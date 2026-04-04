Keputusan transfer kabarnya sudah diambil! Serhou Guirassy bikin kejutan di BVB

Dengan kepergian Guirassy yang akan segera terjadi, tim Schwarzgelben dan direktur olahraga baru Ole Book kini dihadapkan pada tantangan besar, meskipun mereka telah mendatangkan penyerang tengah Fabio Silva pada musim panas lalu. Namun, pemain asal Portugal itu sejauh ini belum menunjukkan diri sebagai pencetak gol yang andal (1 gol, 5 assist).

Menurut Sky, kandidat untuk menggantikan Guirassy adalah bintang muda Jerman, Nicolo Tresoldi. Pemain kelahiran Italia ini sedang menjalani musim terbaik dalam kariernya yang masih muda. Baru pada musim panas lalu ia pindah dari Hannover 96 ke Club Brugge, menandatangani kontrak hingga 2029, dan langsung tampil gemilang. Dalam 48 pertandingan resmi, ia saat ini telah mencetak 14 gol dan lima assist, serta merasakan atmosfer Liga Champions untuk pertama kalinya dan telah membuktikan kemampuannya di sana (3 gol dalam 10 pertandingan).

Menurut Sky, pemain timnas U-21 Jerman ini bisa didapatkan dengan biaya transfer sebesar 25 hingga 30 juta euro. Jumlah tersebut tentu saja bisa dipenuhi oleh BVB berkat kepergian Guirassy.

Selain itu, perekrutan Fisnik Asllani dari TSG Hoffenheim juga tampak masuk akal. Menurut laporan Bild, kontrak Asllani (hingga 2029) juga dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar 30 juta euro. Keuntungan bagi BVB: Asllani berhasil menembus tim utama dua tahun lalu di SV Elversberg - dan orang yang membawanya ke sana dan memberinya kesempatan saat itu kini menjadi direktur olahraga dan perencana skuad BVB: Ole Book.

Masalahnya: "Klub impian" Asllani, FC Barcelona, juga dikabarkan mengincar pemain kelahiran Berlin ini, yang baru-baru ini gagal secara dramatis bersama Kosovo di babak playoff Piala Dunia melawan Turki. "Barcelona saat ini memiliki minat yang serius. Sudah ada kontak dengan pihak Barcelona," kata agen Asllani, Ayman Dahmani, baru-baru ini kepada Erem News.

Di Hoffenheim, Asllani melanjutkan performa gemilangnya dari musim sebelumnya di Elversberg dan telah mencetak sembilan gol serta delapan assist dalam 28 pertandingan resmi.