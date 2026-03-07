AFP
'Keputusan yang mudah' - Ryan Gravenberch menandatangani kontrak jangka panjang dengan Liverpool
Berapa lama kontrak baru Gravenberch?
Sejak pindah dari Bundesliga ke Premier League pada September 2023, Gravenberch telah berkembang dari pemain cadangan menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Ia telah mencatatkan 123 penampilan dan mencetak delapan gol selama masa baktinya di Liverpool, membuktikan dirinya sebagai aset vital dalam upaya klub untuk meraih lebih banyak trofi. Meskipun The Reds tidak merinci durasi kontrak jangka panjang baru Gravenberch, The Athletic melaporkan bahwa ia kini terikat dengan klub hingga musim panas 2032.
Keputusan yang mudah bagi orang Belanda
Berbicara kepada situs web resmi klub, Gravenberch mengungkapkan bahwa dia tidak ragu untuk memperpanjang masa tinggalnya. “Saya merasa sangat, sangat baik,” kata Gravenberch. “Saya sangat bangga bisa memperpanjang kontrak saya di klub sebesar ini. Jadi, saya sangat senang bisa tinggal di sini untuk banyak tahun ke depan.”
Dia menyoroti kepercayaan dari manajemen sebagai faktor utama, menambahkan: “Saya langsung merasakan kepercayaan dari klub, juga dari manajer. Keputusan bagi saya sangat mudah. Keluarga saya juga bahagia di sini. Kami sudah di sini hampir tiga tahun, jadi saya sudah tahu segalanya. Saya bahagia bisa berada di sini.”
Gelandang menargetkan lebih banyak trofi bersama The Reds.
Dampak Gravenberch telah tercermin dalam lemari trofi klub, berperan penting dalam kemenangan Carabao Cup 2024 dan gelar Premier League musim lalu. Menatap ke depan, pemain internasional Belanda ini berambisi untuk meraih lebih banyak trofi. Ia melanjutkan: “Untuk jangka pendek, [tujuanku adalah] mengakhiri musim sebaik mungkin. Dan untuk jangka panjang: meraih banyak trofi lagi bersama Liverpool.”
Hubungan khusus dengan para pendukung
Hubungan antara pemain dan penonton telah berkembang pesat, dengan Gravenberch sering mendengar namanya disoraki di seluruh stadion. “Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan para penggemar,” katanya. “Setiap kali saya melakukan sesuatu yang baik di stadion, saya mendengar mereka menyanyikan yel-yel saya.” Dia menyimpulkan: “Saya sangat bersyukur kepada para pendukung karena tanpa mereka, kami tidak akan berada di posisi ini sekarang. Di masa depan, kami ingin memberikan mereka lebih banyak [trofi], jadi semoga kami bisa mewujudkannya.”
