Seperti yang dilaporkan oleh The Athletic, saat ini banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Howe kemungkinan besar akan tetap mempertahankan posisinya di The Magpies dan diperbolehkan melanjutkan tugasnya hingga musim panas mendatang.
Keputusan mengejutkan di Newcastle United: Kabar buruk lagi bagi Nick Woltemade?
Menurut laporan tersebut, telah berlangsung pembicaraan mendalam di dalam klub sepanjang pekan ini, yang juga dihadiri oleh delegasi berjumlah 25 orang dari Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, pemegang saham mayoritas Newcastle.
Di sana diputuskan bahwa pelatih berusia 48 tahun tersebut akan tetap berada di pinggir lapangan pada musim mendatang, asalkan tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi hingga akhir musim ini.
Howe mengambil alih The Magpies pada November 2021 dan membawa mereka ke Liga Champions pada musim 2023/24 dan 2025/26. Namun, musim ini, meskipun telah dilakukan investasi besar-besaran pada skuad, performa tim sama sekali tidak berjalan lancar - tiga pertandingan sebelum akhir musim, klub ini berada di peringkat ke-13 klasemen Liga Premier, yang berarti mereka pasti akan gagal lolos ke kompetisi internasional.
Apakah Nick Woltemade akan meninggalkan Newcastle United pada musim panas nanti?
Jaminan posisi Howe juga bisa berdampak pada masa depan Nick Woltemade di Newcastle. Penyerang timnas Jerman yang pindah dari VfB Stuttgart ke Inggris Utara musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro itu, belakangan ini jarang diturunkan oleh pelatih berusia 48 tahun tersebut.
Setelah awal yang bagus dengan mencetak empat gol dalam lima pertandingan pertamanya di Liga Premier, Woltemade saat ini sedang berjuang mengatasi kemandekan. Gol terakhirnya di liga dicetaknya pada akhir Desember melawan Chelsea FC, dan karena itu ia pun tergeser dari starting eleven.
Namun, inti dari masalah ini adalah posisi "baru" yang diberikan Howe kepada Woltemade sepanjang musim ini. Pasalnya, ketika pemain timnas itu diizinkan bermain, ia harus bertindak secara taktis sebagai gelandang tengah. Kondisi ini juga telah membuat pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, kesal terkait peran Woltemade di Piala Dunia.
Dalam kemenangan 3-1 atas Brighton & Hove Albion pada Sabtu lalu, ia sama sekali tidak diturunkan, yang semakin memperkuat rumor yang sudah beredar selama berminggu-minggu mengenai kepergiannya lebih awal dari Newcastle.
Dalam sebuah artikel diTelegraph, yang anehnya ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai orang dekat Howe, Woltemade disebut sebagai pembelian yang salah, yang harus segera dilepas oleh Newcastle. Pemain timnas itu dianggap terlalu lambat, bukan penyerang sejati, tidak bisa mengontrol bola dengan baik, tidak membahayakan dari jarak jauh, dan tidak konsisten dalam duel udara, demikian analisis tanpa ampun tersebut.
Statistik Nick Woltemade pada musim 25/26:
Permainan:
51
Menit bermain:
3042
Gol:
11
Assist:
5