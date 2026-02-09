"Keputusan sudah diambil" - Agen Endrick mengonfirmasi rencana masa depan bintang Real Madrid setelah masa pinjaman di Lyon.

Freitas telah menanggapi pembicaraan tersebut dan menegaskan bahwa Endrick akan kembali ke Madrid. Ia mengatakan kepada Win Win: "Endrick dipinjamkan ke Lyon selama enam bulan. Keputusan sudah diambil dan Endrick akan kembali ke Real Madrid pada akhir musim. Tidak ada ambiguitas atau rahasia dalam hal ini. Perjanjian ini hanya berupa pinjaman, tanpa opsi pembelian, jadi Endrick akan kembali. Apa yang akan terjadi musim depan? Saya tidak bisa memprediksinya, tetapi saya bisa memastikan bahwa pada akhir musim ini Endrick akan kembali menjadi pemain Real Madrid."

Agen Endrick juga berbicara tentang waktunya di Real Madrid, menjelaskan mengapa menurutnya Endrick kesulitan mendapatkan waktu bermain di Santiago Bernabeu. Dia menambahkan: "Endrick tidak mengalami masalah adaptasi sama sekali. Dia mencetak gol dalam pertandingan Liga Champions pertamanya, pertandingan liga pertamanya, dan pertandingan piala pertamanya. Endrick hanya bermain beberapa menit di Real Madrid karena, saat dia bergabung dengan klub, dan jika Anda melihat pemain-pemain serang di sana, Anda akan menemukan bahwa delapan dari 10 pemain terbaik di dunia berada di Real Madrid. Vinícius Júnior, pemenang penghargaan The Best FIFA. Mbappé, pemain yang luar biasa dan istimewa. Jude Bellingham, pemain hebat yang mampu memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia. Rodrygo, pemain yang menentukan banyak pertandingan penting Liga Champions.

“Sangat normal bagi seorang pemain muda berusia 18 tahun untuk bergabung dengan klub seperti ini dan mendapatkan menit bermain yang terbatas. Penting juga untuk menyebutkan bahwa Endrick tidak memulai musim bersama pemain lain. Dia tidak ikut ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia Klub dan dia cedera. Di klub seperti Real Madrid, ketika Anda absen dari tim selama tiga atau empat bulan, sangat normal untuk kesulitan bermain lagi.”