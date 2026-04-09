Keputusan Flick membuat bintang Barcelona kesal

Meskipun saling menghormati... Fleck mengecewakan Lewandowski

Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski, merasa kecewa setelah diganti pada akhir babak pertama saat menghadapi Atlético Madrid, Rabu kemarin.

Barcelona kalah 0-2 di kandang mereka, Camp Nou, dari Atletico Madrid, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Lewandowski termasuk yang terkena dampak dari kartu merah yang diterima rekan setimnya, Pau Kubarsi, yang memaksa pelatih Hans Flick untuk melakukan perubahan taktis guna mempertahankan peluang tim. 

Flick mengganti Lewandowski dan Pedri pada jeda babak pertama, di mana Pedri keluar karena mengalami ketidaknyamanan fisik, sementara keputusan untuk mengganti Lewandowski bersifat taktis, dengan mengandalkan Marcus Rashford sebagai penyerang murni.

  • Keputusan Flick tidak disukai Lewandowski

    Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa keputusan Flick tidak disukai Lewandowski, terutama dalam pertandingan besar di mana tim Catalan itu mungkin membutuhkan penyerang murni pada babak kedua.

    Lewandowski memulai pertandingan sebagai starter dalam upaya menghubungkan lini pertahanan dan membuka ruang bagi sayap, dan berhasil memenangkan beberapa bola udara, namun ia kesulitan menghadapi pengawalan ketat dalam pertandingan yang berlangsung dengan tempo tinggi. 

    Meskipun ada beberapa kesalahan dalam menekan, yang mendahului insiden kartu merah, Lewandowski tetap mendapatkan peluang untuk mencetak gol.

    Meskipun ada hubungan baik yang didasarkan pada saling menghormati antara dirinya dan Flick, pemain asal Polandia ini merasa bahwa ia mampu membantu Barcelona di babak kedua, terutama karena ia tidak mengalami cedera apa pun.

    Baca juga

    Tekanan dan ketergesaan... Bastoni bertindak bertentangan dengan keinginan Barcelona

