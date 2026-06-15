Keriuhan seputar Vinicius Junior! Bintang Real Madrid tampaknya terancam sanksi di Piala Dunia

Namun, kapten Marquinhos tampaknya tidak menerima informasi tersebut dari rekan setimnya dan, melalui wawancara di jeda babak pertama, memicu perdebatan di ZDF mengenai kemungkinan adanya percakapan singkat dengan para pemain di antara kedua babak.

"Kami akan mencoba melanjutkan permainan seperti ini di babak kedua. Hasil yang bisa kami jadikan landasan. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya," kata bek tengah PSG tersebut. Menanggapi hal itu, pembawa acara ZDF Jochen Breyer bertanya kepada para pakar di studio mengenai pendapat mereka terhadap wawancara tersebut.

Hampir bersamaan, para juara dunia Per Mertesacker dan Christoph Kramer memberikan penilaian yang serupa. "Bencana," kata Kramer. Mertesacker menimpali: "Sulit!"

Kramer menjelaskan: "Jadi, menurutku itu tidak bisa. Itu benar-benar tidak bisa! Kamu sudah menjadi sorotan. Dan kamu mengambil tiga menit dari setiap pemain, lalu kamu harus masuk ke slot tertentu. Kamu mengambil tiga menit dari Marquinhos di babak yang sangat penting. Dan hasilnya pun tidak ada yang berarti. Apa yang ingin kamu katakan di situ?"