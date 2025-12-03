Getty Images Sport
Kemenangan Barcelona Atas Atletico Madrid Dibayar Mahal! Dani Olmo Cedera & Absen Hingga Tahun Baru
Kemenangan yang datang dengan biaya
Atletico unggul lebih dulu dalam waktu 20 menit ketika Alex Baena dengan tenang melepaskan sepakan melewati Joan García. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Raphinha mencetak gol penyeimbang di menit ke-26 setelah meneruskan umpan dari Pedri. Tuan rumah mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan di akhir babak pertama setelah Olmo dijatuhkan di dalam kotak penalti. Tapi, Robert Lewandowski, yang biasanya tampil dingin dari titik penalti, melepaskan tembakan yang melambung tinggi di atas mistar gawang, momen yang ingin ia lupakan.
Namun, itu tidak menggagalkan Barca. Tepat setelah satu jam pertandingan, Olmo menciptakan momen berkualitas yang mengembalikan keunggulan mereka, tetapi ia cedera dan kemudian digantikan. Barca berhasil mempertahankan tiga poin, tetapi perayaan mereka meredup ketika hasil pemeriksaan awal mengonfirmasi bahwa gelandang tersebut mengalami dislokasi dan diperkirakan akan absen setidaknya empat pekan. Laporan dari Sport dan Diario AS menunjukkan bahwa ia tidak akan bermain lagi pada tahun 2025, dan ia diprediksi baru akan kembali pada awal Januari 2026 sambil menunggu hasil tes medis lebih lanjut.
Sejarah terulang untuk Olmo?
Bagi Olmo, cedera ini sangat menyedihkan mengingat riwayat cederanya. Selama bermain di RB Leipzig, ia mengalami dislokasi serupa di bahu yang sama, masalah yang akhirnya membutuhkan operasi dan membuatnya absen selama dua bulan. Cedera yang dialaminya melawan Atletico telah membangkitkan kembali kekhawatiran tersebut, membuat Barcelona cemas tentang apa yang mungkin terungkap dari pemindaian lebih lanjut.
Waktu cederanya juga menjadi masalah bagi Flick, yang sudah kehilangan Fermin Lopez. Jika Olmo absen untuk waktu yang lama, manajer Barca itu hanya akan memiliki Dro Fernandez sebagai gelandang serang alami, meskipun Raphinha dapat digeser ke posisi sentral jika diperlukan.
Flick mengakui kekhawatiran tersebut saat berbicara setelah pertandingan. "Pedri baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Dani Olmo mengalami masalah bahu... kita lihat saja nanti," ujarnya.
Flick memuji keberanian Barca
Meskipun mengalami kemunduran akibat cedera, Flick sangat antusias ketika merefleksikan performa timnya. Sang manajer menggambarkan kemenangan itu sebagai "sempurna", memuji skuad karena telah menjalankan rencana taktis yang disusun menjelang pertandingan.
Ia berkata: "Sempurna. Para pemain berada di level yang hebat. Kami bermain melawan tim yang hebat, tetapi kami berjuang dan melakukannya bersama. Luar biasa, bahkan bisa dibilang fantastis. Kami melakukan apa yang telah kami bicarakan sebelum pertandingan dan itu membuat saya senang. Saya sangat puas. Kami menguasai bola, kami menciptakan lebih banyak ruang daripada di pertandingan lain, dan kami memanfaatkan peluang kami. Ini adalah pertandingan kunci. Selalu penting untuk membangun kepercayaan diri."
Di bangku cadangan lawan, Diego Simeone berbesar hati atas kekalahan tersebut saat ia merenungkan upaya timnya: "Kami memulai dengan baik, tetapi mereka berhasil menyulitkan kami di area pertahanan, dengan bola yang diarahkan ke dalam. Di babak kedua, justru sebaliknya: mereka memulai sedikit lebih baik, tetapi setelah 20 menit, kamilah yang mencari peluang. Kami tidak bisa menyelesaikannya, tetapi saya menyukai tim ini. Kami tahu mereka memiliki pemain yang sangat bagus dan mereka bermain dengan banyak pemain di area pertahanan sehingga kekacauan muncul di bek tengah lawan, dan hari ini itu berhasil dengan sangat baik bagi mereka. Tetapi saya merasa sangat tenang dan senang dengan apa yang dilakukan tim."
Apa selanjutnya?
Tim asuhan Flick akan bertandang ke Real Betis pada lanjutan La Liga, berharap kemenangan mereka di tengah pekan menjadi batu loncatan, alih-alih titik balik yang terhambat oleh cedera.
