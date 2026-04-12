Keputusan final... Real Madrid melarang mantan pemainnya pindah ke Barcelona

Masa depan Víctor Muñoz, seperti halnya banyak pemain yang keluar dari "La Fábrica", terikat pada kesepakatan bersama dengan Real Madrid selama tiga musim; Tanpa persetujuan klub putih, baik dia maupun Nico Baz, Jacobo, atau yang lainnya tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk pindah tim, sebuah prinsip yang diterapkan oleh staf teknis dan pejabat di Real Madrid selama lima tahun terakhir, di mana kendali penuh tetap berada di tangan manajemen olahraga klub.

Ada keyakinan di dalam Real Madrid bahwa kesepakatan dengan Osasuna sudah tepat, dengan penegasan bahwa pemain sayap cepat tersebut tidak akan bermain untuk Barcelona.

Sumber-sumber menjelaskan bahwa kabar yang beredar belakangan ini mengenai kedekatannya dengan klub Catalan akibat pergantian agennya adalah tidak benar, karena perubahan tersebut telah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan kepindahannya ke "Blaugrana".

Agen baru sang pemain memiliki hubungan yang sangat baik dengan Barcelona dan juga dengan Real Madrid, dan langkah ini diambil berdasarkan keinginan Muñoz untuk mengganti perwakilannya guna merencanakan masa depannya secara umum, bukan berdasarkan janji untuk pindah ke klub tertentu.



