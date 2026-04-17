Kembalinya yang spektakuler ke Real Madrid? Toni Kroos menanggapi rumor yang sedang ramai dibicarakan

Kroos mengakhiri kariernya pada tahun 2024 setelah sepuluh tahun membela Real Madrid. Selama periode tersebut, ia meraih lima gelar Liga Champions dan empat gelar liga bersama Real Madrid. Namun, dalam dua tahun terakhir, Real Madrid tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi tinggi tersebut. Pada musim ini, klub tersebut memecat mantan pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, di awal musim, namun performa tim pun tak banyak membaik di bawah kepemimpinan penggantinya, Alvaro Arbeloa.

Di Piala, Madrid sudah tersingkir, sedangkan di liga, selisih poin dengan juara bertahan FC Barcelona adalah sembilan poin dengan tujuh pekan tersisa hingga akhir musim. Di perempat final Liga Champions, perjalanan mereka berakhir setelah dua kekalahan (1-2 dan 3-4) melawan FC Bayern München. Bagi Los Blancos yang terbiasa meraih kesuksesan, musim ini tampaknya akan berakhir tanpa gelar sama sekali.

Oleh karena itu, Arbeloa dikabarkan akan segera meninggalkan Madrid. Menurut The Athletic, "sangat mungkin" bahwa keduanya akan berpisah paling lambat pada akhir musim ini. Setelah kekalahan di Allianz Arena, Munich, pemain asal Spanyol itu menyatakan bahwa ia akan "menerima semua keputusan klub".