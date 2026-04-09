Keputusan Flick membuat bintang Barcelona kesal

Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski, merasa kecewa setelah diganti pada akhir babak pertama saat menghadapi Atlético Madrid, Rabu kemarin.

Barcelona kalah 0-2 di kandang mereka, Camp Nou, dari Atletico Madrid, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Lewandowski termasuk yang terkena dampak dari kartu merah yang diterima rekan setimnya, Pau Kubarsi, yang memaksa pelatih Hans Flick untuk melakukan perubahan taktis guna mempertahankan peluang tim.

Flick mengganti Lewandowski dan Pedri pada jeda babak pertama, di mana Pedri keluar karena mengalami ketidaknyamanan fisik, sementara keputusan untuk mengganti Lewandowski bersifat taktis, dengan mengandalkan Marcus Rashford sebagai penyerang murni.