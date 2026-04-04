Serhou Guirassy berencana meninggalkan BVB pada musim panas mendatang dan bersiap untuk hengkang dari Dortmund. Hal ini dilaporkan oleh Bild. Meskipun striker andalan tim Schwarzgelben tersebut masih terikat kontrak hingga 2028, ia tetap ingin mencari tantangan baru secara olahraga dan akan pindah jika ada tawaran yang sesuai.
Keputusan transfer kabarnya sudah diambil! Serhou Guirassy bikin kejutan di BVB
Menurut laporan Bild, memang ada minat terhadap striker bintang berusia 30 tahun tersebut. Fenerbahce Istanbul, AC Milan, klub-klub dari Liga Premier, dan klub-klub dari Arab Saudi dilaporkan sedang mengincar pemain asal Guinea itu.
Kerugian bagi BVB: Konon, dalam kontrak Guirassy terdapat klausul pelepasan yang dapat diaktifkan mulai Juli tahun ini dengan biaya hanya 35 juta euro. Namun, selama ini dikabarkan bahwa klausul tersebut hanya berlaku bagi klub-klub papan atas Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, atau Liverpool.
Perpisahan dari BVB: Guirassy tampaknya ingin menandatangani kontrak besar terakhirnya
Sudah cukup lama ada tanda tanya besar mengenai apakah Guirassy akan tetap bertahan di Dortmund, meskipun ia memiliki kontrak jangka panjang. Berbagai rumor terus beredar bahwa saudara laki-lakinya sekaligus manajernya, Karamba Guirassy, ingin memberinya kontrak besar terakhir dalam kariernya. Itulah sebabnya pindah ke Arab Saudi dianggap bukan hal yang mustahil, karena kabarnya di sana Guirassy bisa menggandakan gaji tahunannya di BVB (yang dikabarkan mencapai sembilan juta).
Namun, hal ini kini hanya menjadi "prioritas kedua" bagi Guirassy, meskipun saudaranya telah secara aktif menawarkannya ke klub-klub di Liga Pro Arab Saudi pada musim panas lalu. Pindah ke gurun memang tidak dapat dikesampingkan, namun beberapa klub Eropa yang akan bermain di Liga Champions musim depan telah menghubungi manajemen pemain asal Guinea tersebut. Terutama di Milan, Guirassy masuk dalam "daftar keinginan", namun bukan satu-satunya kandidat penyerang untuk transfer musim panas.
Guirassy juga menjadi pencetak gol terbanyak Dortmund di musim ini. Dalam 39 pertandingan resmi, ia telah mencetak 18 gol dan enam assist. Pada musim debutnya bersama BVB, ia mencetak 34 gol dan memberikan sembilan assist dalam 45 pertandingan resmi. Pada musim panas 2024, ia pindah dari VfB Stuttgart ke BVB melalui klausul pelepasan seharga hanya 18 juta euro.
Pengganti Guirassy di BVB: Dua calon potensial telah disebutkan
Dengan kepergian Guirassy yang akan segera terjadi, tim Schwarzgelben dan direktur olahraga baru Ole Book kini dihadapkan pada tantangan besar, meskipun mereka telah mendatangkan penyerang tengah Fabio Silva pada musim panas lalu. Namun, pemain asal Portugal itu sejauh ini belum menunjukkan diri sebagai pencetak gol yang andal (1 gol, 5 assist).
Menurut Sky, kandidat untuk menggantikan Guirassy adalah bintang muda Jerman, Nicolo Tresoldi. Pemain kelahiran Italia ini sedang menjalani musim terbaik dalam kariernya yang masih muda. Baru pada musim panas lalu ia pindah dari Hannover 96 ke Club Brugge, menandatangani kontrak hingga 2029, dan langsung tampil gemilang. Dalam 48 pertandingan resmi, ia saat ini telah mencetak 14 gol dan lima assist, serta merasakan atmosfer Liga Champions untuk pertama kalinya dan telah membuktikan kemampuannya di sana (3 gol dalam 10 pertandingan).
Menurut Sky, pemain timnas U-21 Jerman ini bisa didapatkan dengan biaya transfer sebesar 25 hingga 30 juta euro. Jumlah tersebut tentu saja bisa dipenuhi oleh BVB berkat kepergian Guirassy.
Selain itu, perekrutan Fisnik Asllani dari TSG Hoffenheim juga tampak masuk akal. Menurut laporan Bild, kontrak Asllani (hingga 2029) juga dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar 30 juta euro. Keuntungan bagi BVB: Asllani berhasil menembus tim utama dua tahun lalu di SV Elversberg - dan orang yang membawanya ke sana dan memberinya kesempatan saat itu kini menjadi direktur olahraga dan perencana skuad BVB: Ole Book.
Masalahnya: "Klub impian" Asllani, FC Barcelona, juga dikabarkan mengincar pemain kelahiran Berlin ini, yang baru-baru ini gagal secara dramatis bersama Kosovo di babak playoff Piala Dunia melawan Turki. "Barcelona saat ini memiliki minat yang serius. Sudah ada kontak dengan pihak Barcelona," kata agen Asllani, Ayman Dahmani, baru-baru ini kepada Erem News.
Di Hoffenheim, Asllani melanjutkan performa gemilangnya dari musim sebelumnya di Elversberg dan telah mencetak sembilan gol serta delapan assist dalam 28 pertandingan resmi.
Nicolo Tresoldi: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist Hannover 96 80 14 6 Club Brugge 48 17 5