'Kembali setelah 14 tahun!' - Yang perlu Anda ketahui saat Millwall dan West Ham bentrok dalam derby ke-100

Millwall menjamu West Ham United di The Den pada 19 September 2026, memperbarui salah satu rivalitas paling sengit dalam sepakbola Inggris setelah absen selama 14 tahun. Laga Championship ini menjadi pertemuan resmi ke-100 antara klub asal London Timur dan London Tenggara tersebut, yang terakhir kali bertemu pada Februari 2012.

Dalam 99 pertemuan sebelumnya, Millwall unggul tipis dengan 38 kemenangan, berbanding 34 milik West Ham, serta 27 hasil imbang.

Dipisahkan oleh Sungai Thames, duel ini merepresentasikan pertarungan sengit untuk kebanggaan teritorial dan identitas kelas pekerja.