FBL-WC-CLUB-2025-TRAINING-REAL MADRID

Keputusan final... Real Madrid melarang mantan pemainnya pindah ke Barcelona

Real Madrid menggagalkan kesepakatan istimewa Barcelona

Real Madrid memutuskan untuk mencegah salah satu mantan pemainnya bergabung dengan rival abadinya, Barcelona, dengan memanfaatkan klausul kontrak yang ditetapkan oleh manajemen "Los Blancos" saat sang pemain hengkang musim panas lalu.

Surat kabar Spanyol "AS" menegaskan bahwa Victor Muñoz menjadi salah satu kejutan terbesar musim ini, di mana pemanggilannya ke tim nasional Spanyol oleh pelatih Luis de la Fuente menegaskan performa luar biasa yang ditunjukkan lulusan akademi Real Madrid ini saat membela Osasuna.

  • Kontrol penuh atas transaksi

    Ia menyebutkan bahwa klub Real Madrid masih memegang hak prioritas dalam menentukan nasib Muñoz, selain klausul pembelian kembali, serta kepemilikan setengah dari hak ekonominya jika ia dijual di masa depan.

    Pihak manajemen Real Madrid mempertahankan sikap tegas terkait masa depan pemain sayap cepat tersebut, di mana mereka tidak akan membiarkan kemungkinan kepindahannya ke Barcelona dalam keadaan apa pun, sebuah rumor yang berulang kali muncul dalam beberapa pekan terakhir; karena Real Madrid tidak berniat melepaskan haknya untuk menentukan nasib pemain internasional yang pernah menjalani masa pelatihan di akademi Barça pada awal kariernya.

  • Kebijakan yang tidak berubah

    Masa depan Víctor Muñoz, seperti halnya banyak pemain yang keluar dari "La Fábrica", terikat pada kesepakatan bersama dengan Real Madrid selama tiga musim; Tanpa persetujuan klub putih, baik dia maupun Nico Baz, Jacobo, atau yang lainnya tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk pindah tim, sebuah prinsip yang diterapkan oleh staf teknis dan pejabat di Real Madrid selama lima tahun terakhir, di mana kendali penuh tetap berada di tangan manajemen olahraga klub.

    Ada keyakinan di dalam Real Madrid bahwa kesepakatan dengan Osasuna sudah tepat, dengan penegasan bahwa pemain sayap cepat tersebut tidak akan bermain untuk Barcelona.

    Sumber-sumber menjelaskan bahwa kabar yang beredar belakangan ini mengenai kedekatannya dengan klub Catalan akibat pergantian agennya adalah tidak benar, karena perubahan tersebut telah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan kepindahannya ke "Blaugrana".

    Agen baru sang pemain memiliki hubungan yang sangat baik dengan Barcelona dan juga dengan Real Madrid, dan langkah ini diambil berdasarkan keinginan Muñoz untuk mengganti perwakilannya guna merencanakan masa depannya secara umum, bukan berdasarkan janji untuk pindah ke klub tertentu.

  • Perhatian dari luar

    Beberapa klub dari Liga Premier dan Serie A mulai menanyakan kabar Muñoz, mengingat kontraknya mencakup klausul pelepasan sebesar 40 juta euro. Namun, Real Madrid memiliki hak untuk membelinya kembali pada musim panas mendatang selama tiga tahun ke depan dengan harga masing-masing 8, 9, atau 10 juta euro.

    Perlu dicatat bahwa pemain sayap muda ini telah membela tim nasional Spanyol dalam dua kesempatan dan bercita-cita untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Hingga saat ini, ia telah tampil di semua pertandingan La Liga, mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist.