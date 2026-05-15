Keputusan penting akan segera diambil: Jose Mourinho membantah adanya kontak dengan Real Madrid

Secara umum, "The Special One" belum memikirkan masa depannya setelah musim ini berakhir. Pihak Benfica telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepadanya, namun ia belum ingin menanggapinya: "Saya sudah bilang, saya tidak mau. Saya belum mau apa-apa sekarang."

Pada saat yang sama, kita tidak perlu menunggu terlalu lama lagi hingga keputusan itu diambil. "Pada hari Minggu [setelah pertandingan terakhir], ya," kata Mourinho.

Pria berusia 63 tahun ini dianggap sebagai favorit utama untuk posisi pelatih kepala baru di Real Madrid, di mana pelatih saat ini, Alvaro Arbeloa, kemungkinan besar tidak akan diperpanjang kontraknya setelah musim panas ini akibat performa yang kurang memuaskan.

Baru-baru ini dilaporkan bahwa kepindahan Mourinho ke Los Blancos sudah pasti, namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak mana pun. Dalam beberapa hari terakhir, sudah ada tanda-tanda kembalinya pelatih asal Portugal itu ke tempat lamanya. "The Special One" memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya di Benfica yang masih berlaku hingga 2027.

Selain Mourinho, nama-nama lain yang juga disebut-sebut antara lain pelatih tim nasional Prancis yang akan mengundurkan diri, Didier Deschamps, dan Sebastian Hoeneß dari VfB Stuttgart.