Dengan memasuki bulan terakhir bursa transfer, Barcelona masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terkait berkas para pemain yang akan hengkang.

Ada beberapa pemain yang harus dicarikan destinasi baru dalam beberapa pekan mendatang, dan berkas pemain Swedia Roony Bardghji menjadi salah satu kasus yang paling aneh.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa sayap asal Swedia itu mendapat perhatian besar dari beberapa klub, namun hingga kini Barcelona belum memberikan lampu hijau untuk menyetujui satu pun dari sekian banyak tawaran yang telah masuk.

Oleh karena itu, proses kepergian Bardghji masih tersendat, meski klub berharap dapat memberikan dorongan terakhir pada berkas ini setelah tim kembali dari pemusatan latihan mereka di Inggris, melalui tercapainya kesepakatan dengan pihak pemain mengenai rincian kepergiannya.

Prioritas Barcelona adalah menjual pemain tersebut dengan tetap mempertahankan hak untuk membelinya kembali di masa depan, sementara Bardghji lebih memilih pergi dengan status pinjaman, dengan harapan dapat kembali ke tim pada musim depan.

Barcelona sebelumnya telah memberitahu Bardghji seusai akhir musim bahwa ia bebas memilih destinasi barunya, setelah menjelaskan kepadanya bahwa peluang keikutsertaannya dalam proyek baru akan terbatas.

Perekrutan yang dilakukan klub pada musim panas ini semakin menegaskan hal tersebut, setelah mereka mendatangkan 3 pemain di posisi sayap, yakni dengan merekrut Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Bicho.