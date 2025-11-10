Kemenangan Tutup Perjalanan Timnas Indonesia U-17 Di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 mengakhiri fase grup Piala Dunia U-17 dengan kemenangan setelah mengalahkan Honduras 2-1 dalam matchday pamungkas Grup H, Senin (10/11) malam WIB, di Aspire Zone – Lapangan 2, Qatar.

Pertarungan antara timnas U-17 dan Honduras berlangsung ketat, karena kedua tim ingin menuntaskan laga terakhir dengan kemenangan setelah di dua laga sebelumnya selalu menelan kekalahan.

Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, tendangan penalti Evandra Florasta memecah kebuntuan tim besutan Nova Arianto pada menit ke-52. Namun keunggulan tidak bertahan lama, karena Honduras sukses menyamakan kedudukan selang dua menit kemudian melalui tendangan Luis Suazo dari titik putih.

Kedua tim mendapatkan peluang untuk mengungguli lawannya masing-masing, tetapi Fadly Alberto akhirnya memastikan timnas U-17 memetik kemenangan pertama di Piala Dunia U-17 melalui gol yang dicipitakan pada menit ke-72.