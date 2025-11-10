AFC
Kemenangan Tutup Perjalanan Timnas Indonesia U-17 Di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025
Kemenangan pertama di Piala Dunia U-17
Timnas Indonesia U-17 mengakhiri fase grup Piala Dunia U-17 dengan kemenangan setelah mengalahkan Honduras 2-1 dalam matchday pamungkas Grup H, Senin (10/11) malam WIB, di Aspire Zone – Lapangan 2, Qatar.
Pertarungan antara timnas U-17 dan Honduras berlangsung ketat, karena kedua tim ingin menuntaskan laga terakhir dengan kemenangan setelah di dua laga sebelumnya selalu menelan kekalahan.
Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, tendangan penalti Evandra Florasta memecah kebuntuan tim besutan Nova Arianto pada menit ke-52. Namun keunggulan tidak bertahan lama, karena Honduras sukses menyamakan kedudukan selang dua menit kemudian melalui tendangan Luis Suazo dari titik putih.
Kedua tim mendapatkan peluang untuk mengungguli lawannya masing-masing, tetapi Fadly Alberto akhirnya memastikan timnas U-17 memetik kemenangan pertama di Piala Dunia U-17 melalui gol yang dicipitakan pada menit ke-72.
Perolehan poin lebih baik dari dua tahun lalu
Berharap Arab Saudi dan Paraguay kalah telak
Timnas U-17 kini hanya menunggu adanya keajaiban untuk lolos ke fase knock-out. Putu Panji dan kawan-kawan berada satu setrip di bawah batas akhir zona lolos ke fase knock-out sebagai satu dari delapan peringkat tiga terakhir. Keajaiban itu berupa kekalahan telak enam gol tanpa balas Paraguay dan Arab Saudi yang bertanding, Selasa (11/11). Paraguay menghadapi pemuncak klasemen Grup J, dan Arab Saudi melawan Peringkat dua Mali di Grup L.
Susunan pemain
Honduras U-17: Noel Valladares; Enmanuel Martin, Osmel Medina, Densel Arzu; Obed Amador, Mike Arana, Marcos Reyes, Yochua Palacios, Darell Oliva; Luis Suazo, David Flores.
Indonesia U-17: Mike Rajasa; Putu Panji, Mathew Baker, Eizar Tanjung; Lucas Lee, Evandra Florasata, Nazriel Alvaro, Zahaby Gholy, Muhammad Algazani; Fadly Alberto, Mierza Firjatullah.
