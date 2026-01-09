"Keputusan Aneh" - Alan Shearer Heran Mengapa Manchester United Pilih Ole Gunnar Solskjaer Sebagai Pengganti Ruben Amorim

Shearer mengatakan kepada Betfair: "Saya sama sekali tidak terkejut bahwa Amorim akhirnya dipecat. Saya pikir Ruben Amorim tahu itu akan terjadi. Dia tidak memberi mereka pilihan dengan ledakan amarahnya setelah pertandingan Leeds. Dalam bidang kehidupan apa pun, jika Anda secara terbuka mengkritik atasan Anda, Anda tahu apa yang akan terjadi. Begitu dia melakukannya, itu hanya masalah waktu. Saya pikir dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu tanda-tandanya sudah jelas dan omelan itu adalah caranya untuk mencoba menjatuhkan orang lain bersamanya."

"Akan sangat aneh jika kembali ke Ole Gunnar Solskjaer. Saya mengerti Darren Fletcher atau Michael Carrick, tetapi saya tidak akan mengerti jika kembali ke orang yang sudah dipecat klub. Saya tahu Ole pernah bermain untuk klub, memiliki sejarah dan kedekatan yang hebat di sana, dan melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pelatih sementara, tetapi mereka memecatnya karena suatu alasan."

"Saya sepenuhnya memahami Carrick atau Fletcher untuk membawa mereka hingga akhir musim. Tetapi tampaknya ini adalah hal yang berulang, dan mereka harus benar-benar berhati-hati. Jika manajer interim bekerja dengan baik, mereka harus benar-benar berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap itu lagi. Akan ada manajer ternama yang tersedia di musim panas - mungkin Thomas Tuchel, tergantung pada Inggris di Piala Dunia, mungkin Carlo Ancelotti tergantung pada Brasil."

"Anda menghentikan siklus tersebut dengan mendatangkan sosok yang benar-benar kuat dan berkarakter besar dan membiarkannya melakukan pekerjaannya. Bukan kebetulan bahwa tiga klub teratas - Villa, City, dan Arsenal - pada dasarnya dijalankan oleh manajer mereka."

"Mereka memiliki direktur sepakbola, tetapi mereka bekerja secara sinkron. Itu harus terjadi di Manchester United agar mereka bisa mendekati posisi yang mereka inginkan."