Action Plus
Diterjemahkan oleh
'Kembali setelah 14 tahun!' - Yang perlu Anda ketahui saat Millwall dan West Ham bentrok dalam derby ke-100
Pertemuan pertama dalam 14 tahun menyiapkan tonggak ke-100
Millwall menjamu West Ham United di The Den pada 19 September 2026, memperbarui salah satu rivalitas paling sengit dalam sepakbola Inggris setelah absen selama 14 tahun. Laga Championship ini menjadi pertemuan resmi ke-100 antara klub asal London Timur dan London Tenggara tersebut, yang terakhir kali bertemu pada Februari 2012.
Dalam 99 pertemuan sebelumnya, Millwall unggul tipis dengan 38 kemenangan, berbanding 34 milik West Ham, serta 27 hasil imbang.
Dipisahkan oleh Sungai Thames, duel ini merepresentasikan pertarungan sengit untuk kebanggaan teritorial dan identitas kelas pekerja.
Asal-usul dasar ditempa dalam perselisihan galangan kapal di Thames
Fondasi dasar konflik ini berakar hingga akhir abad ke-19, ketika Millwall Rovers dan Thames Ironworks hanya berjarak tiga mil. Basis pendukung kedua tim terutama terdiri dari para pekerja dermaga yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan saingan yang bersaing memperebutkan kontrak pengiriman di sepanjang Sungai Thames.
Ketegangan meledak selama pemogokan umum pekerja dermaga pada 1926, ketika pekerja di galangan kapal Millwall melanggar pemogokan tersebut, memicu kemarahan pekerja dermaga di seberang sungai.
Pemisahan di Tower Bridge menciptakan jurang sosial-ekonomi permanen antara South Bermondsey dan East End.
Sisi gelap hooligan dan bayang-bayang kelam teras tribun
Selama beberapa dekade, rivalitas di lapangan meluas menjadi kekerasan, didorong oleh Inter City Firm milik West Ham dan Bushwackers milik Millwall. Insiden-insiden besar, seperti testimonial Harry Cripps pada 1972 dan kematian tragis suporter Millwall Ian Pratt pada 1976, makin menancapkan permusuhan tersebut.
Tragedi kembali terjadi pada 1986 dengan terbunuhnya suporter West Ham Terry Burns, sementara kerusuhan besar meletus di luar Upton Park pada 2009.
Sejak saat itu, operasi besar-besaran dari Kepolisian Metropolitan diperlukan untuk memastikan laga derby berlangsung dengan aman.
- Getty Images Sport
Rivalitas bersejarah kembali berlanjut di The Den
Pertandingan pada September di The Den akan dilanjutkan dengan laga balasan di London Stadium pada 20 Februari 2027. Millwall belum pernah mengalahkan West Ham di kandang sejak Mei 1979, sehingga pertemuan ke-100 yang bersejarah ini menjadi krusial untuk gengsi lokal.
Kedua klub berupaya tetap fokus pada sepakbola sambil menghormati besarnya gairah dari derby satu kota ini.
Pertemuan ke-100 ini menjanjikan babak penuh elektrifikasi lainnya setelah penantian 14 tahun.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami