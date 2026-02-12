Getty Images Sport
"Keputusan seperti ini bisa menentukan gelar" - Para penggemar merasa marah setelah Gabriel lolos dari kartu merah dalam hasil imbang Arsenal melawan Brentford
Gabriel menghindari warna merah saat Arsenal melakukan kesalahan.
Gabriel telah mendapat kartu kuning saat ia menendang kaki Outtara saat berlari menuju gawang untuk tim Keith Andrews, setelah Keane Lewis-Potter membatalkan gol sundulan Noni Madueke. Hasil ini berarti The Gunners kini hanya unggul empat poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua.
Kiper David Raya telah meminta klub untuk "tetap bersatu", namun para penggemar kecewa karena Gabriel tidak mendapat kartu merah.
Dia mengatakan kepada wartawan: "Kecewa hanya mendapat satu poin. Kita tetap bersatu. Ini tempat yang sulit untuk dikunjungi, tapi kita harus tetap bersatu dan kita masih dalam posisi yang bagus, dan kita akan mencoba lagi.
"Rasanya baik-baik saja. Kami mendominasi sebagian besar babak pertama hingga mereka mendapatkan momentum. Kami mengatasinya dengan baik dan mencetak gol di babak kedua. Saya pikir itu sudah cukup, tapi mereka bermain berbahaya dalam situasi bola mati dan kami kebobolan. Kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan, tapi kami tidak memanfaatkannya dengan maksimal."
Mengenai potensi persaingan gelar, ia menambahkan: "Kita masih dalam posisi yang bagus. Kita harus fokus pada diri sendiri. Kita punya FA Cup pada Minggu, tapi kita akan bertanding lagi pada Rabu."
- Getty Images Sport
Reaksi di media sosial
Para pendukung merasa terkejut bahwa Gabriel tidak diberi kartu merah, mengingat pelanggaran yang jelas dan konsekuensi disiplin yang jelas.
@City_Chief mengatakan : "Gabriel sudah mendapat kartu kuning, namun entah bagaimana lolos dari kartu kuning kedua dan kartu merah untuk pelanggaran ceroboh dan berbahaya ini. Keputusan seperti ini bisa menentukan gelar juara. Saat selisih poin begitu tipis, setiap keputusan wasit sangat penting. Apakah ada yang bisa membantu Arsenal memenangkan liga?"
@InvertTheWing merujuk pada kapten Tottenham, Cristian Romero, yang saat ini sedang menjalani hukuman larangan bermain empat pertandingan: "Romero mendapat hukuman larangan bermain 10 pertandingan karena pelanggaran terhadap Gabriel."
@Falsewinger mengatakan: "Gabriel lolos dari kartu kuning kedua. Itu keputusan yang mengerikan dari wasit, yang mungkin sudah tiga kali memilih Gabriel sebagai kapten di FPL (seperti saya)."
@AVFCStatto menambahkan: "Gabriel seharusnya diusir. Periksa lencana. Arsenal. Tidak ada kartu merah."
@GeronimoMorgans menyimpulkan: "Ini kartu kuning kedua untuk Gabriel. Jelas kartu merah. Bagaimana ini bisa tidak dihukum?"
Arsenal goyah?
Tim Mikel Arteta hanya berhasil memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir mereka, imbang melawan Bees dan Nottingham Forest, serta kalah dari Manchester United. Dua kemenangan mereka diraih melawan Leeds dan Sunderland.
Gelandang Declan Rice mengatakan kepada BBC Sport: "Pertandingan ini terbagi menjadi dua babak yang berbeda. Mereka menguasai 20 menit pertama, kami mengakhiri babak pertama dengan kuat, kami memulai babak kedua dengan luar biasa, dan mereka mengakhiri babak itu lebih baik dari kami. Kami banyak tertekan setelah gol tersebut."
"Dalam perjalanan ini, Anda tidak akan pernah berada di level terbaik untuk 70 pertandingan musim ini, tetapi Anda harus berada di level terbaik yang Anda bisa. Rincian kecil, dasar-dasar, seperti yang saya katakan, ini adalah musim yang penuh liku-liku. Anda tidak boleh naif berpikir ini akan mudah. Kami bermain melawan tim-tim terbaik setiap pekan. Kami harus terus mendorong dan percaya pada diri sendiri, mengendalikan hal-hal yang bisa dikendalikan.
"Kita harus mengabaikan kebisingan dari luar. Kita telah melakukannya dengan sangat baik. Orang-orang akan membicarakan persaingan gelar dan Arsenal, tetapi kita memiliki kelompok yang sangat tenang. Saya tidak naif untuk berpikir Brentford adalah lawan yang mudah. Mereka adalah salah satu tim terbaik di liga dan performa mereka baru-baru ini membuktikannya. Ini adalah poin yang kita dapatkan dalam perjalanan kita, tetapi kita ingin memenangkan pertandingan."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal akan menghadapi Wigan Athletic di babak keempat Piala FA akhir pekan ini sebelum bertanding melawan Wolves di Liga Premier.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan