Dalam podcastnya yang berjudul 'Einfach mal Luppen', pria berusia 36 tahun itu tidak ingin membenarkan maupun membantah spekulasi yang saat ini beredar tentang dirinya: "Saya tidak ingin berkomentar mengenai hal itu."
Kembalinya yang spektakuler ke Real Madrid? Toni Kroos menanggapi rumor yang sedang ramai dibicarakan
Menanggapi pertanyaan lanjutan dari saudaranya sekaligus rekan pembawa acara, Felix, yang mengatakan bahwa dirinya sendiri dalam beberapa hari terakhir selalu harus mengelak dan bersikeras tidak tahu apa-apa saat ditanya soal itu, Kroos menjawab: "Itulah jawaban yang bisa terus kamu sampaikan."
Surat kabar olahraga Spanyol AS baru-baru ini melaporkan bahwa sang juara dunia 2014 itu akan segera kembali ke klub lamanya. Di Real Madrid, Kroos kabarnya akan terlibat erat dalam struktur olahraga klub. Namun, surat kabar tersebut tidak mengungkapkan peran apa tepatnya yang akan diembannya. Kabarnya, posisi direktur olahraga yang hingga saat ini belum pernah diterapkan di Real Madrid sedang dibahas.
Real Madrid terancam mengakhiri musim tanpa gelar
Kroos mengakhiri kariernya pada tahun 2024 setelah sepuluh tahun membela Real Madrid. Selama periode tersebut, ia meraih lima gelar Liga Champions dan empat gelar liga bersama Real Madrid. Namun, dalam dua tahun terakhir, Real Madrid tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi tinggi tersebut. Pada musim ini, klub tersebut memecat mantan pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, di awal musim, namun performa tim pun tak banyak membaik di bawah kepemimpinan penggantinya, Alvaro Arbeloa.
Di Piala, Madrid sudah tersingkir, sedangkan di liga, selisih poin dengan juara bertahan FC Barcelona adalah sembilan poin dengan tujuh pekan tersisa hingga akhir musim. Di perempat final Liga Champions, perjalanan mereka berakhir setelah dua kekalahan (1-2 dan 3-4) melawan FC Bayern München. Bagi Los Blancos yang terbiasa meraih kesuksesan, musim ini tampaknya akan berakhir tanpa gelar sama sekali.
Oleh karena itu, Arbeloa dikabarkan akan segera meninggalkan Madrid. Menurut The Athletic, "sangat mungkin" bahwa keduanya akan berpisah paling lambat pada akhir musim ini. Setelah kekalahan di Allianz Arena, Munich, pemain asal Spanyol itu menyatakan bahwa ia akan "menerima semua keputusan klub".
Jika Arbeloa benar-benar harus mundur dari jabatannya, menurut laporan Athletic, ada beberapa kandidat yang sedang dibahas sebagai penggantinya. Nama Jürgen Klopp terus-menerus santer dibicarakan di Estadio Santiago Bernabeu, meskipun ia baru-baru ini dengan tegas menolak untuk segera kembali ke bangku pelatih.
Mantan pelatih Zinedine Zidane juga dilaporkan masih memiliki kredibilitas tinggi di mata Presiden Klub Florentino Perez dan karenanya termasuk dalam daftar calon, meskipun kabarnya ia sedang mengincar posisi sebagai pelatih tim nasional Prancis. Di sana, Didier Deschamps masih terikat kontrak hingga musim panas mendatang - namanya juga baru-baru ini disebut-sebut.