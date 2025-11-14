Getty Images Sport
"Keputusan Konyol" - Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo Dikecam Gara-Gara Dikartu Merah Lawan Republik Irlandia
Kartu merah Ronaldo: Dikeluarkan untuk pertama kalinya saat mencatatkan caps ke-226
Portugal menuju Dublin dengan keyakinan bahwa hasil positif akan memastikan tiket ke putaran final musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Proses tersebut kini akan berlanjut hingga pertandingan terakhir fase grup melawan Armenia. Ronaldo akan absen di pertandingan tersebut karena terkena skorsing.
Skorsing harus dijalani setelah menyikut bek Irlandia Dara O'Shea. Insiden tersebut menjadi subjek tinjauan VAR, yang menyebabkan Ronaldo diusir lebih awal. Hallgrimsson mengatakan dalam persiapan pertandingan bahwa ia merasa CR7 mampu memengaruhi wasit dalam pertandingan bulan Oktober di Lisbon yang menghasilkan kemenangan dramatis 1-0 bagi tuan rumah.
- Getty
Ronaldo gagal memenuhi janjinya sebagai "anak baik"
Ia berkata: "Jelas wasit yang menentukan apakah ia ikut bermain. Tapi di Portugal, ia tidak hanya mengendalikan wasit, ia juga mengendalikan seluruh stadion, jadi semua penggemar mendukung tindakannya. Wasit hanya menurutinya. Saya harap sebaliknya sekarang karena kita berada di Aviva. Jelas, seorang pemain seharusnya tidak menjadi wasit. Seharusnya wasit yang memimpin."
Ronaldo bereaksi terhadap komentar tersebut dengan berjanji untuk berperilaku sebaik mungkin. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Saya sangat menyukai para penggemar di sini, dukungan yang mereka berikan kepada tim nasional mereka sangat luar biasa. Bagi saya, senang bisa bermain di sini lagi, dan tentu saja akan sulit. Saya harap mereka tidak terlalu banyak mencemooh saya, saya bersumpah akan berusaha menjadi anak yang baik!"
Reaksi Ronaldo
Peraih lima Ballon d'Or itu gagal memenuhi janjinya. Ia tampak frustrasi karena Portugal kebobolan dua kali sebelum turun minum. Ia kemudian diusir keluar lapangan tepat setelah satu jam pertandingan.
Hallgrimsson mengatakan kepada RTE Sport tentang insiden itu: "Ia sedikit kehilangan fokus, mungkin sekali lagi para penggemar sedikit membantu dalam hal itu. Ia frustrasi dan bereaksi dengan cara yang ia tahu seharusnya tidak ia lakukan. Ia mengatakan kepada saya untuk pergi, ia mengatakan kepada saya (pernyataan Hallgrimsson sebelum pertandingan) adalah hal yang cerdas untuk dilakukan dan ia menyalahkan wasit atau siapa pun, tetapi itu adalah keputusan konyolnya untuk menyerang pemain kami."
Hallgrimsson melanjutkan tentang percakapannya di pinggir lapangan dengan Ronaldo berjalan meninggalkan lapangan: "Dia memuji saya karena menekan wasit. Tindakannya di lapanganlah yang membuatnya mendapat kartu merah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya - kecuali saya membuatnya marah."
Ketika ditanya apakah ia sudah berbicara dengan Ronaldo setelah pertandingan, pelatih Irlandia tersebut menambahkan: "Tidak, saya rasa kami sudah cukup bicara ketika dia keluar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Menurut saya, itu hanya tindakan yang sedikit konyol."
- GETTY/GOAL
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Pertandingan krusial bagi Portugal & Irlandia
Dua gol dari Troy Parrott membantu Irlandia meraih kemenangan penting di kandang sendiri, yang berarti harapan mereka untuk lolos kini bergantung pada pertandingan terakhir melawan Hungaria. Hallgrimsson mengatakan tentang pertandingan yang harus dimenangkan itu: "Itulah yang kami inginkan, semuanya ada di tangan kami, dan dengan penampilan seperti ini, kami punya peluang. Kami harus fokus dan memulihkan diri, kaki kami lelah dan staf harus bekerja sangat keras untuk membuat semua orang bugar dan siap karena pertandingan itu sangat penting sekarang. Kami memenangkan pertandingan kedua di jeda internasional terakhir dan merotasi pemain, dan senang kami melakukannya hari ini. Mereka yang bermain 90 menit pasti lelah, tetapi semoga semua orang siap."
Sementara itu, Ronaldo telah mengakui bahwa turnamen itu akan menjadi Piala Dunia terakhirnya - karena dia bakal tampil di ajang bergengsi FIFA ini untuk keenam kalinya di usia 41 tahun - tetapi belum siap untuk pensiun karena ia terus mengejar 1000 gol dalam kariernya.
Iklan