Gabriel telah mendapat kartu kuning saat ia menendang kaki Outtara saat berlari menuju gawang untuk tim Keith Andrews, setelah Keane Lewis-Potter membatalkan gol sundulan Noni Madueke. Hasil ini berarti The Gunners kini hanya unggul empat poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua.

Kiper David Raya telah meminta klub untuk "tetap bersatu", namun para penggemar kecewa karena Gabriel tidak mendapat kartu merah.

Dia mengatakan kepada wartawan: "Kecewa hanya mendapat satu poin. Kita tetap bersatu. Ini tempat yang sulit untuk dikunjungi, tapi kita harus tetap bersatu dan kita masih dalam posisi yang bagus, dan kita akan mencoba lagi.

"Rasanya baik-baik saja. Kami mendominasi sebagian besar babak pertama hingga mereka mendapatkan momentum. Kami mengatasinya dengan baik dan mencetak gol di babak kedua. Saya pikir itu sudah cukup, tapi mereka bermain berbahaya dalam situasi bola mati dan kami kebobolan. Kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan, tapi kami tidak memanfaatkannya dengan maksimal."

Mengenai potensi persaingan gelar, ia menambahkan: "Kita masih dalam posisi yang bagus. Kita harus fokus pada diri sendiri. Kita punya FA Cup pada Minggu, tapi kita akan bertanding lagi pada Rabu."