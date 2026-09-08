Klub-klub Eropa telah merampungkan daftar pendaftaran skuad mereka untuk kompetisi antarklub benua, yang membuat sejumlah bintang papan atas harus menepi. Para manajer di Liga Champions, Liga Europa, dan Conference League menghadapi pilihan sulit yang dipicu oleh cedera, saga transfer, dan keterbatasan ukuran skuad.

Di antara nama-nama yang dicoret adalah winger Liverpool Federico Chiesa, yang tidak masuk pilihan Andoni Iraola karena ketatnya persaingan dari rekrutan musim panas seperti Daniel Munoz dan Bradley Barcola.

Wataru Endo juga tidak dimasukkan dalam pilihan Liverpool, dengan James McConnell yang berusia 21 tahun lebih dipilih untuk lini tengah.