"Saya sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Real Madrid. Baik dengan presiden maupun dengan pejabat penting klub lainnya," kata pemain asal Portugal itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan klubnya, Benfica, melawan GD Estoril Praia.
Keputusan penting akan segera diambil: Jose Mourinho membantah adanya kontak dengan Real Madrid
Secara umum, "The Special One" belum memikirkan masa depannya setelah musim ini berakhir. Pihak Benfica telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepadanya, namun ia belum ingin menanggapinya: "Saya sudah bilang, saya tidak mau. Saya belum mau apa-apa sekarang."
Pada saat yang sama, kita tidak perlu menunggu terlalu lama lagi hingga keputusan itu diambil. "Pada hari Minggu [setelah pertandingan terakhir], ya," kata Mourinho.
Pria berusia 63 tahun ini dianggap sebagai favorit utama untuk posisi pelatih kepala baru di Real Madrid, di mana pelatih saat ini, Alvaro Arbeloa, kemungkinan besar tidak akan diperpanjang kontraknya setelah musim panas ini akibat performa yang kurang memuaskan.
Baru-baru ini dilaporkan bahwa kepindahan Mourinho ke Los Blancos sudah pasti, namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak mana pun. Dalam beberapa hari terakhir, sudah ada tanda-tanda kembalinya pelatih asal Portugal itu ke tempat lamanya. "The Special One" memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya di Benfica yang masih berlaku hingga 2027.
Selain Mourinho, nama-nama lain yang juga disebut-sebut antara lain pelatih tim nasional Prancis yang akan mengundurkan diri, Didier Deschamps, dan Sebastian Hoeneß dari VfB Stuttgart.
Mourinho berhasil meraih gelar juara liga dan piala bersama Real Madrid
Mourinho diharapkan dapat menyatukan kembali skuad bintang Real Madrid yang terpecah belah dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, yang kini akan mengakhiri musim tanpa gelar besar untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, para pemain telah melakukan sejumlah pelanggaran disiplin, yang mencapai puncaknya yang memalukan dalam perselisihan serius antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde.
Mourinho pernah duduk di bangku pelatih Madrid dari 2010 hingga 2013 dan berhasil meraih satu gelar liga serta satu gelar piala. Baru-baru ini, Sky Sport melaporkan bahwa pria berusia 63 tahun itu dilaporkan mengajukan dua syarat untuk kembalinya dia. Dalam pembicaraan dengan pihak klub, ia menekankan perlunya "kendali penuh" serta "hak suara yang besar dalam urusan transfer" sebelum ia menyetujui untuk kembali melatih.