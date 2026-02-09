Getty
"Keputusan sudah diambil" - Agen Endrick mengonfirmasi rencana masa depan bintang Real Madrid setelah masa pinjaman di Lyon.
Endrick berkembang pesat di Prancis
Endrick menikmati hidupnya di Prancis setelah melakukan peminjaman pada jendela transfer Januari. Pemain berusia 19 tahun itu pindah setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain dan hanya tampil sekali sebagai starter di La Liga untuk Los Blancos musim ini. Dia cepat menunjukkan dampak di Prancis, mencetak assist pada debutnya melawan Brest dan diikuti dengan hat-trick. Penampilannya telah memicu spekulasi bahwa manajer Paulo Fonseca ingin mempertahankan Endrick hingga akhir musim.
Agen Endrick membenarkan fakta yang sebenarnya.
Freitas telah menanggapi pembicaraan tersebut dan menegaskan bahwa Endrick akan kembali ke Madrid. Ia mengatakan kepada Win Win: "Endrick dipinjamkan ke Lyon selama enam bulan. Keputusan sudah diambil dan Endrick akan kembali ke Real Madrid pada akhir musim. Tidak ada ambiguitas atau rahasia dalam hal ini. Perjanjian ini hanya berupa pinjaman, tanpa opsi pembelian, jadi Endrick akan kembali. Apa yang akan terjadi musim depan? Saya tidak bisa memprediksinya, tetapi saya bisa memastikan bahwa pada akhir musim ini Endrick akan kembali menjadi pemain Real Madrid."
Agen Endrick juga berbicara tentang waktunya di Real Madrid, menjelaskan mengapa menurutnya Endrick kesulitan mendapatkan waktu bermain di Santiago Bernabeu. Dia menambahkan: "Endrick tidak mengalami masalah adaptasi sama sekali. Dia mencetak gol dalam pertandingan Liga Champions pertamanya, pertandingan liga pertamanya, dan pertandingan piala pertamanya. Endrick hanya bermain beberapa menit di Real Madrid karena, saat dia bergabung dengan klub, dan jika Anda melihat pemain-pemain serang di sana, Anda akan menemukan bahwa delapan dari 10 pemain terbaik di dunia berada di Real Madrid. Vinícius Júnior, pemenang penghargaan The Best FIFA. Mbappé, pemain yang luar biasa dan istimewa. Jude Bellingham, pemain hebat yang mampu memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia. Rodrygo, pemain yang menentukan banyak pertandingan penting Liga Champions.
“Sangat normal bagi seorang pemain muda berusia 18 tahun untuk bergabung dengan klub seperti ini dan mendapatkan menit bermain yang terbatas. Penting juga untuk menyebutkan bahwa Endrick tidak memulai musim bersama pemain lain. Dia tidak ikut ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia Klub dan dia cedera. Di klub seperti Real Madrid, ketika Anda absen dari tim selama tiga atau empat bulan, sangat normal untuk kesulitan bermain lagi.”
Kartu merah untuk Endrick
Endrick kembali ke bumi setelah awal yang gemilang, setelah menerima kartu merah dalam kemenangan 1-0 atas Nantes. Remaja itu menendang Dehmaine Tabibou, awalnya mendapat kartu kuning kedua, sebelum VAR mengupgradenya menjadi kartu merah langsung. Fonseca segera membelanya setelah pertandingan, mengatakan kepada wartawan: "Bagi saya, itu sangat keras, sangat keras. Ada pelanggaran sebelumnya yang sangat jelas. Pemain Nantes tidak bermaksud untuk memainkan bola, dia bermaksud untuk menghalangi Endrick. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah pertandingan ketiga di mana lawan memulai pertandingan dengan agresivitas yang tinggi terhadap Endrick. Saya pikir hal-hal seperti ini sudah menjadi masa lalu, tetapi niatnya sangat jelas. Mereka benar-benar bermaksud untuk menakuti Endrick. Wasit harus melindungi bakat seorang pemain seperti Endrick."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Endrick akan dikenai sanksi akibat kartu merah yang diterimanya, dengan keputusan diharapkan akan diumumkan pada Rabu. Ia akan absen setidaknya dalam satu pertandingan, melawan Nice pada Minggu, dan berharap agar larangan bermainnya tidak diperpanjang menjadi dua pertandingan.
