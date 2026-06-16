Keputusan telah diambil! Antonio Rüdiger memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid

Bersama Real, Rüdiger hanya tampil dalam 18 pertandingan liga musim lalu karena cedera, namun saat dalam kondisi fit, ia selalu menjadi pilihan utama. Situasinya berbeda di bawah asuhan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann: Rüdiger, yang telah 83 kali membela timnas, menjadi cadangan utama bagi bek tengah andalan Jonathan Tah (Bayern München) dan Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) di timnas Jerman. Pada laga pembuka Piala Dunia melawan Curacao (7-1), ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73.