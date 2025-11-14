"Keputusan Konyol" - Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo Dikecam Gara-Gara Dikartu Merah Lawan Republik Irlandia

Peraih lima Ballon d'Or itu gagal memenuhi janjinya. Ia tampak frustrasi karena Portugal kebobolan dua kali sebelum turun minum. Ia kemudian diusir keluar lapangan tepat setelah satu jam pertandingan.

Hallgrimsson mengatakan kepada RTE Sport tentang insiden itu: "Ia sedikit kehilangan fokus, mungkin sekali lagi para penggemar sedikit membantu dalam hal itu. Ia frustrasi dan bereaksi dengan cara yang ia tahu seharusnya tidak ia lakukan. Ia mengatakan kepada saya untuk pergi, ia mengatakan kepada saya (pernyataan Hallgrimsson sebelum pertandingan) adalah hal yang cerdas untuk dilakukan dan ia menyalahkan wasit atau siapa pun, tetapi itu adalah keputusan konyolnya untuk menyerang pemain kami."

Hallgrimsson melanjutkan tentang percakapannya di pinggir lapangan dengan Ronaldo berjalan meninggalkan lapangan: "Dia memuji saya karena menekan wasit. Tindakannya di lapanganlah yang membuatnya mendapat kartu merah. Itu tidak ada hubungannya dengan saya - kecuali saya membuatnya marah."

Ketika ditanya apakah ia sudah berbicara dengan Ronaldo setelah pertandingan, pelatih Irlandia tersebut menambahkan: "Tidak, saya rasa kami sudah cukup bicara ketika dia keluar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Menurut saya, itu hanya tindakan yang sedikit konyol."