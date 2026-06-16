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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Keputusan telah diambil! Antonio Rüdiger memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid

LaLiga
World Cup
Germany
Real Madrid
A. Ruediger

Di Piala Dunia, Antonio Rüdiger hanya menjadi pilihan kedua di tim nasional Jerman — namun di Real Madrid, ia tetap menjadi tulang punggung pertahanan.

Klub juara terbanyak Spanyol itu mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah memperpanjang kontrak pemain berusia 33 tahun tersebut, yang akan berakhir pada akhir bulan ini, selama satu tahun hingga 2027.

  • Bersama Real, Rüdiger hanya tampil dalam 18 pertandingan liga musim lalu karena cedera, namun saat dalam kondisi fit, ia selalu menjadi pilihan utama. Situasinya berbeda di bawah asuhan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann: Rüdiger, yang telah 83 kali membela timnas, menjadi cadangan utama bagi bek tengah andalan Jonathan Tah (Bayern München) dan Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) di timnas Jerman. Pada laga pembuka Piala Dunia melawan Curacao (7-1), ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73.

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