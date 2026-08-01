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FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Kepergian yang Tersendat: Teka-teki Korban Yamal Bikin Barcelona Cemas

FEATURES
R. Bardghji
L. Yamal
Barcelona
LaLiga
Marseille
Swedia
Spanyol

Dengan memasuki bulan terakhir bursa transfer, Barcelona masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terkait berkas para pemain yang akan hengkang. 

Ada beberapa pemain yang harus dicarikan destinasi baru dalam beberapa pekan mendatang, dan berkas pemain Swedia Roony Bardghji menjadi salah satu kasus yang paling aneh.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa sayap asal Swedia itu mendapat perhatian besar dari beberapa klub, namun hingga kini Barcelona belum memberikan lampu hijau untuk menyetujui satu pun dari sekian banyak tawaran yang telah masuk. 

Oleh karena itu, proses kepergian Bardghji masih tersendat, meski klub berharap dapat memberikan dorongan terakhir pada berkas ini setelah tim kembali dari pemusatan latihan mereka di Inggris, melalui tercapainya kesepakatan dengan pihak pemain mengenai rincian kepergiannya.

Prioritas Barcelona adalah menjual pemain tersebut dengan tetap mempertahankan hak untuk membelinya kembali di masa depan, sementara Bardghji lebih memilih pergi dengan status pinjaman, dengan harapan dapat kembali ke tim pada musim depan.

Barcelona sebelumnya telah memberitahu Bardghji seusai akhir musim bahwa ia bebas memilih destinasi barunya, setelah menjelaskan kepadanya bahwa peluang keikutsertaannya dalam proyek baru akan terbatas.

Perekrutan yang dilakukan klub pada musim panas ini semakin menegaskan hal tersebut, setelah mereka mendatangkan 3 pemain di posisi sayap, yakni dengan merekrut Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Bicho.

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    Marseille Jadi Peminat Utama untuk Merekrut Bardghji

    Bardghji, yang menderita akibat minimnya menit bermain karena menempati posisi yang sama dengan rekan setimnya yang tengah bersinar, Lamine Yamal, memiliki beberapa opsi untuk melanjutkan kariernya, namun dalam beberapa hari terakhir Marseille muncul sebagai salah satu klub yang paling berminat merekrutnya.

    Sejumlah klub seperti Porto, Ajax, dan Brighton juga telah menanyakan situasinya, di samping sejumlah klub Liga Primer Inggris, tetapi pemain asal Swedia itu lebih memilih proyek yang menjamin dirinya bermain sebagai starter sebelum mempertimbangkan faktor lainnya.

    Di Spanyol pun, beberapa klub menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman, dan sang pemain juga tidak keberatan memprioritaskan klub yang tampil di kompetisi-kompetisi Eropa.

    Kemungkinan besar, sebuah pertemuan dengan pemain tersebut akan digelar pekan depan untuk mengkaji situasinya dan mulai mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.

    Barcelona menilai Bardghji dengan harga lebih dari 15 juta euro, dan diyakini mampu menuntaskan transaksi penjualan penting yang menguntungkan semua pihak. Namun, klub memandang bahwa langkah menentukan harus datang dari pemain itu sendiri, melalui keputusan akhir untuk pergi.

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    Barcelona Percaya Penuh pada Kemampuan Bardghji

    Bardji sendiri telah mengakui bahwa ia membutuhkan lebih banyak menit bermain, dan bahwa ia mengharapkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan musim lalu.

    Ia menyadari sejak awal bahwa ia datang untuk menjadi pelapis bagi si berbakat Lamine Yamal, namun ia mendapati ruang yang sangat terbatas untuk tampil selama fase krusial musim ini, yang membuatnya terpinggirkan, hingga akhirnya dicoret dari daftar akhir timnas Swedia yang berpartisipasi di Piala Dunia.

    Meski demikian, Barcelona masih sepenuhnya percaya pada potensi Bardji, dan meyakini bahwa ia mampu menjadi pemain penting di masa depan. Karena itulah, klub lebih memilih untuk merampungkan transaksi penjualan yang menyertakan klausul yang memungkinkan mereka membeli kembali sang pemain di kemudian hari, guna mempertahankan kendali atas masa depan olahraganya.

    Untuk saat ini, tampaknya sang winger asal Swedia itu sudah semakin dekat untuk meninggalkan Barcelona, namun cara kepergiannya masih perlu dipastikan.

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