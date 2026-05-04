Keputusan mengejutkan di Newcastle United: Kabar buruk lagi bagi Nick Woltemade?

Jaminan posisi Howe juga bisa berdampak pada masa depan Nick Woltemade di Newcastle. Penyerang timnas Jerman yang pindah dari VfB Stuttgart ke Inggris Utara musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro itu, belakangan ini jarang diturunkan oleh pelatih berusia 48 tahun tersebut.

Setelah awal yang bagus dengan mencetak empat gol dalam lima pertandingan pertamanya di Liga Premier, Woltemade saat ini sedang berjuang mengatasi kemandekan. Gol terakhirnya di liga dicetaknya pada akhir Desember melawan Chelsea FC, dan karena itu ia pun tergeser dari starting eleven.

Namun, inti dari masalah ini adalah posisi "baru" yang diberikan Howe kepada Woltemade sepanjang musim ini. Pasalnya, ketika pemain timnas itu diizinkan bermain, ia harus bertindak secara taktis sebagai gelandang tengah. Kondisi ini juga telah membuat pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, kesal terkait peran Woltemade di Piala Dunia.

Dalam kemenangan 3-1 atas Brighton & Hove Albion pada Sabtu lalu, ia sama sekali tidak diturunkan, yang semakin memperkuat rumor yang sudah beredar selama berminggu-minggu mengenai kepergiannya lebih awal dari Newcastle.

Dalam sebuah artikel diTelegraph, yang anehnya ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai orang dekat Howe, Woltemade disebut sebagai pembelian yang salah, yang harus segera dilepas oleh Newcastle. Pemain timnas itu dianggap terlalu lambat, bukan penyerang sejati, tidak bisa mengontrol bola dengan baik, tidak membahayakan dari jarak jauh, dan tidak konsisten dalam duel udara, demikian analisis tanpa ampun tersebut.