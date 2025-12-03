Kemenangan Barcelona Atas Atletico Madrid Dibayar Mahal! Dani Olmo Cedera & Absen Hingga Tahun Baru

Meskipun mengalami kemunduran akibat cedera, Flick sangat antusias ketika merefleksikan performa timnya. Sang manajer menggambarkan kemenangan itu sebagai "sempurna", memuji skuad karena telah menjalankan rencana taktis yang disusun menjelang pertandingan.

Ia berkata: "Sempurna. Para pemain berada di level yang hebat. Kami bermain melawan tim yang hebat, tetapi kami berjuang dan melakukannya bersama. Luar biasa, bahkan bisa dibilang fantastis. Kami melakukan apa yang telah kami bicarakan sebelum pertandingan dan itu membuat saya senang. Saya sangat puas. Kami menguasai bola, kami menciptakan lebih banyak ruang daripada di pertandingan lain, dan kami memanfaatkan peluang kami. Ini adalah pertandingan kunci. Selalu penting untuk membangun kepercayaan diri."

Di bangku cadangan lawan, Diego Simeone berbesar hati atas kekalahan tersebut saat ia merenungkan upaya timnya: "Kami memulai dengan baik, tetapi mereka berhasil menyulitkan kami di area pertahanan, dengan bola yang diarahkan ke dalam. Di babak kedua, justru sebaliknya: mereka memulai sedikit lebih baik, tetapi setelah 20 menit, kamilah yang mencari peluang. Kami tidak bisa menyelesaikannya, tetapi saya menyukai tim ini. Kami tahu mereka memiliki pemain yang sangat bagus dan mereka bermain dengan banyak pemain di area pertahanan sehingga kekacauan muncul di bek tengah lawan, dan hari ini itu berhasil dengan sangat baik bagi mereka. Tetapi saya merasa sangat tenang dan senang dengan apa yang dilakukan tim."