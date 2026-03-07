'Keputusan yang mudah' - Ryan Gravenberch menandatangani kontrak jangka panjang dengan Liverpool

Berbicara kepada situs web resmi klub, Gravenberch mengungkapkan bahwa dia tidak ragu untuk memperpanjang masa tinggalnya. “Saya merasa sangat, sangat baik,” kata Gravenberch. “Saya sangat bangga bisa memperpanjang kontrak saya di klub sebesar ini. Jadi, saya sangat senang bisa tinggal di sini untuk banyak tahun ke depan.”

Dia menyoroti kepercayaan dari manajemen sebagai faktor utama, menambahkan: “Saya langsung merasakan kepercayaan dari klub, juga dari manajer. Keputusan bagi saya sangat mudah. Keluarga saya juga bahagia di sini. Kami sudah di sini hampir tiga tahun, jadi saya sudah tahu segalanya. Saya bahagia bisa berada di sini.”