"Kenan Yildiz 50 Persen Kekuatan Juventus" - Claudio Marchisio Kritik Skuad Bianconeri Jelang Laga Krusial Lawan Galatasaray Di Liga Champions

Juventus saat ini berada di titik nadir setelah menelan kekalahan memalukan 5-2 dari Galatasaray pada leg pertama babak play-off fase gugur Liga Champions. Hasil tersebut meninggalkan lubang besar yang harus ditutupi oleh pasukan Luciano Spalletti saat berganti menjamu wakil Istanbul tersebut di Allianz Stadium. Marchisio melihat bahwa dalam situasi krisis ini, kreativitas tim seolah hanya bertumpu pada satu nama saja, yakni bintang muda internasional Turki Yildiz.

Mantan gelandang elegan tersebut merasa bahwa ketergantungan ini adalah sinyal bahaya bagi klub sebesar Juventus. Performa tim yang tidak konsisten di bawah asuhan Spalletti semakin diperparah dengan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Como di Serie A pekan lalu, yang merupakan kekalahan kandang pertama mereka dalam setahun terakhir. Krisis hasil ini menempatkan Si Nyonya Tua dalam posisi terpojok menjelang pekan paling krusial dalam musim mereka.

Marchisio menegaskan bahwa bakat individu saja tidak akan cukup untuk membalikkan keadaan di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut. "Akan sangat sulit untuk bangkit dari defisit tiga gol tanpa kebobolan, terutama melihat momen yang sedang dilalui tim Spalletti saat ini, tetapi Juventus harus tetap percaya. Ini adalah Liga Champions," ungkapnya kepada Gazzetta dello Sport.