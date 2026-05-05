Kembali muncul kontroversi seputar Antonio Rüdiger di Real Madrid - Permintaan maaf kepada tim

Menurut laporan jurnalis Miguel Latigo Serrano di Onda Cero, pemain tim nasional Jerman tersebut telah menegur bek sayap Alvaro Carreras dan bahkan menamparnya. Namun, hal itu tidak sesuai dengan fakta, seperti yang diketahui SPOX dari pihak terdekat sang pemain. Memang benar terjadi perselisihan dengan seorang rekan setim, namun sama sekali tidak ada perkelahian fisik. Selain itu, insiden tersebut tidak terjadi pada bulan April seperti yang dilaporkan, melainkan sudah terjadi pada bulan Februari. Ini hanyalah sebuah kejadian tunggal yang tidak berarti dan sudah lama berlalu, tulisnya dalam sebuah cerita di Instagram.

The Athletic juga melaporkan sebuah insiden di mana Rüdiger dilaporkan terlibat dalam pertengkaran sengit dengan seorang rekan setim yang tidak disebutkan namanya, yang diprakarsai oleh pemain berusia 33 tahun tersebut. Bek tengah tersebut kemudian meminta maaf atas perilakunya dan mengundang tim beserta keluarga mereka untuk makan bersama.

Namun, ini jauh dari insiden pertama musim ini yang membuat Rüdiger dicap buruk. Setelah pertandingan leg kedua perempat final yang spektakuler melawan FC Bayern di Liga Champions, Josip Stanisic melontarkan tuduhan yang cukup mencolok terhadap pemain Jerman itu terkait perilakunya di lapangan. Bek Getafe, Diego Rico, baru-baru ini kembali mengkritik tekel brutal dan berbahaya yang dilakukan Rüdiger terhadapnya, yang menurutnya telah "melampaui batas": "Dia ingin menghancurkan wajahku."

Dan semua insiden ini terjadi di saat Rüdiger juga berada di bawah pengawasan ketat pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, menjelang Piala Dunia 2026 yang akan datang.