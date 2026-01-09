Getty
"Keputusan Aneh" - Alan Shearer Heran Mengapa Manchester United Pilih Ole Gunnar Solskjaer Sebagai Pengganti Ruben Amorim
Potensi kembalinya Ole
Solskjaer meninggalkan United pada akhir musim 2020/21, setelah membawa klub tersebut dua kali finis di empat besar dan final Liga Europa. Sejak itu ia melatih Besiktas, tetapi sekarang tersedia dan jelas siap untuk kembali ke Old Trafford, dengan laporan yang menunjukkan bahwa mantan striker itu siap untuk mengadakan pembicaraan dengan klub pada hari Sabtu. Manchester United berencana mendatangkan pelatih sementara setelah kepergian Amorim, dan juga dikaitkan dengan mantan bos Middlesbrough Michael Carrick. Namun, Shearer kini memperingatkan klub untuk tidak kembali ke masa lalu, karena ia menegaskan bahwa terlalu banyak masalah di United yang tidak dapat diatasi oleh Solskjaer.
Bahkan, ia mendesak United untuk berhati-hati dan berpotensi menunjuk manajer setelah Piala Dunia, tergantung pada siapa yang tersedia.
Peringatan Shearer
Shearer mengatakan kepada Betfair: "Saya sama sekali tidak terkejut bahwa Amorim akhirnya dipecat. Saya pikir Ruben Amorim tahu itu akan terjadi. Dia tidak memberi mereka pilihan dengan ledakan amarahnya setelah pertandingan Leeds. Dalam bidang kehidupan apa pun, jika Anda secara terbuka mengkritik atasan Anda, Anda tahu apa yang akan terjadi. Begitu dia melakukannya, itu hanya masalah waktu. Saya pikir dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu tanda-tandanya sudah jelas dan omelan itu adalah caranya untuk mencoba menjatuhkan orang lain bersamanya."
"Akan sangat aneh jika kembali ke Ole Gunnar Solskjaer. Saya mengerti Darren Fletcher atau Michael Carrick, tetapi saya tidak akan mengerti jika kembali ke orang yang sudah dipecat klub. Saya tahu Ole pernah bermain untuk klub, memiliki sejarah dan kedekatan yang hebat di sana, dan melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pelatih sementara, tetapi mereka memecatnya karena suatu alasan."
"Saya sepenuhnya memahami Carrick atau Fletcher untuk membawa mereka hingga akhir musim. Tetapi tampaknya ini adalah hal yang berulang, dan mereka harus benar-benar berhati-hati. Jika manajer interim bekerja dengan baik, mereka harus benar-benar berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap itu lagi. Akan ada manajer ternama yang tersedia di musim panas - mungkin Thomas Tuchel, tergantung pada Inggris di Piala Dunia, mungkin Carlo Ancelotti tergantung pada Brasil."
"Anda menghentikan siklus tersebut dengan mendatangkan sosok yang benar-benar kuat dan berkarakter besar dan membiarkannya melakukan pekerjaannya. Bukan kebetulan bahwa tiga klub teratas - Villa, City, dan Arsenal - pada dasarnya dijalankan oleh manajer mereka."
"Mereka memiliki direktur sepakbola, tetapi mereka bekerja secara sinkron. Itu harus terjadi di Manchester United agar mereka bisa mendekati posisi yang mereka inginkan."
"Ini tidak akan menjadi jauh lebih baik"
United saat ini berada di urutan ketujuh klasemen Liga Primer dan hanya terpaut tiga poin dari empat besar, tetapi Shearer tidak percaya keberuntungan mereka akan berbalik.
Ia menambahkan: "Saya tidak yakin keadaan di Manchester United akan jauh lebih baik. Saya tahu mereka akan mendapatkan kembali pemain dari Piala Afrika dan mereka mengalami cedera, tetapi saya masih berpikir mereka adalah tim peringkat ketujuh atau kedelapan. Saya rasa mereka tidak jauh lebih baik dari itu."
"Saya telah mengatakan itu sepanjang musim dan konsisten dengan pendapat saya. Fletcher bukanlah seorang pesulap; dia tidak bisa hanya melambaikan tongkat sihir dan secara ajaib memperbaikinya. Akan butuh waktu bagi mereka untuk kembali ke empat besar secara teratur. Penampilan melawan Burnley tidak mengejutkan saya. Mereka berada di posisi mereka sekarang, dan akan butuh waktu sebelum mereka kembali bersaing."
"Para pemain harus bertanggung jawab, begitu pula manajer, dan para pengambil keputusan di Old Trafford atas pemecatan Amorim. Merekalah yang duduk di ruangan bersamanya, mengira dia adalah orang yang tepat, mengetahui sistemnya, dan pada akhirnya salah mengambil keputusan. Ini adalah kegagalan kolektif."
"Anda tidak bisa menyalahkan hanya satu orang atau kelompok. Ya, para pemain gagal memanfaatkan peluang, dan manajer tampil buruk, tetapi lihatlah para pengambil keputusan: merekrut dan memecat Dan Ashworth, merekrut Amorim, bersikeras agar ia datang lebih awal... Ada begitu banyak hal yang salah dengan klub itu. Itulah mengapa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam."
"Saya mengerti mengapa mereka mungkin menunggu hingga akhir musim untuk menunjuk manajer tetap - mungkin ada nama-nama besar yang tersedia saat itu, yang merupakan langkah yang bijaksana."
Apa selanjutnya?
United akan menghadapi Brighton di putaran ketiga Piala FA akhir pekan ini dan sekali lagi akan dipimpin oleh Darren Fletcher, yang memimpin tim ketika bermain imbang 2-2 melawan Burnley di tengah pekan. Sementara itu, manajemen Setan Merah akan terus melakukan pembicaraan dengan Solskjaer.
