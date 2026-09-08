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'Keputusan tersulit yang harus diambil!' - Bintang-bintang besar secara mengejutkan dicoret dari skuad Eropa
Nama-nama besar yang absen dari skuad-skuad Eropa
Klub-klub Eropa telah merampungkan daftar pendaftaran skuad mereka untuk kompetisi antarklub benua, yang membuat sejumlah bintang papan atas harus menepi. Para manajer di Liga Champions, Liga Europa, dan Conference League menghadapi pilihan sulit yang dipicu oleh cedera, saga transfer, dan keterbatasan ukuran skuad.
Di antara nama-nama yang dicoret adalah winger Liverpool Federico Chiesa, yang tidak masuk pilihan Andoni Iraola karena ketatnya persaingan dari rekrutan musim panas seperti Daniel Munoz dan Bradley Barcola.
Wataru Endo juga tidak dimasukkan dalam pilihan Liverpool, dengan James McConnell yang berusia 21 tahun lebih dipilih untuk lini tengah.
- Getty Images Sport
Pukulan cedera membuat juara Eropa menepi
Cedera menjadi penyebab banyak absennya nama-nama besar dari daftar Liga Champions musim ini. Bek Real Madrid Ferland Mendy, peraih dua gelar Liga Champions, tidak dimasukkan saat masih memulihkan diri dari cedera jangka panjang, dengan Marc Cucurella mengisi posisi bek kiri.
Kapten Borussia Dortmund Emre Can juga tidak masuk daftar karena masih melanjutkan pemulihannya dari cedera ligamen serius yang dialaminya pada Maret.
Demikian pula, talenta Barcelona Roony Bardghji dan gelandang Dortmund Giannis Konstantelias dikeluarkan menyusul cedera lutut parah.
Dilema pemilihan dan keterbatasan finansial
Kendala taktis dan regulasi memaksa beberapa klub mengambil keputusan sulit terkait pemain yang fit. Manajer Aston Villa Unai Emery menyebut keputusan mencadangkan rekrutan musim panas senilai £30 juta, Taylor Harwood-Bellis, sebagai keputusan yang sangat sulit, sementara prospek berusia 17 tahun Brian Madjo tidak masuk karena aturan kelayakan daftar B.
Di Liga Europa, bos Juventus Luciano Spalletti mencoret Khephren Thuram karena masalah lutut dan pembatasan perjanjian penyelesaian yang diberlakukan UEFA.
Di Como, manajer Cesc Fabregas mencoret Maxence Caqueret untuk memenuhi pedoman kompetisi.
- PRESSE SPORTS
Saga transfer berujung pada pencoretan dari skuad
Dampak bursa transfer juga membentuk sejumlah daftar skuad Eropa. Penyerang Monaco Folarin Balogun akan menyaksikan aksi di kompetisi antarklub Eropa sebagai penonton setelah kepindahannya ke Everton pada hari terakhir bursa transfer batal pada saat-saat terakhir.
Sementara itu, Bayer Leverkusen mencoret Victor Boniface setelah ia kembali dari masa peminjaman di Werder Bremen.
Para bintang yang dicoret ini kini akan fokus pada kompetisi domestik sambil menunggu peluang pendaftaran ulang yang potensial pada tahun baru.
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