie de Jong dari Belanda atau Achraf Hakimi dari Maroko.
De Jong, pemain profesional FC Barcelona yang sudah lama berkarier, mendapat pertanyaan dalam bahasa Spanyol sebelum pertandingan melawan Jepang, sebelum seorang staf FIFA menengahi: "Maaf, harus dalam bahasa Inggris, Jepang, atau Belanda, tolong."
Bagi Vinicius dan Selecao, pertandingan akan dilanjutkan pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari (pukul 02.30) dengan pertandingan wajib melawan Haiti. Pada penutup fase grup, Skotlandia akan menjadi lawan pada 25 Juni.